Ущемить Россию всеми методами. Украина ждет в гости на военные учения членов НАТО

Парламент Украины принял закон, который разрешает допуск иностранных военных в страну для участия в учениях. В планах Киева провести военные мероприятия со странами — членами НАТО. Так власти хотят «ущемить» Россию, уверены политологи. Однако Москва давно наблюдает за деятельностью соседей и не оставит ее без реакции.

Решение допустить подразделения вооруженных сил других государств на территорию Украины приняли на заседании во вторник. Его поддержали 325 парламентариев, хотя по правилам хватило бы и 226 голосов. Теперь различные страны смогут принимать участие в многонациональных учениях на Украине, сообщили в 112.ua.

Правда, документ еще должен подписать глава государства. Но в его одобрении сомневаться не приходится. Именно Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск. В частности, речь идет о проведении учений, совместных со Штатами, Румынией, Польшей и Британией. Все они — члены НАТО.

В общей сложности Киев планирует потратить на проведение военных учений в 2021 году свыше 100 миллионов рублей, или 38,5 миллиона гривен. Эти деньги возьмут из годового бюджета Минобороны страны.

Сейчас, согласно местному законодательству, на территории Украины запрещено функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также в стране запрещено размещение иностранных военных баз. Исходя из этого, каждый раз, когда это было необходимо, войска других стран проникали на территорию страны благодаря отдельным специальным законам, по представлению президента.

«Желание ущемить Россию всеми методами»

Планы Украины проводить на своей территории совместные учения со странами — членами НАТО вызывает определенное напряжение в отношениях Киева и Москвы. Об этом в разговоре с «360» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Любую опасность, которая возникает по периметру границ, соответствующие дежурные подразделения, части и соединения обязаны нейтрализовать как возможную угрозы для вторжения в нашу страну. Конечно, это вызывает в определенной степени напряжение Андрей Кошкин.

Собеседник «360» добавил, что никакому государству не нравится, «когда на пороге пылает костер». Кошкин пояснил, что речь идет о ЛДНР. Более того, в легенде украинских учений указано, что они противостоят восточному соседу.

«То есть они конкретно работают на четко выраженное государство и его вооруженные силы. К тому же мы категорически против, потому что в свое время нам давали гарантии — еще когда у власти был Михаил Горбачев. Заверяли, что инфраструктура НАТО не будет продвигаться к нашим границам. Однако сегодня видим желание Украины и Грузии, невзирая на сложности, по которым нельзя их брать в альянс, находятся в режиме торопливого вхождения в этот блок», — подчеркнул Кошкин.

Он отметил, что идею с учениями «продавливал» сам Зеленский, который часто летает в США и путешествует по странам ЕС. По словам собеседника, глава Украины везде рассказывает, что страна готова войти в НАТО.

Это политический ход. Украине надо обратить на себя внимание. <…> По экономическим показателям вряд ли они (Украина — прим. „360“) удивят кого-то или что-то могут предложить. А вот продать русофобию, продать свою территорию, продать свое желание насолить России, наверное, смогут. Желание ущемить Россию всеми методами Андрей Кошкин.

Кошкин назвал это важной тенденцией, которая не стабилизирует ситуацию в сложном и опасном регионе. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова отметил, что позиция Украины в этом плане вызывает опасения и недоумение.

«Те ценности демократии, о которых так много говорят в Европе и США, вдруг оборачиваются агрессией против государства, которое призывает к стабильности и миру», — пояснил собеседник.

Он уверен, что российская сторона следит за действиями Украины и реагирует необходимыми способами.