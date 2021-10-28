Уралец защищался от обвинений в изнасиловании интимным видео. Юристы объяснили его главную ошибку

Уралец полгода встречался с 16-летней девочкой. Когда они расстались, ее родители написали на молодого человека заявление об изнасиловании. Доказывая, что все было по обоюдному согласию, парень показал интимное видео. Теперь его судят за изготовление порнографии. Юристы объяснили, в чем была главная ошибка уральца, который теперь сидит в СИЗО.

Обвинение в изнасиловании стало статьей за порно

Жителя уральского города Серова в Свердловской области родители 16-летней девушки обвинили в изнасиловании своей дочери. 23-летний молодой человек попытался оправдаться и предложил продемонстрировать видеозапись, на которой видно, что близость происходила по обоюдному согласию.

Однако эта демонстрация только ухудшила дело: интимные видео, а также фото обнаженной девушки, которые она присылала любовнику, стали поводом для ареста. Парня обвинили в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов. Обвиняемый уже полгода сидит в СИЗО.

По словам сестры молодого человека, у родителей девушки якобы есть большие связи в Серове, поэтому у ее брата очень мало шансов доказать свою невиновность, хотя он старался помочь своей подруге и пытался отвлечь ее от выпивки и курения. При этом правоохранительные органы не стали привлекать заявителей за ложный донос об изнасиловании.

Видеозапись как гарантия

Со своей 16-летней подругой парень познакомился в интернете в 2020 году. Девушка добавилась к нему в друзья в Instagram, так как у них оказались общие знакомые. Ни к чему не обязывающая переписка вскоре переросла в интерес — и молодые люди решили встретиться, написал сайт E1.ru. После этого у них возникли близкие отношения.

Девушка каталась к любовнику в Екатеринбург, а иногда парень сам наезжал в Серов. При этом родители девушки явно давали понять, что им не нравится ухажер их дочери и ее постоянные отлучки к взрослому мужчине, пишет E1.ru. Девушка никак не пыталась сгладить конфликт, она даже записывала на телефон скандалы и пересылала их любовнику.

По данным издания, родители считали, что именно парень сбил их дочь с правильного пути. В какой-то момент молодой человек решил снять некоторые моменты их интимной жизни именно для того, чтобы избежать возможных обвинений в изнасиловании. Видеозаписи он загружал в облачное хранилище и, по его словам, их никому не показывал.

Обвинения в создании порно

Со временем влюбленность молодого человека начала проходить. Он, как пишет E1.ru, заметил, что подруга не отличается стабильным поведением, часто врет, курит и злоупотребляет алкоголем. Парень признался, что пытался повлиять на девушку, но безрезультатно, и порвал с ней. Новой любовью стала 17-летняя подруга бывшей пассии.

В начале апреля этого года отец девушки подал в полицию заявление о том, что молодой человек изнасиловал его дочь. По данным уральского издания, родителям брошенной девушки удалось уговорить и родителей подруги-разлучницы подать аналогичное заявление. Парня вызвали в Следственный комитет, где он дал подробные объяснения.

По словам сестры парня, следователь посмеялся над словами брата и заявил, что никаких доказательств его невиновности нет. Тут-то молодой человек и решил показать сотруднику СК интимное видео добровольного характера, а также фото обнаженной девушки, которые она сама ему присылала. Через несколько дней парня задержали и арестовали.

Молодого человека обвинили в видеосъемке несовершеннолетних с целью изготовления порнографических материалов и их распространения, а также в принуждении к действиям сексуального характера и нарушении неприкосновенности частной жизни. Так как родители девушки заявили, что боятся парня и его сестры, подозреваемого держат за решеткой.

«Адвокатом у потерпевших является бывшая судья. Она прекрасно знает серовскую судью. Никто не хочет ссориться и мешать друг другу. В итоге мой брат, который не сделал ничего плохого, сейчас может сесть просто ни за что. Этих людей даже не привлекли за ложный донос об изнасиловании», — сказала сестра обвиняемого.

Видео сыграло на руку обвинению

Юрист Андрей Лухин напомнил «360», что в Российской Федерации возраст сексуального согласия начинается с 16 лет. С этого момента человек может вступать в добровольную сексуальную связь с совершеннолетними безо всяких последствий для обеих сторон.

«Да, у нас есть такая судебная практика, что по данной категории дел обычно все-таки назначают меру пресечения в виде ареста. Но тут необходимо все-таки доказать те обстоятельства, на которые ссылается следствие. Если данные действия были достаточно давно и через какое-то время поступило заявление, думаю, это сделать практически невозможно», — отметил Андрей Лухин.

Однако продемонстрированная парнем видеозапись может сыграть против него. Подобные съемки не запрещены лишь при том условии, что они остаются у тех, кто их снимал и принимал в них участие. Если же кино уходит вовне, это можно расценивать как нарушение неприкосновенности частной жизни и даже распространение порнографии.

«Помните дело Ирины Сычевой? Там бы, скорее всего, парням ничего не светило бы в плане срока, если бы один из них не выложил видео, которое фактически сообщило миру об их преступлении. В результате молодые люди получили около 10 лет заключения каждый. С уральской историей ситуация аналогичная — если бы он никому ничего не показывал, сейчас был бы свободен», — отметил юрист.

Неправильный выбор

Адвокат Владимир Галкин пояснил, что из имеющихся в распоряжении СМИ материалов очевидны несколько фактов. Отношения с девушкой у молодого человека действительно были, и моменты интимной близости он действительно снимал. Причем не с одной партнершей.

«С его слов, это производилось для того, чтобы в будущем обезопасить себя от каких-либо обвинений, которые ему впоследствии и были предъявлены — в изнасиловании. Однако, на мой взгляд, <…> пытаясь защититься от одного, он подверг себя другим обвинениям», — сказал Галкин.

Доказывать свою невиновность парень, подчеркнул адвокат, не обязан по Конституции. Работа следователя — установить его вину и факт изнасилования. Если бы, как заверил фигурант дела, его не было, то не нашли бы и никаких следов.

«Его бы не обвинили, или оправдали, или дело разрушилось бы на стадии следствия. Однако молодой человек выбрал неправильный путь, показав банк данных этих видеофайлов. Именно то, что там содержалось, и послужило основанием для возбуждения таких серьезных уголовных дел», — объяснил Галкин.

Для обвинения по статье об использовании несовершеннолетних в изготовлении и распространении порнографии следователю необходимо доказать, что видео парень снимал как раз не для себя.

«Тогда паззл сойдется, состав преступления будет сформирован, и судьба молодого человека окажется печальной», — обратил внимание адвокат, добавив, что только по этой статье парню грозит до 15 лет лишения свободы.

При должной защите доказать невиновность молодого человека в распространении порноматериалов можно, считает Галкин. Тем не менее налицо и нарушения по статье о неприкосновенности частной жизни.

«Для состава нужно распространить сведения, которые тебе доверили. Он их, по сути, и распространил», — заключил адвокат.