Ушли в отказ. Как экипаж яхты в Крыму бодается с Роспотребнадзором и коронавирусом

Капитан крейсерской яхты «Варвара» Николай Шкурин, вернувшийся с греческой регаты в Феодосию, записал видеообращение, в котором пожаловался на притеснения со стороны крымских властей. Он и еще один член экипажа согласны выдерживать карантин на судне, но у них нет провизии, а волонтерам не разрешают ее передать.

Николай Шкурин заявил, что экипаж не контактировал с берегом с 17 марта. Судно прошло через Эгейское море, пролив Дарданеллы, Мраморное море, пролив Босфор и Черное море, но без заходов в иностранные порты. Капитан и его помощник Мыкола Новак чувствуют себя хорошо и никаких симптомов заболевания у мужчин нет.

«1 апреля в Ялте открыли границу, и по рекомендации карантинного врача начали самоизоляцию на яхте. За время карантина, не сходя на берег, яхта перешла из Ялты в район Феодосии. Но возникли проблемы с представителями Роспотребнадзора в Феодосии, которые настаивают на отправке экипажа на обсервацию», — сообщил Шкурин.

Он подчеркнул, что категорически против предложенной властями меры, так как яхта не может быть источником инфекции.

Капитан яхты «Варвара» обратился в штаб правовой помощи организации «Агора», так как высказал опасения, что Роспотребнадзор может предпринять попытку силового захвата яхты.

Кроме того, Шкурин сообщил, что на яхте кончаются продукты, и волонтеры хотели бесконтактно передать экипажу провизию и пресную воду. Однако капитан опасается, что полицейские, которые дежурят на причале, могут изъять продукты. У него появилась мысль подойти к берегу на 1,5 метра и подхватить провиант двухметровым крюком, но капитан предположил, что его действия могут счесть попыткой нарушения карантина.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудничающий с «Агорой» адвокат Рифат Яхин сообщил «360», что сейчас полицейская машина с причала уехала, и там больше никто не дежурит. Экипаж яхты сообщил, что все здоровы, температура у них 36,6.

«Хлеб закончился вчера. Запаса пресной воды на 2-3 дня. Экономим», — сообщили с «Варвары». Стало также известно, что передачу продуктов для экипажа готовят сообщества яхтсменов и моряков-подводников.

Адвокат «Агоры» Станислав Селезнев сообщил, что готовится защищать экипаж в суде, так как местное отделение Роспотребнадзора подало иск о принудительном помещении моряков в обсерватор. Он добавил, что для отправки фото и видео члены экипажа «Варвары» поднимают телефон на шкот, хотя опасаются, что сильным ветром гаджет может сдуть. По словам адвоката, «связь ужаснейшая».

Карантин без наблюдения медиков невозможен

Начальник управления территориального отдела Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Феодосии, Судаку и Кировскому району Василий Мизин подтвердил «360», что ведомство обратилось в суд.

«Заявление об отсутствии контактов остается на совести самого экипажа. В соответствующем постановлении говорится, что все лица, прибывшие из-за границы, должны пройти режим самоизоляции. Когда экипаж проходил границу в Ялте, он подписал бумагу о том, что перейдет на карантин в Феодосии, но впоследствии поменял свое решение. Дальше их судьбу будет решать суд, речь пойдет о принудительном водворении на самоизоляцию. То есть, помещение в обсерватор с медицинским наблюдением. На яхте измерять температуру или отбирать биоматериал для тестов невозможно. Их пребывание на судне назвать карантином сложно», — отметил Мизин.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская заявила «360», что ничего экстраординарного в Феодосии не происходит.

Источник фото: телеканал «360»

«Яхте, вернувшейся из Греции, открыли границу. Они 14 дней должны провести в изоляции, находиться под медицинским наблюдением, с проведением лабораторного обследования. Им было вручено постановление и капитан заявил, что с судна они сойдут не в Ялте, а в Феодосии. В результате на берег они не сходят, но на яхте нет медика и наблюдаться там они не могут. Морякам предложили оставить яхту на причале, и отправиться на изоляцию в условиях обсерватора. Они отказались, сказали, что у них достаточно продуктов и воды, и они останутся на яхте. Когда подойдет срок медицинского обследования, на десятый день, они обязательно должны будут показаться врачу. Но сейчас никто не знает, здоровы они или нет. Они могут оставаться на судне, но должны обеспечить медицинское наблюдение», — отметила Пеньковская.

Она добавила, что бесконтактную передачу продуктов никто запрещать не будет, но в свете заявления капитана, сообщившего, что он располагает достаточным количеством еды и воды для 14-дневного карантина, ситуация складывается своеобразная.

В любом случае, если моряки откажутся от тестов, суд может рассмотреть иск Роспотребнадзора и принять соответствующее решение.