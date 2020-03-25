США называют следующей «столицей» коронавируса. Всему виной бизнес и отказ людей от карантина

Просто бизнес

«Есть несколько причин, по которым Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что США находятся в самой большой опасности. Во-первых, Штаты наиболее открытые в этом вопросе. Больше всего информации о количестве заболевших и выздоровевших мы получаем от Вашингтона», — заявил доктор политических наук Дэниел Уорнер.

В разговоре с «360» он отметил, что центр эпидемии в США — это Нью-Йорк. Там живет огромное количество людей в очень большой близости друг к другу.

Большую роль играет бизнес. Трамп и американцы хотят, чтобы экономика продолжала двигаться, поэтому они не желают прикрывать бизнес. Трамп хочет, чтобы люди вернулись к работе как можно скорее Дэниел Уорнер.

Фондовый рынок начал падать, и люди теряют деньги. Еще и год выборов выпадает, а Трамп очень хочет победить. И две вещи, которыми он постоянно хвастался — фондовый рынок и количество рабочих мест. Сейчас же уровень безработицы, вероятно, поднимется на 20-30%.

Изоляция — против природы американцев

«Если посмотрите на США, Англию и Австралию, то увидите, что все ходят в бары, на вечеринки, видятся со всеми. Социальное дистанцирование идет против их культуры. Когда Борис Джонсон закрыл все пабы в Англии, это было ужасно. Люди привыкли видеть друг друга. Особенно в Нью-Йорке. Там ты постоянно видишься с кем-то, идешь в бары после работы, на обед в рестораны. И экономика! Все эти рестораны и пабы — большая часть экономики США», — отметил собеседник «360».

Чтобы замедлить распространение вируса, необходимо социальное дистанцирование. То есть нужно, чтобы люди просто сидели дома. Но Трамп хочет, чтобы люди работали. Сложно заставить американцев делать это из дома. Так, студенты во Флориде, не понимая серьезность ситуации, просто поехали на весенние каникулы.

В США государство может сказать людям сидеть дома, но они не послушают, поскольку верят в индивидуальную свободу — в то, что каждый имеет право решать сам за себя Дэниел Уорнер.

В США пока не привлекли армию к этому делу и не организовали компании, выпускающие маски и другие устройства. Глава государство просто не хочет пугать людей, считает Уорнер.

Ранее главный хирург США Джером Адамс заявил, что в ближайшее время страну ждет резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом из-за несоблюдения рекомендаций властей. Заболевание уже подтвердили во всех штатах. По данным университета Джона Хопкинса, в стране COVID-19 заразились более 50 тысяч человек, более 600 погибли.