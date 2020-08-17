Мужчину в Петербурге заподозрили покушении на убийство. Девушка упала с высоты, но взяла вину на себя

Мужчину в Санкт-Петербурге западозрили в том, что он вытолкнул из окна супругу, женщина осталась жива. Теперь она утверждает, что выпала сама, однако полиция продолжает расследование.

Ссора на почве ревности…

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в новом районе поселка Шушары Ленинградской области. Как сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко, мужчина вытолкнул женщину с общего балкона на третьем этаже новостройки в ходе завязавшейся ссоры.

По сообщению соседей, полиция прибыла на место и забрала в отделение виновников произошедшего. Пострадавшая, предположительно, 28-летняя гражданка Узбекистана, повредила ногу, приземлившись на козырек подъезда на уровне второго этажа. Ее жизни ничего не угрожает.

«Мы вышли покурить, а там женщина лежит, ей не подняться было. Она трезвая была. То ли ее муж выкинул, то ли еще что-то», — рассказал «360» сосед, видевший упавшую женщину.

Корреспондент «360» побывал на месте происшествия.

Степченко также рассказал «360» о том, что два из трех подозреваемых были уличены в нарушении миграционного законодательства России, одного из них уже привлекли к административной ответственности, дело второго находится в производстве.

Издание «Мойка 78» уточнило, что задержанными оказались 26-летний гражданин Украины и 20 и 32-летние граждане Азербайджана. Ни у кого из них якобы не было трудоустройства в России. При этом источник «360» сообщил, что все трое задержанных занимались ремонтом в том же доме.

Одному из граждан Азербайджана, по информации «Мойки 78», в 2013 году уже выносили пятилетний запрет на въезд в Россию. Сейчас на всех троих уже составлены административные протоколы, расследование продолжается.

…или неразделенная любовь?

Сотрудник управляющей компании Александр Дегтярев поделился с «360» информацией, полученной от дежурного в полиции. По его словам, молодая женщина сама выпала из окна третьего этажа.

«Никакого убийства не было, она прыгнула сама, никаких побоев — это все со слов дежурной части. По ее словам, все было с ее подачи, никто ее не толкал», — объяснил он.

Однако причина, по словам сотрудника управляющей компании, оставалась та же: конфликт женщины с ее сожителем. Источник «360» также заявил, что пострадавшая девушка сейчас находится в отделении полиции и дает показания.

«Сама она по характеру производит впечатление правоверной мусульманки: ходила в хиджабе», — добавил он.

Сейчас понять, что именно произошло в ночь на 16 августа, нелегко — камеры видеонаблюдения в новых домах еще не установлены, помещения продолжают сдавать в эксплуатацию, далеко не все квартиры заселены.

Более того, источник сообщил «360», что сейчас девушка утверждает, что сама выпала с третьего этажа — «из-за неразделенной любви».