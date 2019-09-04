Ураган «Дориан» погубил 7 человек и затопил Багамы. Куда он направится?

Больше всего от «Дориана» пострадали Багамы. Премьер-министр Багамских островов назвал разрушения от урагана беспрецедентными. По данным Красного Креста, около 13 тысяч домов подверглись частичным или полным разрушениям. В штатах Джорджия, Флорида, Северная и Южная Каролина введен режим чрезвычайной ситуации.

Часть Багамских островов оказалась под водой. На опубликованных CNN снимках из космоса видно, что примерно половину территории затопило.

Как возник «Дориан»

Возникновение урагана легко объяснимо, рассказали «360» в Национальной службе погоды США. По словам метеоролога Дженнифер МакНатт, сезон атлантических ураганов длится с 1 июня по 30 ноября. И сейчас самый пик.

«В среднем в Атлантическом бассейне наблюдается около 11 штормов, шесть ураганов и два глобальных урагана в год», — заявила МакНатт. Атлантический бассейн включает Атлантический океан, Карибское море и Мексиканский залив.

При этом стихийные явления могут перетекать из одного в другое, отметила метеоролог из Норвегии, старший научный сотрудник Центра международных исследований климата Энн Софи Далоз. В течение сезона некоторые системы перемещаются через Атлантический океан. Некоторые из-за условий окружающей среды превращаются в тропические циклоны.

Часть из них может достичь пятой или четвертой категории. В случае с «Дорианом» аномально теплые воды Атлантики способствовали возникновению такого сильного урагана Энн Софи Далоз старший научный сотрудник Центра международных исследований климата.

Вид урагана со спутника опубликовал у себя канадский астронавт Крис Хедфилд.

Масштаб ущерба

Далоз напоминает, что «Дориан» достигает скорости 300 километров в час. Он стал одним из самых сильных ураганов в Атлантике. Сейчас он движется медленно из-за формирования других штормов над океаном. Но это создает еще большую угрозу.

Эти медленно движущиеся ураганы чрезвычайно опасны, потому что они набирают больше влаги из моря и, следовательно, будет больше осадков. Мы можем ожидать таких же убытков и последствий, как и после «Катрины» Энн Софи Далоз старший научный сотрудник Центра международных исследований климата.

Эксперт из Национальной службы погоды МакНатт предпочитает не сравнивать ураганы между собой. По ее мнению, каждое тропическое событие уникально по своим воздействиям. К тому же независимо от точной траектории движения «Дориана» на Восточном побережье Флориды и побережьях Джорджии и Южной Каролины ожидаются опасные для жизни штормовые приливы и ураганные ветры.

Как минимизировать ущерб? По словам Далоз, делать что-либо уже поздно. Самое важное — это сосредоточиться на спасении жизни. Для этого нужно эвакуироваться или уйти в ближайшие приюты.

«Каждый во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине должен прислушиваться к приказам об эвакуации, рассмотреть защитные меры, если они находятся в зоне, уязвимой для наводнения» — добавляет Дженнифер МакНатт.

На данный момент офисы Национальной службы погоды работают с местными должностными лицами и менеджерами по чрезвычайным ситуациям, чтобы обеспечить их лучшей информацией о погоде для принятия решений по безопасности жизни.

Какими будут потери от урагана — сказать сложно. Страховщикам он может обойтись в 25 миллиардов долларов. А если в ближайшие дни ураган не утихнет, то потери от него могут превысить 90 миллиардов долларов, считают экономисты. При этом ущерб от урагана «Катрина» в 2005 году составил 108 миллиардов долларов.

Куда двинется «Дориан»?

Старший научный сотрудник Центра международных исследований климата Энн Софи Далоз отмечает, что хоть предсказать путь «Дориана» удалось, он все еще может измениться.

Пока в опасности находятся Восточное и Западное побережья США, Гавайи и острова США в Карибском море. Поскольку тропический циклон расположен близко к Восточному побережью США, небольшой сдвиг на запад будет очень опасным, заявила Далоз.

«Ураган в данный момент находится примерно в 177 километрах к востоку/северо-востоку от Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Он движется на северо-запад со скоростью около 1,6 километра в час. Ожидается, что позднее вечером скорость будет больше, а к вечеру среды ураган повернет на север», — рассказала сотрудница Национальной службы погоды Дженнифер МакНатт.

Уже в среду вечером и четверг «Дориан» окажется в опасной близости от побережий Джорджии и Южной Каролины. В конце четверга он будет над побережьем Северной Каролины.