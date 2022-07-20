Упор на российское и бум подкастов. Как бизнесу развивать соцсети в новых условиях

Российские блогеры потеряли большую часть своего дохода из-за ограничений в соцсетях. В новых условиях рекламодатели будут обращать внимание на российские Telegram и «ВКонтакте». По мнению специалистов, сейчас бизнесу лучше придерживаться стратегии омниканальности и использовать несколько площадок сразу.

Российские блогеры потеряли за полгода до 90% дохода. Это связано с блокировкой соцсетей Instagram* и Facebook**, принадлежащих Meta***, отключением монетизации на YouTube, невозможностью загружать любой российский контент в TikTok, а также с уходом крупных западных рекламодателей, написала газета «Известия».

Доход блогера складывается из нескольких частей: монетизация площадки, рекламные контракты и дополнительные проекты. Первые два составляют большую часть прибыли.

Блогеры согласились с такими оценками. По словам основателя YouTube-канала Wylsacom Валентина Петухова, потеря 80-90% от дохода справедлива для тех, кто жил на монетизацию от YouTube или за счет маркетинга в Instagram*.

Упор на российское

Если ранее бренды активно вкладывали средства в самые разнообразные каналы коммуникации, то сейчас они пытаются придержать бюджеты на маркетинг и вкладывать до 40% от предыдущих рекламных затрат. Бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко объяснил «360», что рекламодатели в первую очередь будут обращать внимание на Telegram-каналы и «ВКонтакте».

«Сейчас будут жить те сообщества „ВКонтакте“, которые были активными еще до всех этих событий. Дальше бюджеты могут пойти в нишу подкастинга, который сейчас активно развивается. Возможно, в скором времени настанет этап развития соцсети TenChat, когда в нее пойдут рекламодатели», — рассказал Дяченко.

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Другая часть бюджетов пойдет в «Одноклассники», но пока рекламодатели не знают, какой от нее будет эффект, поскольку неизвестно, насколько соцсеть будет лояльна к новым лидерам мнений. По словам Дяченко, многим пока не совсем ясна целевая аудитория, которая сидит в «Одноклассниках».

Александр Дяченко отметил, что Telegram и «ВКонтакте» не смогут заменить Instagram* и Facebook**. Они не стали такой же платформой, где люди проводят больше времени, поскольку пользователи все еще предпочитают использовать VPN и заходить в заблокированные соцсети. Бизнес в новых условиях, скорее всего, будет вкладываться в инфлюенс-маркетинг и пытаться делать коллаборации с лидерами мнений.

В нынешних условиях, когда возможности соцсетей ограничены, вряд ли стоит пытаться создавать новые. По словам Дяченко, лучше придерживаться стратегии омниканальности, при которой бизнес имеет несколько аккаунтов в разных сервисах.

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«Можно иметь страничку в „Одноклассниках“, во „ВКонтакте“ и канал в Telegram и наполнять его только самыми полезными новостями. Если актуально, то завести TenChat. А если есть время на контент-маркетинг, то озаботиться созданием каналов на YouTube, либо подкаста, либо писать статьи в разные блоги и порталы. Все зависит от того, какие цели у бизнеса и кто его ЦА», — рассказал Дяченко.

Бум подкастов

По словам Дяченко, сейчас идет расцвет ниши подкастов. Становится все больше лидеров мнений, для которых подкасты — это отличный способ получения информации и разрядки от постоянного визуального контакта.

«То есть можно во время движения, активных действий и чего бы то ни было слушать подкасты. Подкасты набирают все большее число разных форматов внутри себя, и, соответственно, появляются новые форматы нативных и рекламных интеграций», — рассказал Дяченко.

Другой плюс подкастов заключается в том, что время вовлечения пользователя несопоставимо больше по сравнению с другими соцсетями и сервисами, например YouTube.

«Уже во многих исследованиях доказано, что аудитория подкаста — это взрослая платежеспособная аудитория с хорошим достатком. Это то направление, куда стоит вкладывать свой бюджет», — заключил он.

*Instagram — принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией.

**Facebook — принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией.

*** Компания Meta — признана в РФ экстремистской организацией.