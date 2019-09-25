Спасение всегда под рукой

Жители Подмосковья теперь могут отследить, когда придет скорая помощь. Достаточно только взглянуть в новое мобильное приложение службы 112. А еще оно может прислать СМС и предупредить о том, как вести себя при разных ЧП. «360» протестировал приложение и нашел там много интересных и необходимых каждому функций.

Система — 112 Московской области самая масштабная в России. В ее работе принимают участие 3,5 тысячи специалистов. Мобильное приложение системы 112 в Московской области запустили в июле 2017 года и с тех пор постоянно совершенствуют. В скором времени его вновь обновят: появится возможность связаться с бригадой скорой, а также чат с операторами Системы-112. Сейчас приложением уже пользуются 80 тысяч человек — его можно скачать в App Store и Google Play по запросу «112 МО».

Обновленную версию приложения «112 МО» представили еще 31 мая. Но новые функции продолжают появляться до сих пор. Так, в июне для московского региона ввели новую услугу — рассылку СМС с точным временем приезда медиков. Его получит каждый житель Подмосковья, который воспользуется приложением либо номером 112 для вызова скорой помощи. Уведомление приходит трижды: при создании вызова операторами колл-центра, после выезда бригады, а также в тот момент, когда врачи будут на расстоянии 200 метров от нужного адреса. За время работы этой функции было отправлено уже больше 800 тысяч сообщений.

Кроме того, вызвать врачей теперь можно будет и по СМС. Для этого достаточно написать «Помогите» и отправить сообщение на номер 112.

В дальнейшем жителей и гостей Подмосковья станут уведомлять при помощи сообщений о реагирований всех экстренных служб.

«Мы приступили к созданию автоматизированной системы в службе пожарной охраны, мы интегрируемся и завершаем работы с аварийной газовой службой. Также мы плотно работаем с коллегами из МВД», — отметил начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Сергей Самолевский.

Как же пользоваться этим приложением? «360» протестировал его и обнаружил много полезных возможностей программы.

Главная кнопка

На главной странице в самом удобном месте находится большая красная кнопка с заветными цифрами «112». Через нее можно вызвать экстренные службы. Ее назвали «Я здесь, мне нужна помощь». Там можно выбрать три способа связи: заявка, звонок или SMS.



Источник фото: телеканал «360»

Оператор, который выйдет на связь уже будет знать местонахождения пользователя через систему «ГЛОНАСС». Ему можно сообщить, что произошло и он направит нужных специалистов для помощи.

Вызывать помощь нужно в случае пожара, запаха газа, дорожной аварии, если вы стали свидетелем преступления или нарушения общественного порядка, пострадали от домашнего насилия или требуется срочная медицинская помощь.

В случае вызова специалистов при помощи звонка, нужно просто ответить на некоторые вопросы оператора и не вешать трубку.

Главное не делать пробных вызовов. В системе-112 всегда все линии должны быть свободными для приема звонков об экстренной ситуации.

Если все же звонок сделан случайно, то лучше сразу сообщить об этом оператору, а не бросать трубку. Система выдает номер телефона, с которого совершен звонок, где он находится, а также данные звонившего. Оператор станет перезванивать, чтобы уточнить, происходит ли на месте экстренная ситуация. Если дозвониться не удастся, то на место направится служба экстренного реагирования.

Движение скорой

С 31 мая, в приложении появилась новая функция, которая позволит узнать, когда на место происшествия прибудет бригада скорой помощи. По статистике, через систему 112 на долю вызовов медиков приходится 70% звонков.

После вызова скорой медицинской помощи через главную кнопку на телефон придет SMS с данными, сколько времени понадобится бригаде чтобы, добраться до места. Кроме того, за тем, как едет медицинский автомобиль можно следить через само приложение в режиме онлайн. Для этого достаточно выбрать в нижнем меню раздел «Скорая медицинская помощь» и ввести номер телефона, через который был сделан вызов. После этого на интерактивной карте появится путь медицинской бригады.

Источник фото: телеканал «360»

Перед тем, как запустить новый сервис, в марте его протестировали в Красногорске, а лишь затем, 31 мая, его представили губернатору Московской области Андрею Воробьеву в Центре управления регионом



«Тема здравоохранения всегда актуальна, особенно, когда нужна экстренная медицинская помощь», — отметил губернатор.

«Я здесь, мне нужна помощь». Жители Подмосковья смогут отследить движение скорой онлайн Подробнее

Скорая помощь по нормативу должна приезжать по вызову в течение определенного времени

«Наша ключевая задача — сделать так, чтобы люди, вызвавшие скорую, могли точно знать, когда к ним приедет бригада. По принципу такси. Такой сервис есть в Европе, должен быть и у нас», — сказал Андрей Воробьев.

