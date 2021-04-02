Унылая Пасха. Ограничения испортили европейцам любимый праздник весны

В этом году Европу ждет Пасха без массовых гуляний. Власти стран ЕС в преддверии праздника ужесточают ограничительные меры в связи с пандемией. Местные жители недовольны. В Германии из-за этого даже заговорили об отставке Ангелы Меркель.

Франция

Французы в большинстве своем католики. Их главный религиозный праздник — Пасха. Для многих это не просто повод сходить в церковь, но символ чего-то доброго, весеннего. Обычно французы поздравляют с Пасхой своих родных, близких, друзей и знакомых, с которыми собираются в большие компании. Взрослые прячут от детей яйца, которые подрастающее поколение ищет в садах. Также многие пользуются возможностью насладиться весной и выходными.

В этом же году гуляний ждать не стоит. Последние недели власти Франции пытались обойти стороной жесткий локдаун и справиться с распространением коронавируса более мягкими мерами. Однако общенационального локдауна избежать не вышло. Он станет для государства уже третьим за время пандемии.

С субботы в стране закроют все ясли и детские сады. Школы и университеты переходят на обучение в онлайн-формате. Более того, вводят комендантский час — с 19:00 до 06:00. Передвижения французов ограничат радиусом 10 километров от места жительства. Такой режим продлится во Франции как минимум четыре недели.

«Если не действовать сейчас, ситуация выйдет из-под контроля. <…> Всем следует ограничить контакты друг с другом», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он напомнил, что столичные госпитали переполнены. В отделениях реанимации уже находятся более пяти тысяч человек. Попасть в палату тут же по прибытии — большая удача. Обычно новым пациентам приходится дожидаться своей койки лежа в коридоре.

При этом Макрон отметил, что третий общенациональный локдаун должен спасти ситуацию. Что же касается Пасхи, в выходные французам разрешат выбрать, где они хотят провести ее и остаток локдауна, пояснил глава страны.

Италия

Не получится отпраздновать с размахом Пасху и в Италии. Там на время пасхальных каникул вводят «красный режим», согласно правилам цветовой дифференциации в зависимости от степени опасности распространения инфекции. Поэтому в стране перестают работать кафе, рестораны, музеи и все магазины, кроме продуктовых.

Если кому-то необходимо улететь за границу, то по возвращении придется пять дней провести на карантине. В течение трех дней будет разрешено выходить из дому только по крайней необходимости.

При этом отмечать Пасху в Италии все же будут, но не без нововведений. Теперь прийти на службу нужно будет вместе с так называемой автосертификацией. В ней указаны все данные человека, включая прописку, а также место, куда он направляется и во сколько. Для посещения власти советуют выбирать ближайшие к месту жительства церкви. Старикам же и вовсе посоветовали посмотреть трансляцию службы дома. Обычно во время службы итальянцы пожимают друг другу руки, но в этот раз их попросили делать поклоны, глядя другу другу в глаза, отметили в MilanoToday.

Германия

Немцы обычно отмечают Пасху два дня. Это пасхальное воскресение и следующий день — пасхальный понедельник. Накануне в траве, в саду или даже в лесу родители прячут пасхальные яйца, которые дети с удовольствием находят во время праздника. Он, кстати, в Германии считается семейным, поэтому часто вместе собираются все поколения. Таким большим составом немцы сначала идут в церковь, а потом возвращаются все вместе домой, где продолжают отмечать.

Источник фото: flickr

Однако в этом году пандемия меняет планы немцев. В Берлине ужесточают ограничительные меры прямо перед Пасхой. С недавних пор там не пускают в непродовольственные магазины, парикмахерские и музеи без отрицательного теста на коронавирус и масок типа FFP2. Новые правила начали действовать с 31 марта. При этом большинство заведений продолжают оставаться закрытыми.

Правда, власти разрешили открыться музеям, галереям и мемориальным комплексам. Однако при входе в них вас также попросят предъявить отрицательный тест на коронавирус. Более того, пропуск оформят исключительно по предварительной записи. При этом в помещении должно быть не более одного посетителя на 40 квадратных метров. Занятия спортом в крытых сооружениях, фитнес-клубах, танцевальных студиях разрешены только в исключительных случаях.

Местные жители начали скупать в аптеках и магазинах тесты для самостоятельного использования. Их в городе почти не осталось.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о продлении в стране карантина до 18 апреля. При этом режим изоляции планировали ужесточить с 1 по 5 апреля, то есть на время Пасхи. Тогда, помимо закрытия почти всех заведений, немцам запретили бы собираться компаниями больше пяти человек. Это стало последней каплей для и без того уставших от локдауна граждан ФРГ. В стране распространились слухи об отставке Меркель, которой пришлось отменять задуманное и извиняться перед народом.

Австрия

Как и в остальном католическом мире, Пасху любят и в Австрии. Там также собираются семьями, поздравляют друг друга. При этом принято дарить шоколад и яйца. Традиционно в Вене в эти дни проходит «Пасхальный звон». Во время него филармонический оркестр исполняет музыку барокко.

Источник фото: flickr

Однако в этом году похоже австрийцы останутся без мелодий. Сразу в нескольких регионах Австрии четвертый по счету строгий карантин ввели прямо с 1 апреля. Под ограничения попала и Вена.

Кроме ресторанов, кафе, культурно-массовых и развлекательных учреждений, которые и без того закрыты с прошлой осени, работу прекратят все магазины. Исключение сделают только для продуктовых, музеев и зоопарков. При этом аптеки, отделения банков и почта будут открыты. Выходить на улицу австрийцам нельзя без уважительной на то причины.

Новый локдаун ввели из-за распространения по ЕС так называемого британского штамма коронавируса. Он спровоцировал резкий рост количества зараженных и госпитализаций. В Нидерландах, Чехии и Словакии власти решили отложить предполагавшееся накануне Пасхи смягчение карантинных мер.