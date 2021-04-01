Универсам «Елисеевский» останется на Тверской. История главного символа роскоши и изобилия

Знаменитый гастроном «Елисеевский» оказался под угрозой закрытия из-за юридических сложностей. Власти столицы пообещали, что архитектурный символ Москвы сохранят. Открытый 120 лет назад гастроном сумел сохранить уникальный бренд.

Власти Москвы решили сохранить гастроном «Елисеевский». Вне зависимости от того, кто будет собственником магазина, с ним заключат договор с обязательством сохранения памятника архитектуры. За реализацией договора будет следить департамент культурного наследия столицы.

Но об этом стало известно только 1 апреля. За два дня до этого представитель гастронома Глеб Простаков заявил, что 11 апреля легендарный магазин закроется. Дело в том, что само помещение принадлежит городу, но фактический собственник — ООО «Елисеевский». Получается, что взаимодействовать с другими продовольственными сетями невозможно, ведь собственник де-юре не хочет вести переговоры с временными структурами для заключения краткосрочного договора.

Еще одной проблемой стало то, что уникальный магазин также был в первую очередь рассчитан на иностранных туристов, которых в прошлом году не было.

«Елисеевским» владела сеть «Алые паруса», которая сначала была выставлена на продажу, а потом и вовсе объявила о своем закрытии. Несмотря на это, генеральный директор «Елисеевского» Наталья Харитонова была уверена, что гастроном будет работать и дальше.

Другие крупные сети пока что не пытаются занять «Елисеевский». «Азбука вкуса» и X5 Retail Group в декабре заявляли, что не считают исторический гастроном интересной площадкой.

Уникальный бренд «Елисеевского»

Гастроном на Тверской улице прочно ассоциируется с Москвой. Специалисты считают, что это было одно из первых мест, чья целевая аудитория была элитой. Архитектор Олег Васильев объяснил «360», что «Елисеевский» — это в первую очередь символ роскоши и достатка.

Основатели магазина сочетали максимально современные технологии с принципом «дорого-богато» Олег Васильев.

Историк Александр Мясников рассказал, что одной из этих технологий был прообраз современной торговли через интернет — покупатель делал заказ, а затем ему привозили товар. В этом магазине впервые ввели систему разделения на отделы и стали продавать новогодние елки.

Основатель магазина Григорий Елисеев также использовал и маркетинговые технологии. Он придумал систему продажи, которая создавала эффект радости и изобилия.

Источник фото: РИА «Новости»

«Посетители сами делали причудливые пирамиды из фруктов», — добавил историк.

По его словам, Елисееву удавалось создать полноценный бренд, который стал центром притяжения столицы.

Урбанист Олег Васильев допустил, что «Елисеевский» могут использовать с сохранением торговой функции и размещением небольших предприятий общепита. Однако и здесь есть свои проблемы. По словам Васильева, в гастрономе много дорогого декора, стоимость поддержаний которого велика.

«Даже клининговые компании, которые работают с подобными помещениями, должны иметь лицензию на работу с объектами культурного наследия», — добавил архитектор.

История появления магазина

Магазин открылся в феврале 1901 года под названием «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Его владельцем был купец Григорий Елисеев. В магазине был богатый выбор из фруктов, иностранных и отечественных деликатесов, бакалеи и кондитерский изделий. Даже существовал отдельный зал хрусталя. В «Елисеевском» также был свой винный подвал, залы для обжарки кофе, копчения и засолки.

Источник фото: РИА «Новости»

Гастроном был богато отделан внутри. В нем располагались колонны с позолотой, лепнина и хрустальные люстры напоминающие виноградные лозы.

После Октябрьской революции магазин закрыли и передали в собственность государству. Чуть позже в 1921 году он вновь открылся с новым названием «Гастроном № 1». Он предлагал широкий выбор малодоступных блюд по высоким ценам. Ближе к окончанию войны в гастрономе существовал отдел, в котором продавались товары за наличные деньги в условиях карточной системы.

С магазином связано и так называемое «Елисеевское дело». С 1972 по 1982 год под руководством Юрия Соколова там вели нелегальную торговлю продуктами для ограниченного круга лиц, куда входила номенклатура, известные артисты и академики. Позднее на директора возбудили уголовное дело и приговорили к расстрелу.

Источник фото: РИА «Новости»

После распада СССР гастроному вернули название «Елисеевский магазин», а в 2003 его реконструировали и восстановили некоторые части интерьеров. В тот же год он открылся и стал круглосуточным магазином.

С 2005 года гастрономом совместно управляли ООО «Елисеевский» и сеть «Алые паруса».