На Ямале трое суток искали местного жителя, который оказался в тундре в лютый мороз. Мужчину спасли смекалка, благодаря которой он нашел укромное место в пойме реки, и традиционная одежда оленеводов — малица.

Ямалец несколько суток жил на морозе

Молодой житель Ямала был вынужден провести в тундре три дня на 40-градусном морозе. Никита Покачев 6 января возвращался на снегоходе со встречи с родными. Однако по пути машина сломалась. Тогда 21-летний северянин двинулся на лыжах в направлении дома, до которого было 55 километров.

Когда Покачев устал, он позвонил родным и рассказал о происшествии. Сил идти дальше уже не было, и молодой человек остался на месте ждать помощи спасателей. Те, получив сигнал, оперативно выдвинулись на поиски, однако работу отряда сильно затрудняли мороз, темнота и труднодоступная местность с большим количеством бурелома и речек.

Искать днем оказалось не легче: хотя на второй день к поисковой группе присоединились родственники и знакомые Покачева, начались сильная метель и штормовой ветер. Ямальца нашли лишь на третьи сутки — он спрятался в пойме реки в лесу. Молодой человек отказался от помощи медиков, его доставили к родственникам.

Мали­ца, которая спасла жизнь

Спасатели уверены, что провести трое суток на лютом морозе без ущерба для организма парню удалось благодаря навыкам выживания. Однако главную роль сыграла национальная одежда оленеводов — теплая малица, наряд из олених шкур, который смог защитить северянина от ветра и холода.

Источник фото: bigenc.ru

Малица похожа на большую глухую рубаху ниже колен, иногда она доходит до щиколоток. Ее шьют из нескольких цельных оленьих шкур и носят мехом внутрь. Широкие проймы рукавов позволяют высвобождать руки, не снимая малицы. Одежду могут дополнять капюшоном с опушкой из песцового меха или высоким воротником, уточнил сайт Kolasapmi.com.

Бывают малицы, в которые с боков вшиваются еще две небольшие шкуры, а подол надставляют широкой полосой меха. Некоторые народы Крайнего Севера наглухо пришивают к рукавам малицы рукавицы из шкур оленей, но их носят мехом наружу. На запястье, выше ладони, в рукавах делают отверстия для того, чтобы можно было при необходимости освобождать руки от рукавиц.

Носят такую рубаху, как правило, подпоясываясь с большим напуском. Таким образом можно хранить за пазухой нужные предметы: нож, пороховницу, мешочек с трубкой и огнивом. Поэт Александр Новопашин описал детскую малицу как «дом с дырочкой, чтобы видеть маму».

Уникальная одежда для выживания

Путешественник и эксперт по экипировке Михаил Ярин в разговоре с «360» отметил, что малица — народная одежда, которую сотни лет назад придумали жители Крайнего Севера. Она словно колокол, без застежек или пуговиц, есть лишь дырка для головы и рукава. Оленья шерсть внутри малицы полая и выступает отличным теплоизолятором.

«То есть он сел — внутри тепло, гипервентиляции нет, нет сквозняка. Это нелегкая одежда, но если шкуры хорошо выделаны, то и не особо тяжелая. Когда холодно, руки можно вынуть из рукавов — получится такая капсула, в которой довольно комфортно. Кроме того, терморегуляция у северян немного другая», — пояснил Михаил Ярин.

Проще говоря, ямальцы намного более закаленные, чем обычный российский горожанин. Он может обливаться холодной водой, ходить босиком по снегу, но возвращается-то обратно в теплую квартиру, отметил эксперт. Жители Севера, напротив, постоянно живут в условиях низких температур, и организм к этому привыкает.

«Организм перестраивает систему теплопроизводства и соответственно этому — систему теплоотдачи. Плюс правильно сконструированная одежда. Когда я делал экипировку для военных концерна Калашникова, я отталкивался именно от принципов северной одежды: колокол достаточной длины, минимум застежек», — сказал Михаил Ярин.