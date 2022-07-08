Уровень дипломатии упал. Как Запад играет на публику и все равно вынужден вести диалог с Россией

В этом году на саммите G20 не было группового фото, потому что некоторые участники отказались сниматься с Сергеем Лавровым. По мнению специалистов, так уровень дипломатии опустился до небывалого уровня. Сам глава российского МИД подчеркнул, что приехал не фотографироваться. При этом эксперты отметили: несмотря на публичные демонстрации недовольства, государствам все еще приходится взаимодействовать с Россией.

Саммит G20 без традиционного фото

Саммит министров G20 в Индонезии остался без традиционной групповой фотографии. Об этом написало японское агентство Kyodo. Министры иностранных дел попросту отказались фотографироваться с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в по данным СМИ, во многом из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена, которые не захотел участвовать в мероприятии с главой российского МИД.

Источник фото: РИА «Новости»

А накануне на званый ужин министров G20 не пришел министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Он посчитал участие в ужине неуместным из-за возможного присутствия там Лаврова. И еще до начала саммита официальный представитель госдепартамента США сообщил, что Блинкен не намерен встречаться с главой МИД России. Лавров же прокомментировал ситуацию просто: он не приглашал госсекретаря США на совместное фотографирование.

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [РФ Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», — процитировало руководителя российского дипведомства издание ТАСС.

Тем временем Лавров подчеркнул, что на заседании были все и он воспользовался возможностью узнать, «чем Запад дышит сегодня». Также он уверен: позицию Россию все услышали.

Уровень дипломатической этики опустился максимально

К сожалению, уровень дипломатической этики опустился до такого предела, которого не было, наверное, с момента возникновения тех самых этических правил. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. По его словам, подобных нарушений поведения не было даже во времена Ивана Грозного.

Тема, связанная с этикой поведения дипломатов, конечно, в данном случае неразрывно связана с общей тенденцией: в политику все чаще приходят люди, которые не имеют порой даже базового высшего образования, которые не готовы решать вопросы дипломатическим путем Геннадий Подлесный.

Подлесный отметил, что фотографирование — это неотъемлемый атрибут для дипломатических раутов, исторический документ, который подтверждает, кто и в каком виде на этом мероприятии был. И то, что произошло на саммите в Индонезии, — это показатель падения уровня дипломатических отношений не только по отношению к России, но и вообще — между всеми дипломатическими работниками всех стран. При этом Подлесный полагает, что на саммите от России ждали, что она «даст заднюю» после санкций. Но этого не произошло.

Источник фото: РИА «Новости»

Тем не менее, несмотря на публичную демонстрацию своей позиции, вести с Россией диалог государствам все же приходится. Так, Подлесный полагает, на саммите G20 государства надеялись принять какие-то совместные решения, чтобы обезопасить себя от последствий принятия Россией реальных ответных мер.

Саммит G20 для РФ — выход во внешнюю среду

Подобные мероприятия вообще не очень важны как таковые, так как на саммит G20 прибыли участники, отобранные не по очень строгим критериям. Об этом «360» рассказал дипломат, заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в России, бывший заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Кунадзе.

«Большие страны туда попадают, получают приглашение, по сути автоматически. В остальном, в общем, встречаются руководители очень разных стран, очень разные по характеру люди, разные по культуре люди. В этом смысле они вряд ли могут совместными усилиями придумать что-то новое. <…> В основном, изобретают велосипед: за все хорошее, против всего плохого и прочее. Никаких по-настоящему политических резолюций ждать не приходится», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Однако, по его словам, в нынешней ситуации, когда Россию исключают из многих организаций, ценность возможности поучаствовать в этом саммите была более высокой, чем в прежние времена — когда РФ была членом G7, которая тогда была G8. Сейчас же G20 — это выход во внешнюю среду, в которой не все, так или иначе, к России хорошо относятся.

«На этих мероприятиях присутствуют практически в обязательном порядке руководителей о всех ведущих стран. Россия <…> остается одной из ведущих стран мира. Но надежд на то, что туда приедет [президент России] Владимир Путин, всех сразу обворожит и со всеми договорится не было», — заключил Кунадзе.