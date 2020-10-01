Жители Антальи испугались российских самолетов. В чем уникальность Бе-200 и почему они тушат пожары по всему миру

Жители Турции не на шутку испугались, увидев российские самолеты Бе-200. Оказалось, что самолеты-амфибии там помогали тушить пожары. Турецкие власти заверили, что никаких проблем с Бе-200 не было. Россия отправляет подобную помощь с 2003 года. Рассказываем, как это работает.

Вот такие кадры в четверг распространяли турецкие телеканалы, утверждая, что Бе-200ЧС напугали людей своим полетом вблизи жилых домов в одном из районов Антальи. Газета Milliyet написала, что региональное управление лесного хозяйства попросило российских пилотов после окончания полета объясниться.

Вскоре член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев заявил об отсутствии претензий к экипажу российского самолета-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в турецкой Анталье.

Тушение пожара происходило по всем правилам: воду, например, брали из ближайшего к месту возгорания водоема. Там действительно находились дома, но самолет пролетал на безопасном от них расстоянии.

Вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому с пониманием, никаких объяснений от нас не требовали Физули Моллаев.

Экипаж Бе-200 состоял из российских и турецких пилотов. На борту также находился представитель лесничества.

Два российских самолета-амфибии в июне прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Воздушные суда четыре месяца будут дежурить в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

Для тушения пожаров в других странах довольно часто привлекают российские Бе-200. Это единственный в мире реактивный самолет-амфибия.

Самолет-амфибия Бе-200/Источник фото: Wikipedia

Огонь за рубежом

С 2003 году Бе-200 используется для борьбы с огнем как в России, так и за рубежом: во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле, Сербии, Болгарии и других странах. Особенность самолета в том, что он может взять на борт 12 тонн воды всего за 15 секунд: для этого он сначала садится на водную гладь, откидывает две крышки под днищем и забирает воду. Все делается вручную, никакой автоматики нет.

Бе-200 работал уже во многих странах. Например, в 2015 году два борта использовали на индонезийском острове Суматра, где бушевали лесные пожары. На этой территории огонь особенно опасен: в 1997–1998 годах ущерб от него составил около девяти миллиардов долларов.

В 2016 году два Бе-200 в модификации «ЧС» потушили в Португалии 50 лесных пожаров, защитив от огня 13 населенных пунктов и три национальных парка. За все время работы в Португалии самолеты сбросили воду 122 раза общей массой около двух тысяч тонн.

В том же году отечественные воздушные суда прилетели в Израиль, где сбросили на лесные пожары 264 тысячи литров воды.

Почему Бе-200

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с «360» сказал, что Бе-200 — уникальная машина, не имеющая аналогов в мире.

Аналогичных самолетов за рубежом не существует, поэтому ряд стран, в которых возникают пожары и бороться с которыми своими силами не могут, обращаются к нам для того, чтобы мы оказывали помощь Игорь Коротченко.

В 2008 году глава Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров говорил, что Россия собирается создать специальную эскадрилью из Бе-200 для тушения пожаров в Европе. Идея была обусловлена тем, что страны ЕС каждый год страдают от пожаров, но не хотят покупать самолеты-амфибии.