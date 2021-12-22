На спортивной карьере можно ставить крест? У фигуриста Соловьева после избиения ушиб мозга и гематома

После избиения врачи диагностировали у фигуриста Дмитрия Соловьева сотрясение мозга. Общее состояние пациента оценивают как среднетяжелое. Специалисты утверждают, что пока рано давать прогнозы, так как травма может сказаться на здоровье спортсмена как угодно.

«Прилетело два удара»

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию избили в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. Конфликт произошел возле одного из столичных караоке-баров.

«Я вышел немного позже, чем моя девушка с ее подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали», — рассказал Соловьев. Видео из больницы опубликовал РЕН ТВ.

Спортсмен уточнил, что попросил парней не выражаться, но те сразу же стали вести себя агрессивно. Один из молодых людей попытался успокоить остальных, но сделать это у него не вышло.

Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах. Всего лишь сказал „поспокойнее“, иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара Дмитрий Соловьев фигурист

По словам фигуриста, после нападения он решил позвонить в полицию. Соловьев подчеркнул, что не намерен мириться с обидчиками.

Как сообщала представитель спортсмена Елена Болотова, 21 декабря пострадавший был очень слаб и весь день пролежал под капельницей. Врачи выявили у него ушиб головного мозга. Никаких новых травм они не нашли.

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«Это не просто сотрясение: есть гематома мозга, и пока врачи говорят о том, что за ней нужно внимательно следить, неизвестно, как эта гематома будет вести себя дальше», — говорила Сидорова.

Ближайшую неделю Соловьеву придется провести в больнице под наблюдением медиков. Его общее состояние оценивается как среднетяжелое. Пациенту назначили дополнительное обследование и компьютерную томографию. Фигурист лежит в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

«Может отразиться как угодно»

Пока рано говорить о дальнейшем продолжении спортивной карьеры Соловьева. Как заявил «360» спортивный врач, травматолог Артем Катулин, гематома мозга может отразиться на состоянии мужчины как угодно.

«Ушиб головного мозга может давать последствия очень долго и опосредовано. Если диагноз ушиб, то это может быть все, что угодно. Восстановление может занять от недели до бесконечности», — сказал врач.

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С коллегой согласился спортивный физиолог Борис Жерлыгин. По его словам, сейчас ни один специалист не сможет дать прогноз.

Головной мозг — такая интересная штука, что можно и инвалидом остаться, могут развиться любые заболевания, включая боковой амиотрофический склероз, а может и ничего не быть Борис Жерлыгин спортивный физиолог

Медик добавил, что двух одинаковых случаев никогда не бывает. Все всегда индивидуально, поэтому спрогнозировать развитие ситуации невозможно.

Кто напал на фигуриста

Сотрудникам полиции удалось поймать двоих нападавших. Зачинщиками конфликта оказались 18-летние студенты из Читы. Молодые люди учатся на юридических факультетах московских вузов.

Изначально на задержанных составили административные протоколы, но потом завели уголовное дело. Действия парней попали под статью об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Видео с допросом одного из задержанных показало ГУ МВД по Москве. Как заявил молодой человек, спортсмен толкнул его друга, после чего тот начал распускать руки.

«Мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку не понравилось, что мы стояли и разговаривали с его дамами», — сказал парень.

Он отметил, что во время драки Соловьев не пострадал. О дальнейшей судьбе пострадавшего задержанный не знает. Он извинился за те оскорбления, которые услышал от него спортсмен.

Нападавших задержали на 48 часов для разбирательств. Им изберут меру пресечения 23 декабря. Пока правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства избиения фигуриста. Ход расследования взяла под контроль столичная прокуратура.