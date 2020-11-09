Урок Дзюбы: как защитить свои фото и данные от кражи

Слив интимного видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы отразился на его карьере — он не попал в текущий сбор национальной команды. Историй со сливами интимных фото и последствий этого довольно много, в основном жертвами такого сценария становятся дети. Но есть способы не попасться в лапы злоумышленников.

Случай на футболе

После публикации видео с Дзюбой, на котором он мастурбирует, многие известные люди выразили слова поддержки, в том числе Айза Долматова, Светлана Лобода, Андрей Малахов, Ксения Собчак. Виктория Боня, например, запостила в Instagram видео с танцем в купальнике, а Сергей Шнуров написал стихотворение. Даже священник встал на сторону футболиста. Павел Островский назвал мужчин, которые издеваются над Дзюбой после ролика, лицемерами. По его мнению, почти все мужчины мастурбируют, а 75% еще и изменяют своим женам.

Из-за скандала главный тренер команды Станислав Черчесов отказался вызвать Дзюбу на текущий сбор в ноябре. Футбольный эксперт Александр Мостовой назвал это решение правильным, потому что так будет спокойнее для команды. А во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» Дзюба вышел на поле без капитанской повязки. Сначала это связали со скандалом с видео, но потом главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что в клубе капитан выбирается в зависимости от конкретного матча.

Руководство «Зенита» посоветовало футболисту проявить характер, потому что только это поможет вырваться из сложной ситуации. Фанаты клуба, увидев ролик с Дзюбой, сказали, что если бы эта ситуация произошла с другим человеком из клуба, то такого ажиотажа не было бы.

«Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего „Зенита“», — говорится в заявлении фанатов.

После поднявшегося обсуждения Дзюба сначала ничего не комментировал, но потом все-таки записал видеообращение, где сказал, что неидеален и допускает ошибки. Он поблагодарил всех, кто его поддержал, а также отметил, что старается не быть «тряпкой и показушником».

Одно фото — много проблем

СМИ называли Россию лидером по кибербуллингу, особенно в школах. Очень часто поводом для травли становятся слитые в Сеть интимные фотографии. В 2019 году девочке из Коми угрожали, что сольют ее обнаженные снимки в интернет, если она не переведет две тысячи. Она не выполнила условий злоумышленников, поэтому те отправили снимки ее друзьям и родственникам.

В 2018 году похожая история произошла с сотнями подростков Приморья. Там работали сайты и группы в соцсетях, администраторы которых называли себя «судьями шкур». Они выкладывали в интернет фото обнаженных девушек, указывали их номера телефонов и имена.

Одна 13-летняя девочка познакомилась с 22-летним парнем в интернете, а он попросил ее скинуть фото без одежды. Девочка взяла изображение из интернета, скинула, но потом испугалась и перестала отвечать на сообщения молодого человека. Он разозлился и дал ей неделю на «опровержение» — под этой формулировкой подразумевалось, что она должна заняться с ним сексом. Школьница не выполнила требование малознакомого человека, после чего ее фотографии оказались в Сети вперемешку с интимными фото других людей. О снимках 13-летней школьницы узнали одноклассники и начали травить девочку в школе и в интернете. Ей регулярно писали мужчины, которые предлагали помощь с удалением поста взамен на деньги и секс.

В похожей ситуации в 2018-м оказалась другая 15-летняя девочка, которая уже знает, что как бы один человек ни доверял другому, скидывать ему компромат на себя нельзя. Школьница из Владивостока рассказала, что два года встречалась с парнем и сама присылала ему фотографии, но после расставания он выложил их на всеобщее обозрение.

Источник фото: Pixabay

Потеря авторитета

С собственными интимными фотографиями нужно быть осторожнее. Лучше вообще не делать фото и видео. Но если такие материалы у вас есть, необходимо хранить их аккуратно, отделяя от общей массы данных, считает эксперт по взаимодействию в интернете Артем Кузнецов. Например, хранить фото и видео в другой папке и поставить на нее пароль. Это нужно, чтобы не отправить кому-то случайно эти данные.

В беседе с «360» он отметил, что чем известнее человек, тем страшнее для него могут быть последствия, потому что в основном интимные материалы влияют на авторитет.

Травля начинается. В нашем обществе найдется кто-то, кто воспользуется этой информацией, чтобы травлю начать. Здесь люди не настолько толерантные, как хотелось бы. Среди 100 человек найдется два-три человека, которые против тебя, будь ты хоть Папой Римским Артем Кузнецов.

Если на каком-либо устройстве пользователя есть интимный контент, нужно понимать, что эта информация важная и конфиденциальная. Если он не пытается защитить эти данные, то он, по сути, относится халатно к своей личной жизни.

Более серьезное последствие

Эксперт по кибербезопасности Артем Гавриченков в разговоре с «360» обратил внимание: если мошенники получили доступ к фотографиям, то, вероятно, теперь они знают и другие ваши данные. Например, банковские.

В первую очередь для обычного человека существенно не то, что его видео попадут в интернет, а существенно, что злоумышленники могут получить доступ к личным данным, финансам Артем Гавриченков.

Полученную от пользователя информацию злоумышленники могут использовать в том числе для вымогательства. Зачастую, если люди получают сообщения от незнакомцев, что те якобы получили доступ к телефону, это обман, потому что для этого нужны довольно серьезные технические знания. Но некоторые ведутся.

Чтобы исключить такой сценарий, необходимо серьезно подойти к безопасности собственных гаджетов: обновлять устройства, не устанавливать подозрительные приложения, делать длинные пароли, включать двухфакторную аутентификацию. В таком подходе не получится быть умнее злоумышленников, но удастся не попасть в ту группу пользователей, которая больше подвержена взлому.