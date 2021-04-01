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    01 апреля 2021, 14:50

    Универсам «Елисеевский» останется на Тверской. История главного символа роскоши и изобилия

    Ольга Морозова, Ольга Нижельская

    Знаменитый гастроном «Елисеевский» оказался под угрозой закрытия из-за юридических сложностей. Власти столицы пообещали, что архитектурный символ Москвы сохранят. Открытый 120 лет назад гастроном сумел сохранить уникальный бренд.

    Универсам «Елисеевский» останется на Тверской. История главного символа роскоши и изобилия

    Власти Москвы решили сохранить гастроном «Елисеевский». Вне зависимости от того, кто будет собственником магазина, с ним заключат договор с обязательством сохранения памятника архитектуры. За реализацией договора будет следить департамент культурного наследия столицы.

    Но об этом стало известно только 1 апреля. За два дня до этого представитель гастронома Глеб Простаков заявил, что 11 апреля легендарный магазин закроется. Дело в том, что само помещение принадлежит городу, но фактический собственник — ООО «Елисеевский». Получается, что взаимодействовать с другими продовольственными сетями невозможно, ведь собственник де-юре не хочет вести переговоры с временными структурами для заключения краткосрочного договора.

    Еще одной проблемой стало то, что уникальный магазин также был в первую очередь рассчитан на иностранных туристов, которых в прошлом году не было.

    «Елисеевским» владела сеть «Алые паруса», которая сначала была выставлена на продажу, а потом и вовсе объявила о своем закрытии. Несмотря на это, генеральный директор «Елисеевского» Наталья Харитонова была уверена, что гастроном будет работать и дальше.

    Другие крупные сети пока что не пытаются занять «Елисеевский». «Азбука вкуса» и X5 Retail Group в декабре заявляли, что не считают исторический гастроном интересной площадкой.

    Уникальный бренд «Елисеевского»

    Гастроном на Тверской улице прочно ассоциируется с Москвой. Специалисты считают, что это было одно из первых мест, чья целевая аудитория была элитой. Архитектор Олег Васильев объяснил «360», что «Елисеевский» — это в первую очередь символ роскоши и достатка.

    Основатели магазина сочетали максимально современные технологии с принципом «дорого-богато»

    Олег Васильев.

    Историк Александр Мясников рассказал, что одной из этих технологий был прообраз современной торговли через интернет — покупатель делал заказ, а затем ему привозили товар. В этом магазине впервые ввели систему разделения на отделы и стали продавать новогодние елки.

    Основатель магазина Григорий Елисеев также использовал и маркетинговые технологии. Он придумал систему продажи, которая создавала эффект радости и изобилия.

    Источник фото: РИА «Новости»

    «Посетители сами делали причудливые пирамиды из фруктов», — добавил историк.

    По его словам, Елисееву удавалось создать полноценный бренд, который стал центром притяжения столицы.

    Урбанист Олег Васильев допустил, что «Елисеевский» могут использовать с сохранением торговой функции и размещением небольших предприятий общепита. Однако и здесь есть свои проблемы. По словам Васильева, в гастрономе много дорогого декора, стоимость поддержаний которого велика.

    «Даже клининговые компании, которые работают с подобными помещениями, должны иметь лицензию на работу с объектами культурного наследия», — добавил архитектор.

    История появления магазина

    Магазин открылся в феврале 1901 года под названием «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Его владельцем был купец Григорий Елисеев. В магазине был богатый выбор из фруктов, иностранных и отечественных деликатесов, бакалеи и кондитерский изделий. Даже существовал отдельный зал хрусталя. В «Елисеевском» также был свой винный подвал, залы для обжарки кофе, копчения и засолки.

    Универсам «Елисеевский» останется на Тверской. История главного символа роскоши и изобилия | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Гастроном был богато отделан внутри. В нем располагались колонны с позолотой, лепнина и хрустальные люстры напоминающие виноградные лозы.

    После Октябрьской революции магазин закрыли и передали в собственность государству. Чуть позже в 1921 году он вновь открылся с новым названием «Гастроном № 1». Он предлагал широкий выбор малодоступных блюд по высоким ценам. Ближе к окончанию войны в гастрономе существовал отдел, в котором продавались товары за наличные деньги в условиях карточной системы.

    С магазином связано и так называемое «Елисеевское дело». С 1972 по 1982 год под руководством Юрия Соколова там вели нелегальную торговлю продуктами для ограниченного круга лиц, куда входила номенклатура, известные артисты и академики. Позднее на директора возбудили уголовное дело и приговорили к расстрелу.

    Универсам «Елисеевский» останется на Тверской. История главного символа роскоши и изобилия | Изображение 2Источник фото: РИА «Новости»

    После распада СССР гастроному вернули название «Елисеевский магазин», а в 2003 его реконструировали и восстановили некоторые части интерьеров. В тот же год он открылся и стал круглосуточным магазином.

    С 2005 года гастрономом совместно управляли ООО «Елисеевский» и сеть «Алые паруса».