Заместитель главного врача скорой помощи Московской области по оперативной работе Сергей Агафонов отметил, что благодаря нововведению количество повторных звонков сократилось на 30%, так как пациенты видят, что медики уже к ним едут.

«Самый главный для нас результат — люди успокаиваются и понимают, что к ним сейчас прибудет помощь, и помощь будет оказана в срок и как положено», — подчеркнул он.

В случае, если есть возможность довести пациента до подразделения экстренной службы самостоятельно, то для этого достаточно воспользоваться интерактивной картой, которая не только покажет адрес и телефон ближайшей больницы, но и выстроит оптимальный маршрут с учетом времени.

Интерактивная карта

Для удобства пользователей приложения интерактивная картам может показать не только ближайшие медицинские учреждения, но также и отделы полиции, пожарные части и МФЦ. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон. Приложение выстроит маршрут с учетом актуальной транспортной ситуации.



Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, при открытии карты в левом верхнем углу, есть значок с восклицательным знаком. При его активации на карте отмечаются места, где в ближайшее время ухудшаться погодные условия. На карте также отмечаются плановые отключения коммунальных систем.

Профиль

При регистрации в мобильном приложении владелец телефона указывает свое имя и отчество, чтобы оператор знал, как к нему обращаться. Кроме того, там можно указать свои медицинские данные: группу крови, на какие виды препаратов бывает аллергическая реакция, хронические заболевания и инвалидность. Медики, которые приедут на помощь точно будут знать, как нужно действовать с пациентом. В пункте «экстренные контакты» можно вписать телефоны родных или друзей, с которыми можно связаться в случае чрезвычайной ситуации.

Еще одним важным пунктом в профиле является раздел «Связанные контакты». Туда можно ввести номера телефонов детей или пожилых родственников. За их передвижением можно следить по интерактивной карте, а также получать специальные уведомления об их перемещении.

К примеру, можно задать специальную область: от дома до школы для школьника младших классов. Когда он выйдет из этой зоны, то на телефон родителей придет специальное уведомление и они смогут увидеть на карте, где находится их ребенок. Такие же области можно выделить для пожилых людей. Это позволить быстро определить их положение и прийти к ним на помощь.

Главный экран

При входе в приложении пользователь получает самые актуальные данные о погоде. В частности на экране указывается температура, сила ветра, процент влажности и показания облачности. В верхнем правом углу есть значок, показывающий уровень напряженности, основанный на погодных явлениях. Всего таких уровней три.

Источник фото: телеканал «360»

Красный подразумевает, что на улице происходят опасные метеорологические явления: сильные метель, туман, мороз, жара, ветер. Также к этому уровню угрозы относят IV и V уровень пожарной опасности в лесах

Желтый уровень погодной опасности предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях. Туман с видимостью 300−500 метров, порывы ветра более 18 метров в секунду, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы, III класс пожарной опасности в лесах.

При зеленом уровне прогноз не предусматривает опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.

При свайпе главной страницы можно прочитать экстренные предупреждения подмосковного главка МЧС, а также увидеть основные релизы пресс-службы ведомства.

Справочник

Подробные инструкции по оказанию помощи пострадавшим, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций и правила по соблюдению мер безопасности представлены в разделе справочник. Всего там пять частей, в каждой из которых есть статьи с точными инструкциями.

Из «Действий при ЧС» пользователи могут узнать, что делать при экстремальных морозах, радиационных, химических, железнодорожных и автомобильных авариях, природных пожарах, наводнениях и оползнях. А также как быть, если здание, в котором находится человек начинает рушится.

Источник фото: пресс-служба Губернатора Московской области

В «Прочих ситуациях» пользователей учат как действовать если оказался в эпицентре толпы и начинаются беспорядки или когда заблудился в лесу. Как оказать помощь провалившемуся под лед рыбаку. Что делать, если захлебнулся в воде, а также как избежать кражи из автомобиля и не лишиться мобильного телефона при встрече с грабителем.

Основным методам оказания первой помощи можно научиться из одноименного раздела. Здесь приведены, пожалуй все примеры, оказания основной помощи пострадавшим: переломы, кровотечения, ожоги, потеря сознания, отравления и так далее.

Специально для водителей создали целый раздел, как действовать и вести себя в случае аварии. Здесь приведены примеры оформления европротокола, что делать при угрозе столкновения, а также как ликвидировать возгорание в автомобиле.

В последнем разделе подмосковный главк МЧС разместил небольшие видеоролики. Наглядно показаны инструкции, как действовать в случае торфяных пожаров, при авариях в тоннелях, на улице во время урагана и так далее.

Приложение 112 Московской области — это не просто возможность быстро вызвать специалистов экстренных и медицинских служб. Это еще и реальное обучение необходимым навыкам для выживания в чрезвычайных ситуациях.



