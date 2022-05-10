Ушел первый президент Украины. Леонид Кравчук запомнится согражданам голодными 90-ми и призывами вступить в НАТО

Умер Леонид Кравчук. Он был первым президентом Украины и одним из долгожителей на политической арене страны. Простой сельский парень смог подняться по ступеням КПСС и дослужиться до руководства республики. А после распада СССР перехватил управление новой страной, за неполных три года ввергнув ее в хаос и нищету.

10 мая 2022 года умер Леонид Кравчук. Он войдет в историю как первый президент новейшей истории независимой Украины. От ее имени Кравчук поставил в Беловежской Пуще подпись на историческом документе — Соглашении о прекращении существования Союза ССР как субъекта международного права и геополитической реальности.

Источник фото: wikipedia.org

В конце июня 2021 года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, писали украинские СМИ со ссылкой на источники. После хирургического вмешательства 87-летнего политика перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время Кравчук начал чувствовать себя хуже. Как пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи политика, он умер от продолжительной болезни.

«Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени (совпадает с московским — прим. ред.), после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины», — написали журналисты.

Кравчук был не только первым, время его президентства было самым коротким. Хотя по закону гарант конституции избирается украинцами на пять лет, первый руководитель страны был у власти лишь с декабря 1991 года по ноябрь 1993 года. Но свою политическую карьеру он начал намного раньше, в другой стране и с помощью другой партии.

Юность президента

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Ровенской области. Тогда это были польские земли, которые перешли к СССР лишь в 1939 году. Отец будущего президента был крестьянином, в прошлом — капралом польской кавалерии. Вместе с женой он работал на польских переселенцев, писал сайт volyn.com.ua.

На Великую Отечественную войну отца Леонида Кравчука призвали лишь в 1944 году. В том же году он, рядовой 480-го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии 28-й армии, и погиб у села Гать, освобождая от нацистов Белоруссию. Через некоторое время мать Кравчука снова вышла замуж. Отчим Сильвестр принял мальчика как родного.

Учиться будущему президенту пришлось в нескольких школах — сначала в сельской начальной, а потом он перешел в семилетку соседнего села Городище. После парень рванул в город и в 1953 году с отличием окончил Ровенский кооперативный экономико-правовой техникум по специальности «Бухгалтерский учет», вспоминал политик на своем сайте.

Без партии никуда

В 1958 году Леонид Кравчук получил специальность экономиста и преподавателя политэкономии в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко. К тому времени он уже понял, что выбиться в люди поможет только партийная карьера. Кравчук, который потом так яростно будет хаять КПСС, стал пламенным коммунистом.

К 1964 году он уже был помощником секретаря Черновицкого обкома и там же заведовал отделом агитации и пропаганды, параллельно работал консультантом-методистом Дома политпросвещения. В 1970 году окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС и защитил диссертацию на тему «Сущность прибыли при социализме и его роль в колхозном производстве».

Дальше — больше: кандидат в члены Политбюро, член Политбюро ЦК КПУ, второй секретарь ЦК КПУ, член ЦК КПСС и, наконец, председатель Верховного Совета Украинской ССР. Ко всему этому прилагались большая зарплата, личная машина с шофером, элитное жилье, продукты из спецраспределителя и многое другое.

Маленькая Швейцария

Все это на фоне жизни обычного советского человека казалось чем-то сказочным. Кравчук, вышедший из низов, не мог не знать, как живут его соотечественники. Когда система начала рушиться, он воспользовался ситуацией и баллотировался на пост президента новой страны.

На выборы Кравчук пошел как беспартийный, покинув КПСС после августовского путча 1991 года. Сказался талант пропагандиста: рубаха-парень с Западной Украины для националистов, обещание признать русский язык вторым государственным для жителей востока страны. А для всех — в рекордные сроки сделать Украину маленькой Швейцарией.

Все получилось: Леонида Кравчука поддержали даже активисты Компартии и часть национал-демократов, обеспечив 61,6% голосов. Спустя неделю после оглашения результатов новоявленный президент вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Источник фото: wikipedia.org

Конец мечтам

Летом 1992 года на церемониальной сессии Верховной рады Украины Кравчук принял из рук Николая Плавьюка, последнего президента Украинской Народной Республики в изгнании, государственные регалии и грамоту о том, что независимая Украина, провозглашенная таковой 24 августа 1991 года, является правопреемницей УНР, писала «Историческая правда». Взамен Плавьюку подарили гражданство и дали ордена.

Но этот театр не спасал от действительности: промышленное производство умирало, цены в магазинах за год взлетели более чем в 120 раз, вместо денег ходили купоны-фантики, которые, если случайно постирать, становились просто белыми прямоугольными бумажками. Они и так быстро становились обычными бумажками от гиперинфляции.

Люди буквально нищали и голодали. Румяный и сытый Кравчук, регулярно появляясь на экранах телевизоров и обещая вот-вот построить маленькую Швейцарию, вызывал уже не просто неприязнь, а откровенную ненависть украинцев. В 1994 году экономика страны оказалась на грани краха. Под давлением кризиса и народного возмущения Кравчук согласился на досрочные выборы и ушел с поста президента.

Возвращение во власть

Но потопить полностью Кравчука не удалось. В том же 1994 году он снова появился в Раде, уже как избранный депутат Верховного совета Украины. Спустя четыре года экс-президента переизбрали, а потом еще раз — в 2002 году. Новый расцвет политической жизни Леонида Кравчука произошел после событий 2014 года.

Он стал председателем общественной организации «Движение за Украину в НАТО», а после — председателем контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Отставной президент охотно общался с журналистами и поливал помоями советское прошлое, партию, которая дала ему путевку в жизнь, а заодно Россию и Белоруссию. И под видом реальных фактов рассказывал откровенные байки — например, о встрече Сталина и Гитлера во Львове.

Кравчук останется в памяти украинцев не только как первый президент страны и символ страшных 1990-х. Политика обессмертила простая металлическая тележка на колесиках, на которой в смутные годы народ возил на толкучку продавать свой нехитрый скарб: «кравчучка».