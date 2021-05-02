Усаму бен Ладена убили 10 лет назад. Что получил мир после ликвидации террориста №1

Ровно 10 лет назад, 2 мая 2011 года, убили террориста № 1 — Усаму бен Ладена. По официальной версии, его ликвидировали американские спецслужбы, а тело сбросили в море. Смерть обвиняемого в крупнейших терактах изменила мир и только разозлила его сторонников.

Усама бен Ладен основал и возглавил «Аль-Каиду»* — одну из самых крупных международных террористических организаций. Имя террориста связано со взрывом посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, взрывами четырех поездов в Испании в 2004-м и взрывами в Лондоне в 2005-м году.

Больше всего крови он пролил 11 сентября 2001 года. В тот день его соратники захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и убили 2977 человек.

Сын саудовского строительного магната сохранял статус террориста №1 на протяжении 15 лет.

В убийство поверили не все

Официальная версия гласит: американский спецназ ворвался в дом террориста, где тот жил вместе с женами и детьми. Он якобы прятался в городе Абботтабаде в Пакистане после того, как руководство «Аль-Каиды»* покинуло Афганистан. Вертолеты США с двумя группами спецназовцев прилетели на место проведения операции ночью из Афганистана, нарушив суверенитет Пакистана. Террориста застрелили в его комнате. После опознания тело бен Ладена похоронили в Аравийском море.

Эта история о последнем дне жизни террориста №1 подтверждается фильмами и книгами, представлено детальное описание операции «Копье Нептуна».

Однако не все поверили в смерть Усамы бен Ладена.

Житель Абботтабада, свидетель той ночи, считает операцию хорошо разыгранной драмой, которая напомнила ему индийский боевик 1990-х годов. Его дом стоял по соседству, поэтому он видел, как один вертолет упал и загорелся. Полиция прибыла приблизительно через час после первых взрывов и оцепила место. Его это сразу насторожило: на свадьбах и других праздниках люди часто стреляют в воздух — и полиция появляется на месте через несколько минут. Тогда же правоохранители ехали почти час.

Обозреватель американской газеты The Epoch Times Анна Кэйт озвучила смелую версию: США не столько воюют, сколько крышуют террористов. Злоумышленники помогают Вашингтону получить повод для вмешательства по всему миру. Также террористы создают хаос, в котором Америка получает преимущества перед своими конкурентами и противниками, а еще ослабляют неугодные США режимы. Американские власти считали Усаму ценным, заслуженным кадром.

«Американцы — мастера всевозможных инсценировок», — писала Кэйт.

Журналистка напомнила, что США взорвали в 1898 году свой броненосец «Мэн» в бухте Гаваны, чтобы получить повод отобрать у Испании ее колонии.

Последствия смерти

Усама бен Ладен переживал, что «Аль-Каида»* теряет популярность. Он даже раздумывал над новой террористической стратегией. После его смерти и остальных высокопоставленных руководителей террористическая организация и вовсе ослабла. К тому же ее позиции пошатнули еще и конкуренты из ИГ**, которые переманивали радикалов к себе. Теперь детище бен Ладена активно в основном в странах Африки.

Если придерживаться популярной версии, которую озвучила журналистка The Epoch Times, ликвидация символа терроризма и главной угрозы США сыграла на руку тогдашнему американскому лидеру Бараку Обаме.

Тысячи американцев выходили на улицы отпраздновать уничтожение бен Ладена. У резиденции они выкрикивали: «Прощай, Усама!» и «Еще четыре года!», — надеясь на переизбрание действующего президента США. Так и вышло: смерть Усамы бен Ладена стала для него главным козырем на выборах в 2012 году, на которых он в итоге одержал победу.

После убийства главного террориста власти США опасались новых терактов. Тогда Госдепартамент призвал американцев соблюдать максимальную осторожность за границей.

Мировая реакция

Мир без саудовского террориста стал безопаснее, смело заявляли политики и международное сообщество.

«Мы надеемся, что смерть Усамы бен Ладена — его наказание — положит конец террористической активности. Я призываю талибов усвоить урок и прекратить убийства», — говорил тогдашний президент Афганистана Хамид Карзай.

Его мысль поддержал экс-глава МИД Германии Гидо Вестервелле: «Ликвидация кровавой деятельности террориста стала хорошей новостью для миролюбивых и свободомыслящих людей по всему миру».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смерть террориста громким триумфом всего демократического мира. Тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон разделил эту позицию: «Смерть Усамы бен Ладена принесет большое облегчение всему миру».

Смерть бен Ладена имеет огромное значение, потому что он был символом, а новый символ такого масштаба вряд ли появится в ближайшее время. Об этом говорил вице-президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

Однако важно было помнить, что убийство Усамы бен Ладена — победа только в одном из сражений.

«Смерть Усамы бен Ладена нанесла удар по „Аль-Каиде“*. Но с „Аль-Каидой“* не покончено. Наша война с терроризмом должна быть продолжена», — говорила бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.

В то же время глава Института стратегических оценок Александр Коновалов заявил, что «Аль-Каида»* — сетевая организация, поэтому смерть лидера не так принципиальна. «К тому же терроризм может оказаться гидрой: отрубишь одну голову — вырастет три новых», — считал он.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.