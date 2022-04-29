В начале мая мусульмане отмечают Ураза-байрам — исламский праздник в честь окончания месяца Рамадан. Праздник появился еще в VII веке, но до сих пор остается актуальным. Он символизирует духовное воздержание, равенство между богатыми и бедными и единение людей.

История и традиции

В этом году Ураза-байрам выпал на 2 мая. Это второй по значимости праздник в исламе после Курбан-байрама. В арабской традиции его также называют Ид аль-Фитр — праздник разговения.

Праздник отмечали еще во времена пророка Мухаммеда, в 624 году. С продвижением ислама по Ближнему Востоку традиция празднования распространилась в Османской империи, странах Северной Африки, Афганистане, Пакистане и Египте. Шииты и сунниты одинаково почитают Ураза-байрам, написал сайт kp.ru.

Ураза-байрам отмечают после окончания месяца Рамадан. В этот период верующие постятся. Перед заходом солнца нельзя употреблять какую-либо пищу и пить. Запрещены любые развлечения, курение табака, интимная близость с супругой и даже мысли об этом. Но после захода солнца правила не действуют. Мусульмане в месяц Рамадан усердно молятся, а до молитвы должны проявить искреннее желание соблюсти пост, не нарушив его ни физически, ни мысленно.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Вильф

Накануне мусульмане убирают дом и свой двор, а затем совершают полное омовение. Во время праздника верующие поздравляют друг друга выражением: «Ид мубарак!» — что означает «Благословенный праздник». Одна из главных традиций — выплата милостыни. Это могут быть не только деньги, но и продукты питания, которые направляются самым обделенным.

В этот день верующие готовят несколько традиционных блюд для праздничного стола. Среди них татарская губадия, эчпочмак, чеченский жижиг-галнаш. Они также навещают родственников и близких.

Современное значение

Сегодня этот праздник не теряет актуальности. Исламовед, историк Азат Ахунов рассказал «360», что перед Ураза-байрамом уравниваются все мусульмане. Всегда были бедные и богатые, но праздник ставит их в одно положение.

«Это напоминание богатым, которые в повседневной жизни забывают о бедных и голодающих, о тех, у кого нет куска хлеба, о том, что такие люди существуют», — рассказал Ахунов.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Вильф

Праздник также объединял людей во все времена. Азат Ахунов напомнил, что после победы СССР в Великой Отечественной войне в Татарстане праздновали Ураза-байрам, даже несмотря на идеологические ограничения. По словам историка, верующие заполнили площадь вокруг единственной мечети аль-Марджани.

Доктор исторических наук, арабист и исламовед Дмитрий Микульский рассказал «360», что праздник имеет очень большое значение не только для мусульман, но и для тех, кто с ними общается. Он значим и для России, поскольку здесь закреплены многонациональность и многорелигиозность.

«Всякий религиозный праздник — это, по сути, свидетельство мира. Я уверен, что мусульмане в России тоже молятся о мире. Так что этот праздник мне кажется сегодня очень актуальным», — объяснил специалист.

Возвращение к торжествам

В прошлом году, а также в позапрошлом коронавирус вмешался в планы верующих мусульман. Праздник проходил дистанционно из-за сложной эпидемической ситуации. Верующих призывали отказаться от привычного торжества, чтобы уменьшить риск заболеваемости ковидом. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что никакие мероприятия в республике не будут проводить по случаю праздника, а глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к верующим республики с просьбой остаться дома и не посещать родных и близких.

Но в этом году праздник пройдет в привычном допандемийном формате. Мусульмане смогут присоединиться к коллективной молитве, которая проходит в мечетях, во дворах перед ними и на больших площадях в центре города. Праздничный намаз обычно завершается обращением к Аллаху, в это время имам просит простить грехи и ниспослать блага.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Вильф

По словам историка и исламоведа Азата Ахунова, после долгого перерыва в пандемию будет большое количество желающих посетить праздник.

«Как и до пандемии, придет такое же количество мусульман. Собираются не только практикующие, но и этнические мусульмане. В обычной жизни они, возможно, не совершают намаз и не соблюдают требования, но считают необходимым прийти дважды в год на самые главные праздники», — рассказал Ахунов.

В Подмосковье верующие мусульмане могут отпраздновать Ураза-байрама на 54 площадках в 46 городах.