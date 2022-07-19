Ушла королева украинской эротики и погоды. В Германии не стало Русланы Писанки

Умерла, пожалуй, наиболее известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Украинские зрители помнят ее как самую сексуальную ведущую прогноза погоды и частую участницу теле- и кинопроектов Владимира Зеленского во времена, когда он еще не был президентом Украины.

Секс-символ Украины

Руслана Писанка родилась в Киеве в 1965 году. Мама работала инженером-связистом, а отец был кинооператором-документалистом. Не удивительно, что после окончания школы будущая телезвезда поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого на факультет режиссуры и телевидения.

Первые съемки в кино начались, как у многих молодых актеров, с эпизодов. А вот первую полновесную роль дородной красавицы Писанки запомнила вся страна — это была эротическая комедия по мотивам двух новелл Джованни Боккаччо. Компанию молодой актрисе составили звезды советского кино Армен Джигарханян и Георгий Вицин, а также тогда еще будущие Народные артисты Украины Валерий Чигляев (тот самый, что играл пирата в мультфильме «Остров сокровищ») и Ольга Сумская.

Источник фото: youtube.com

После этой роли Писанку называли не иначе, как «секс-символ Украины». Но, словно не замечая колкостей, звучащих отовсюду, она снова снимается в фильме по мотивам классики, на этот раз украинской. За работу в фильме по водевилю Ивана Котляревского «Москаль-чародей» актриса получила Государственную премию Украины имени Александра Довженко.

Казалось бы, после удачной роли можно с головой погрузиться в киноискусство. Но Писанка и тут сделала неожиданный разворот: вспомнила о своем профильном образовании и устроилась режиссером на телевидение. Однако скоро главный украинский канал «Интер» предложил актрисе стать ведущей вечерних выпусков «Погоды». После первого появления крупной красавицы на фоне карты осадков семь лет люди с нетерпением ждали прогноза синоптиков. Кто-то ругал, кто-то восхищался, но эти выпуски смотрела вся Украина.

Такая работа не мешала съемкам, и предложения не замедлили поступить. В 1999 году колоритная ведущая «Погоды» сыграла в польской экранизации романа Генриха Сенкевича «Огнем и мечом». Через год — получила признание лучших клипмейкеров Украины за видеоклип «Синий платочек», где выступила и режиссером, и исполнителем главной роли. Спустя еще год Писанка получила орден Святого Владимира за исполнение главной роли в историческом мини-сериале «Черная рада» по роману украинского классика писанного Пантелеймона Кулиша.

Играла у будущего президента

После таких успехов Руслана Писанка снова удивляет: отправляется покорять Москву. Причем не самочинно — украинку пригласили на место ведущей программы «Принцип домино» на НТВ. Позже актриса перешла вести «Страну советов» на том же канале, в свободное время играла в антрепризных спектаклях. Однако скоро она вернулась домой, тем более, что оттуда поступили предложения новых съемок.

Вряд ли актриса могла догадываться, что будет играть вместе с будущим президентом Украины. Впервые Писанка появилась в русско-украинском мюзикле «Три мушкетера» в роли женской версии мушкетера Портоса. Автором сценария и исполнителем главной роли выступал молодой звездный игрок КВН Владимир Зеленский. Через пять лет они снова встретятся в мюзикле «Как казаки…» по мотивам старого советского мультфильма. А потом — на съемочной площадке сомнительной комедии «Ржевский против Наполеона».

Она сыграла небольшую роль, почти эпизод в еще одном детище Зеленского — сериале «Сваты». В те времена ничто не предвещало будущих страшных перемен. Комик оставался остроумным комиком, можно было петь песни на русском языке и даже показывать их на большом экране, за мелькнувшего в кадре солдата Великой Отечественной войны с советской звездой на запыленной пилотке не грозили ни штрафы, ни тюрьма.

Не злилась и не унывала

Постепенно роли становились все меньше, предложения — все хуже: достаточно вспомнить страшную кальку с «Кавказской пленницы», где Писанка сыграла в эпизоде таксистку. Однако актриса не унывала и всегда «вписывалась» в разнообразные проекты. Озвучивала мультфильмы и зарубежные ленты, снималась у друзей в клипах, участвовала в разнообразных телешоу. Однажды вместе со вторым мужем Игорем Исаковым приняла участие в «похудательной» программе «Взвешенные и счастливые».

Писанка тщательно боролась со своей полнотой, однажды даже смогла «сбросить» больше 40 килограммов. При этом она никогда не злилась и, казалось, всегда пребывает в хорошем настроении. Даже когда в феврале актриса упала и серьезно сломала ногу, она старалась подбодрить тех, кто рядом, уверяя, что нечего переживать. При этом врачи настаивали, что без операции не обойтись.

Весной этого года она эвакуировалась из Украины в Германию, там ей и поставили неутешительный диагноз. Однако она скрывала от близких плохие новости. Многие считают, что актрису погубили диеты и постоянные попытки избавиться от пышных форм, за которые ее как раз и полюбили зрители.