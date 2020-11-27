Уроки с дракой и стрельбой. Главное о конфликте учителя и ученика в школе Нальчика

Массовой дракой и стрельбой из пистолета закончилась разборка между учителем истории и восьмиклассником в лицее №2 города Нальчика. Ранение получил один человек, которого прооперировали, а преподаватель с сотрясением мозга и множественными переломами попал в реанимацию.

Учитель с пистолетом

Урок истории в лицее №2 столицы Кабардино-Балкарии закончился конфликтом преподавателя и ученика. Юноша не согласился с методами, которые учитель использует на своих уроках, и высказал ему свои претензии.

Школьник позвал на помощь своего родственника, который привел еще и друга. В результате учитель остался один против троих. Чтобы как-то уравновесить силы, он добежал до своей машины, где взял травматический пистолет, и вернулся в учебное заведение. Там он открыл стрельбу.

Прохожие, услышав звуки выстрелов в лицее, вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители задержали всех участников конфликта. Изначально в МВД сообщали, что в результате драки никто не пострадал.

Республиканский Минздрав уточнил, что в больницу доставили избитого преподавателя и еще одного человека, которого он ранил из своего оружия.

МВД завело уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». К разбирательству подключилась инспекция по делам несовершеннолетних.

Сын бывшего директора

Издание «Подъем» со ссылкой на свой источник сообщило, что устроивший стрельбу учитель — это сын бывшего директора лицея. Преподаватель давно пользовался дурной славой. Собеседник издания заявил, что учитель употребляет наркотики и в школе работал только по протекции своего отца. После его смерти новый директор избавился от проблемного учителя, но через какое-то время его взяли обратно.

В Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии рассказали, что пострадавший учитель находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и несколько переломов, в том числе челюсти. Угрозы для его жизни нет.

Второго пострадавшего, получившего ранение из травматического пистолета, прооперировали, из раны достали пулю. Состояние пациента не тяжелое, и в скором времени его переведут на амбулаторное лечение.

Свои проверки по факту стрельбы в учебном заведении начали прокуратура и региональное управление Следственного комитета. Надзорное ведомство изучит законность владения преподавателем травматическим оружием, а также даст оценку работе сотрудников, которые отвечали за безопасность школьников. Там подчеркнули, что травматический пистолет учитель использовал с целью самообороны.

Следователи заявили, что начали проверку по факту нападения на преподавателя лицея № 2 и стрельбы, которую там открыли. В ведомстве уточнили, что напавший молодой человек учился в девятом классе и давно испытывал неприязнь к учителю истории. Вместе со своими знакомыми он подкараулил его на парковке, где напал. Учитель, чтобы остановить избиение, достал травматический пистолет из машины и несколько раз выстрелил.