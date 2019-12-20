Унитаз заставит страдать. Работников начали мучить за безделье

Британские производители решили бороться с бездельем на работе, причем самым изощренным образом: они наклонили туалеты, чтобы сотрудники меньше времени проводили в этом укромном месте. Оказывается, любовь людей к личному пространству обходится британскому бизнесу примерно в пять миллиардов долларов.

Компания Standard Toilet создала унитаз, сиденье которого расположено под наклоном 13 градусов. Разработчики уверяют, что сидеть на таком фаянсовом приспособлении можно не более пяти минут, но это полезно, так как такая неудобная поза позволяет укрепить мышцы таза и положительно влияет на осанку.

Британская туалетная ассоциация одобрила разработку Standard Toilet. Сами изобретатели уверены, что продукт начнут приобретать офисы, чтобы сократить время пребывания сотрудников в туалете, а это, в свою очередь, повысит производительность компаний. По словам разработчиков, несколько организаций уже заключили контракты на поставку унитазов. Цена за один — от 150 до 500 фунтов. Точный объем поставок не сообщается.

«Медицинские исследования показали, что использование традиционных туалетов может вызвать отек геморроя и ослабление мышц таза. Но Standard Toilet обеспечивает повышенный комфорт за счет стимулирования верхних и нижних мышц ног… Это не вредно, а фактически даже полезно для здоровья», — сказал один из разработчиков Махабир Гилл.

Источник фото: standardtoilet.net

По данным сайта Metro, британский бизнес ежегодно теряет около пяти миллиардов долларов из-за того, что сотрудники компаний слишком много времени проводят в туалете.

При всей комичности этого изобретения у некоторых он вызвал негативные эмоции. Пользователь посчитал, что такой угол наклона сиденья — «дискриминация» людей с разным физическими дефектами.

Одна девушка заявила, что идея с наклоненным унитазом отвратительная.

«Как человек с аутоиммунным заболеванием, которое влияет на мой желудочно-кишечный тракт и невыявленным болезненным состоянием брюшной полости, я думаю, что идея глупая и отвратительная», — сказала девушка.