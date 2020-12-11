«В России труд недооценен». Почему упрек мэра Агиделя к «не желающим работать» жителям лишен смысла

Мэр башкирского города Агидель пожаловался в соцсетях на то, что люди не хотят работать, хотя вакансий полно. Жители ему ответили, что их не устраивают зарплаты в 12-15 тысяч рублей. При этом численность населения Агиделя с каждым годом тает — люди уезжают на заработки, а причин возвращаться не находят. Что может сделать местная власть?

Агидель — маленький город в Башкортостане. Его население составляет чуть больше 14 тысяч человек. Мэр Фанис Гильванов пожаловался на то, что рабочие места пустуют. Люди не хотят работать ни в поликлиниках, ни в полиции, ни в ЖКХ, ни в общественном транспорте, ни в продуктовых, ни на местном заводе, который недавно оборудовали современными станками.

«Все эти рабочие места на сегодня пустуют! <…> Так мы не сможем сохранить даже поликлинику, а хотим, чтобы у нас была больница. <…> Дорогие мои, неправильно все это! Нам надо измениться! Иначе мы лишимся всего — поликлиники, колледжа, школ, детских садов, города! Где жить будем? Где будут жить наши дети, внуки? Лично я очень встревожен», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Средняя зарплата

В комментариях ему очень скоро ответили, почему никто не идет работать на эти должности: не подходит зарплата. Жители пожаловались на то, что им предлагают работать в среднем за 15 тысяч рублей в месяц, но этих денег не хватает на жизнь даже в маленьком городе, ведь никто не отменял налоги, услуги ЖКХ, необходимость покупать продукты и платить за проезд.

«На сегодняшний день оплата, предлагаемая по всем вами перечисленным профессиям, не покрывает содержание жилья, содержание детей и их образования, не считая того, что нужно кушать каждый день», — написал Ден Пономарев.

На сайте местного центра занятости населения большинство вакансий действительно имеет низкую зарплату. Ставки в самом Агиделе не превышают 20 тысяч рублей за исключением должностей главного бухгалтера в городской администрации (29 тысяч) и полицейского (35 тысяч).

При этом педагог-психолог в детском саду, младший воспитатель, фельдшер в местном МВД и дворник получают одинаковую зарплату — по 14 тысяч рублей, а инструктор по физкультуре в детском саду — 20 311 рублей. Даже на должность дворника обязательно иметь хотя бы среднее профессиональное образование.

Есть в Агиделе и вакансии с зарплатами 45 тысяч: это работа в городской больнице города Нефтекамска, которая находится на территории Агиделя. Врачам обещают по 45 тысяч, медсестрам — 25 тысяч, слесарю в этой же больнице — 22 тысячи. Чтобы там работать, нужны хороший стаж и высшее образование. С 2012 года и без того небольшая численность населения Агиделя — чуть больше 14 тысяч — с каждым годом все уменьшается.

При этом с 1 января 2020-го в России был установлен минимальный размер оплаты труда в размере 12 130 рублей. В Башкирии же МРОТ составляет 13 949 рублей, так как в республике действует уральский коэффициент (15%). Однако некоторые зарплаты оказываются под стать федеральному МРОТ, другие равны региональному. В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата врача в Башкирии — 68 тысяч, а среднего медицинского персонала — 35 тысяч. Эти показатели существенно выше того, что предлагает центр занятости Агиделя.

Системная проблема

Депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил «360», что проблема низких зарплат и безработицы актуальна для всей России. Дело не в конкретном регионе или городе, а в том, как работает система.

«В России вообще труд недооценен и обесценен. У нас крайне низкие заработные платы, стоимость рабочего часа в несколько раз занижена по сравнению со стоимостью рабочего часа в европейских странах со слабой экономикой», — уверен Нилов.

По данным Росстата и Роструда, в начале 2020 года на учете в качестве безработных состояли почти три с половиной миллиона россиян, а только в Башкортостане — 90,7 тысячи человек. В самом городе уровень безработицы составляет 8,73%, больше 600 человек остаются без работы.

Нилов уверен, что ответственность за то, что люди, встающие на учет по безработице, порой годами продолжают существовать на пособия, во многом лежит на службах занятости.

Службы занятости, к сожалению, ведут себя достаточно пассивно в этом вопросе, хотя они имеют возможность за государственный счет дать возможность гражданам получить дополнительное образование, повысить квалификацию и найти более высокооплачиваемую и востребованную работу в каждом регионе Ярослав Нилов депутат Государственной думы РФ.

А вот непосредственно администрация города, по мнению Нилова, в такой ситуации мало что может изменить. Сам мэр Агиделя отметил, что не может диктовать предпринимателям, какие назначать зарплаты своим сотрудникам, кого принимать, а кого нет.

«Администрация города и мэр могут только добавить социальной рекламы и информации: не все знают, что можно прийти в службу занятости. Я уверен, что не все безработные отказались от работы из-за низкой зарплаты. Кто-то не знает, кто-то вообще не встал на учет, не следит за предложениями», — заключил Нилов.

В мэрии на вопрос «360» о том, планируют ли власти предпринимать какие-то действия в связи с жалобами граждан, не ответили. Однако Фанис Гильванов написал, что «услышал и боль, и непонимание, и отчаяние, и слова поддержки» и благодарен всем неравнодушным.

«Надеюсь, что каждый — и чиновники, и работодатели, и законодатели, кто посетил мою страницу, — услышал слова тех, кто оставил свой комментарий под моим постом. Я вас всех услышал. Несомненно, я ваши замечания учту. Я приложу максимальные усилия, чтобы наш город жил, развивался и стал самым лучшим городом», — заключил он.

На момент публикации в пресс-службе губернатора Башкирии на запрос «360» не ответили.