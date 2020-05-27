Разрушительный ураган идет по России. Нескольким регионам еще предстоит с ним встретиться

По нескольким российским регионам прошел ураган. Он стал причиной не только разрушений, но и жертв. Пострадали Свердловская и Новосибирская области, а также Алтай и Кузбасс.

Какие регионы пострадали

В понедельник, 25 мая, в Свердловской области шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду оставил без света более 135 тысяч человек. Ураган повалил деревья, унес стройматериалы, опрокинул рекламные конструкции и стал причиной смерти четырех человек. Спустя день электричество вернули более 100 тысячам человек, но 50 населенных пунктов все еще остаются без него. Некоторые районы Тюмени тоже остались без света из-за ветра.

В Екатеринбурге ветер был такой силы, что с парковки сорвало крышу: огромный железный лист перевернулся и отбросил мужчину.

Во вторник, 26 мая, на Томскую область обрушился шквалистый ветер до 24 метров в секунду, грозы и град. 30 мая в регионе обещают еще один циклон, но он пройдет спокойнее — скорость ветра не будет превышать отметку в 21 метр в секунду.

Красноярский край тоже попал в ураган. Ливень затопил улицы, автомобили получали гидроудары из-за воды. В среду такая погода не утихла. Специальные службы продолжают откачивать воду. Из-за разгула стихии без света остались почти пять тысяч человек в Ачинске и около 6,4 тысячи человек в Ужурском районе края.

26 мая в Новосибирской области в течение дня бушевал ураган. Скорость ветра составляла 26 метров в секунду. Многие жители остались без электричества на несколько часов — только в Новосибирске ветер повалил 52 дерева, четыре столба электропередачи и снес три павильона остановок.

Пострадали четыре человека: трое на амбулаторном лечении, а один — 10-летний ребенок — в тяжелом состоянии в больнице. Еще один мужчина умер из-за упавшей на него ветки тополя.

В столице Алтайского края — Барнауле — тоже была жуткая погода: ветер повалил деревья, которые повредили машины и сорвали высоковольтные провода.

В понедельник ураган обрушился и на Кузбасс. Ветер был таким сильным, что снес деревню Константиновку. Погибли два человека, а третий с травмами отправился в больницу. По факту смерти завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Встреча двух фронтов

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «360» рассказал, что ураган, двигающийся с Урала, шел на восток страны, затронув Новосибирскую и близлежащие области (Кемеровская, Красноярская и так далее). Он достигнет Иркутской области и Байкала 27–28 мая.

Такие жуткие погодные условия связаны с тем, что появилась двойная фронтальная зона — то есть встретились два атмосферных фронта, образовав точку окклюзии. Точка вбирает в себя все неприятные погодные сюрпризы от обоих атмосферных фронтов — там наиболее сильные осадки и ветер.

Еще накладываются особенности орографии — местного рельефа. Есть реки, предгорные местности, где есть обострение процессов как бы натекания, не везде равномерное количество [осадков] и ветер Юрий Варакин.

Варакин обратил внимание, что обо всем этом жителей пострадавших регионов предупреждали заранее. Но, судя по жертвам и пострадавшим, далеко не все соблюдали рекомендации не выходить из дома.

Специалист напомнил, что в среду и четверг опасность предсказывают Сибирскому федерального округу (Томская, Омская, Иркутская, Новосибирская, Кемеровская области, а также Тува, Алтай, Хакасия, Красноярский и Алтайский края). Там сохранятся дожди, ветер, грозы, град и порывы ветра до 25 метров в секунду.

В ближайшие два дня в Хакасии порывы ветра будут достигать 29 метров в секунду, в Туве — до 24 метров в секунду. На Алтае возможен сход лавин, дожди, а в предгорьях ветер до 24 метров в секунду. В Иркутской области тоже прогнозируются осадки и ветер с порывами до 25 метров в секунду.