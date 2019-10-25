«Упокойся, диктатор!». Как перезахоронение неофашиста Франко поможет Испании в каталонском кризисе

На испанском кладбище «Мингоррубио» под Мадридом состоялась церемония перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко. Его тело ранее находилось в мавзолее мемориального комплекса «Долина павших», но было перенесено к месту захоронения супруги на кладбище в Эль-Пардо.

Останки Франсиско Франко перезахоронят до конца октября Подробнее

Церемония прошла тихо, прессе запретили ее снимать. Внутрь базилики в «Долине павших» допустили только ближайших родственников. Достоянием общественности стали только кадры прилета военного вертолета Super Puma, который забрал гроб с забальзамированным телом самого обсуждаемого до сих пор правителя Испании.

Власти решили перевозить останки Франко по воздуху по избежание разнообразных эксцессов. В частности, они опасались, что дороги могут заблокировать многочисленные почитатели диктатора.

Франсиско Франко до сих пор является камнем преткновения испанского общества. Его ненавидят и почитают, поэтому власти страны решили перезахоронить одиозного политика, чтобы прекратить раскол в стране и примирить стороны конфликта.

Особое возмущение у противников Франко вызвало место его захоронения в 1975 году после его смерти. В «Долине павших» находятся могилы солдат, погибших в гражданской войне, развязанной генералом. Поэтому власти убрали тело диктатора несмотря на возражения потомков.

Испанский премьер поприветствовал решение суда о перезахоронении диктатора Франко Подробнее

«Они похоронили его там, где хотели и как хотели, полностью игнорируя мнение семьи. Но мы будем продолжать защищать наши права в международных судах», — заявил внук диктатора его тезка Франсиско Франко. Родственники хотели бы перенести прах Франко в семейный склеп в соборе Альмудена.

Однако широко известно, что могила диктатора в мавзолее уже стала местом почитания для тех, кто его превозносит. На неохраняемое муниципальное кладбище в Эль-Пардо теперь может начаться настоящее паломничество его приверженцев.

Проводить каудильо у входа на кладбище «Мингоррубио» собрались люди, одетые по моде времен Франко. Некоторые щеголяли франкистскими пилотками с кисточкой на витом шнурке. Среди них были замечены и представители ультраправых сил. Собравшиеся скандировали: «Вива, Франко!».

Сторонники диктатора рассказали журналистам, что проехали несколько сотен километров, чтобы почтить память генерала. Они утверждают, что при нем не было сепаратизма и люди чувствовали себя защищенными.

Неимоверное оживление вызвал приезд подполковника Антонио Техеро Молина, который в 1981 году предпринял неудачную попытку восстановить диктатуру. Его сын, священник Рамон Техеро, провел поминальную службу.

Сможет символическое перезахоронение примирить поклонников и противников Франко, в особенности на фоне протестов в Каталонии, остается только догадываться.

Вопрос останется актуальным

Нынешняя ситуация в Испании тесно связана с гражданской войной 1936–1939 годов, когда генерал Франко победил и почти на 40 лет установил деспотический режим. Об этом «360» сообщила руководитель Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Екатерина Гранцева.

Она также напомнила, что Франко воспринимал свою политику как борьбу за правое дело, и называл войну «священной». Идея создания «Долины павших» по большому счету принадлежит ему. С годами Испания изменилась, но раскол между сторонниками и противниками каудильо остался неизменным.

«После гражданской войны возникла ситуация „побежденных“ и „победителей“. Соответственно, франкистский режим, и те, кто был вписан в эту систему — они были в состоянии „победителей“», — сообщила Гранцева.

Она отметила, что были и люди, чьи родственники оказались в тюрьмах и концентрационных лагерях. Их история была вписана в семейную и личную память испанцев и последующих поколений. Однако режим Франко продержался несколько десятилетий, и претерпел заметные изменения.

«Идея „Долины Павших“, где потом был похоронен сам Франко, она в эти годы переформатируется в идею примирения двух Испаний. Мы построим мемориал, где будут покоиться и останки тех, кто проиграл в войне, и тех, кто победил. Но на его строительстве работали те, кто попал в тюрьму после войны и не разделял традиционалистских ценностей генерала. Тем более, что республиканцев возмущала надпись: „Здесь покоятся погибшие за веру“. Люди умирали за идеалы свободы и новые, демократические ценности», — напомнила эксперт.

Источник фото: Twitter

После смерти генерала в 1975 году в испанском обществе был принят так называемый «пакт молчания». Никто не хотел ворошить прошлое.

Это было время, когда была объявлена амнистия: никакие преступления франкизма не расследовались, ничего не обсуждалось. Испания пошла новым демократическим путем. Но поскольку этот вопрос оставался нерешенным в эпоху Франко, он продолжал раскалывать так или иначе испанское общество Екатерина Гранцева.

В последние десятилетия практически каждая предвыборная кампания социалистов сопровождалась требованиями о перезахоронении каудильо и восстановлении исторической справедливости. Систематическое муссирование этой темы раскололо испанское общество на три лагеря.

«Тех, кто идейно разделяет позицию народной партии, и, в общем-то, видит во франкизме не только плохое. На «левых», которые категорически осуждают франкистский режим и хотят расследовать его преступления. И тех, кто вообще не особо об этом думает — кто живет сегодняшним днем», — сообщила эксперт.

Двойные стандарты на страже ЕС. Сценарий Косова в Каталонии пока ждать не стоит Подробнее

Екатерина Гранцева напомнила, что историческая повестка недаром всплыла в разгар каталонского кризиса. Таким образом социалисты пытаются набрать дополнительные баллы перед выборами.

«Политическое наследие франкизма неоднозначное. С одной стороны, был закрыт один из очень важных исторических вопросов, с другой стороны — этот вынос, он мало что решает. Там очень много своей собственной, очень спорной политической кухни. Я думаю, что этот вопрос продолжит оставаться актуальным, несмотря на то, что Франко покинул «Долину Павших», — подчеркнула Гранцева.

Она уточнила, что перезахоронение праха диктатора прошло почти секретно из-за болезненности вопроса. Многие в обществе не хотят ворошить прошлое.

«Католическая церковь имеет в стране вес, и она тоже совершенно такие вещи не приветствует. Плюс семья. Много вопросов, которые остались нерешенными. Например, почему так долго эта история тянулась», — сообщила руководитель Центра испанских и португальских исследований.