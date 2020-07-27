Александру Емельяненко пора завершать карьеру? Уроки боя с Магомедом Исмаиловым

Александр Емельяненко упал после удара Магомеда Исмаилова в третьем раунде и проиграл. Бойцы и тренеры считают, что изначально бой не был равным, а самому Емельяненко пора взяться за ум.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Победителем вышел Исмаилов, нокаутировав Емельяненко в третьем раунде.

После поединка Емельяненко заметили в аэропорту: пассажиры засняли, как его при посадке поддерживали два человека. Одни посчитали, что спортсмен с трудом передвигался из-за последствий боя, другие вспомнили о его пристрастии к алкоголю.

Оба спортсмена прокомментировали прошедший бой. Исмаилов приятно отозвался о сопернике, отметив, что с Александром всегда надо быть начеку. «Да, он стоял и плавал. Но Саша всегда представляет опасность, даже когда плывет», — сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Емельяненко по-другому отреагировал на победу соперника. Он назвал ее «стремной». «Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стремная победа Исмаилова. Пусть засчитает ее себе, а я себе это поражение считать не буду», — сказал Емельяненко.

После боя у фанатов появились мысли о том, что между спортсменами состоится матч-реванш. В числе людей, кто был за такой поворот, — глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, оба бойца на фотографиях выглядели куда более подготовленными, чем на ринге, а значит, они должны лучше тренироваться и встретиться в октагоне вновь.

Тренер и старший брат Исмаилова назвал условие, при котором состоится матч-реванш. По словам Рамазана Исмаилова, говорить о повторном бое можно только после того, как Емельяненко выиграет у Владимира Минеева в боксе. Но даже в этом случае, по мнению тренера, у Александра шанс победить Исмаилова только 2%.

Увидев ответное сообщение по поводу боя от Емельяненко, Рамазан заявил, что о реванше не может быть и речи, потому что такой поединок нужен Александру, а не Магомеду.

Источник фото: РИА «Новости» / Артур Лебедев

Конец карьеры?

Зрители допустили, что такое поражение может поставить точку на карьере Емельяненко как бойца. С этим не согласен двукратный чемпион мира по универсальному бою, чемпион Евразии по боевому самбо, трехкратный чемпион вооруженных сил по рукопашному бою Сергей Харитонов. В разговоре с «360» он назвал Емельяненко еще молодым спортсменом.

Комментируя сам бой, Харитонов отметил, что в этом поединке не было конкурентной борьбы и он сам бы не стал смотреть реванш, потому что при первой встрече Исмаилов доминировал на протяжении всей схватки.

В разговоре с сайтом «Чемпионат» Харитонов довольно жестко отозвался о Емельяненко, отметив, что у него лучше получается выполнять другие задачи. «Пить, насиловать и танцевать стриптиз — вот это может делать Емельяненко», — отрезал Харитонов.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко согласился, что об окончании карьеры Емельяненко говорить рано, а один проигранный бой не показатель.

Концом [карьеры] — однозначно нет. Если Александр сам захочет завершить карьеру, он может ее завершить, но именно это поражение не означает, что пора завязывать. Это не то поражение, из-за которого завязывают Александр Шлеменко.

Источник фото: РИА «Новости» / Артур Лебедев

По поводу реванша Шлеменко сказал, что Исмаилову нет смысла соглашаться на повторный поединок, так как ко второму бою Емельяненко подготовится куда лучше и учтет совершенные ошибки.

Поражение Емельяненко во многом зависело даже не от подготовки бойца, а от его «отношения к жизни», считает Шлеменко. Чемпион уверен, что Александру пора перестать употреблять алкоголь и реализовать тот потенциал, который ему передали по наследству.

Боец ММА Сергей Билостенный же считает, что Емельяненко не станет уходит из спорта из-за того, что по-прежнему знаменит.

Нет, он настолько раскрученный, настолько на слуху, что это не конец его карьеры. Просто это очередное его неудачное выступление Сергей Билостенный.

Специалист уверен, что если будет матч-реванш, то он завершится точно так же — победой Исмаилова, так как у Емельяненко, по мнению Билостенного, отсутствуют даже базовые навыки грэпплинга. По словам бойца, Александр проиграл потому, что он ниже классом, и ни о какой удаче или везении тут речи не идет.

Стронгмен Михаил Кокляев, у кого в конце октября 2019-го был бой с Емельяненко (и Кокляев проиграл), считает, что Александр «физически нездоров» и во время боя с Исмаиловым вообще не был в форме. На днях он заявил, что хочет провести реванш по правилам бокса.