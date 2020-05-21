Госсекретарь США оценил ущерб миру от СОVID-19 в 9 трлн долларов. Неужели все так страшно?

«Сумма девять триллионов долларов не кажется необоснованной. Если посчитать, то можно увидеть, что экономическое воздействие вируса на одну только Россию огромно. В апреле, согласно предварительным данным Центрального банка, экономика сократилась в номинальном выражении на 28%. Это одна треть от триллиона. То есть мы говорим где-то о 400 миллионах долларов. И здесь речь идет об остановке экономики одной страны на один месяц. А изоляция длится дольше и по всему миру», — заявил в разговоре с «360» главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

Ключевым моментом, по его словам, является осознание того, что этот кризис связан именно с общественным здравоохранением. Это не финансовый кризис, как в 2009 году. Последний гораздо разрушительнее в долгосрочной перспективе, чем нынешний.

Финансовый порождает огромные долги и приводит к банкротству банков и компаний. Кризис же, связанный с общественным здравоохранением, заключается в том, что экономика попросту замирает. Большинство компаний могут прожить месяц или даже два, не занимаясь бизнесом, за счет денежных резервов. То есть теоретически можно без особого ущерба перезапустить экономику через месяц.

В случае с СОVID-19, чем дольше это продолжается, тем больше вреда для экономики. В этом главная проблема. В первую очередь мы говорим о ресторанах и кафе. Их бизнес полностью зависит от способности людей посещать заведения. Продолжается пандемия — становится больше банкротов. Если это затянется на несколько месяцев, будет нанесен реальный долговременный ущерб Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews.

Поэтому, отметил собеседник, власти большинства стран начинают ослаблять ограничения. Например, в России, хоть еще и велико число заражений, процесс смягчения мер также запущен. С учетом китайского опыта это занимает около двух-трех месяцев от первого случая до того, как количество заразившихся подходит к нулю.

«Теоретически надо заблокировать экономику на три месяца. Но на практике все закрыли ее на месяц-полтора. Как только система здравоохранения какой-либо страны способна сдерживать нагрузку с наплывом инфицированных, власти ослабляют меры и перезапускают экономику. Большинство стран не ждет полного снижения количества заболеваний. Это значит, что к июлю или августу большинство этих экономик снова заработает», — добавил Эйрис.

При этом, по словам собеседника «360», остается риск второй волны заболевания. Однако руководства стран наверняка посчитают это справедливым компромиссом. Ведь многие боятся потерять работу так же сильно, как и самого СОVID-19. Более того, большинство уверены, что не умрут.

Эйрис добавил, что пандемия наглядно продемонстрировала минусы глобализации. «Россия покупает фрукты из Бразилии, а Япония покупает запчасти из Индии. И все эти вещи отправляются по всему миру. Во время изоляции переправлять эти товары на большие расстояния стало очень сложно. Если производство находится в стране, которая сильно пострадала, например в Китае, который является крупным производителем, то чей-то бизнес оказывается в убытке», — заметил собеседник.

Теперь предприниматели будут искать более короткие и надежные способы доставки. Правда, они же будут и дороже, что, естественно, скажется на конечной стоимости продукта. В итоге переплатит потребитель.