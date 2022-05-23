Украина готовит новый закон о поляках. Он может уничтожить ее как государство

В Верховную раду внесли законопроект об особом правовом статусе граждан Польши. Политологи считают, что эта инициатива может не только подорвать государственность Украины, но покончить с ней как с государством.

Особый статус для поляков

Постоянный представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что в парламент Украины внесут законопроект об особом правовом статусе граждан Польши. Инициатива исходила от президента страны Владимира Зеленского, написала депутат в Telegram-канале. Детали законопроекта пока не известны.

При этом в ежедневном обращении к народу в соцсетях президент Украины отметил, что новая инициатива стала зеркальным отражением польского закона об украинских беженцах. По словам Зеленского, теперь они законно получили те же права, что и поляки.

Источник фото: Telegram

Предполагается, что теперь у Украины с Польшей будет общий таможенный контроль, который сильно ускорит прохождение процедур на границе и снизит коррупцию. Зеленский также назвал это интеграцией в общее таможенное пространство Евросоюза.

Польша уже владела Украиной

Профессор Николай Межевич в разговоре с «360» отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, сам не до конца понимает, что значит особый правовой статус иностранных граждан.

«Зеленский — мастер короткого жанра. То, что он сейчас предлагает, этот вопрос большой истории. Последствия этого любому эксперту предположить сложно. Нынешний президент Украины не имеет системной подготовки в области польско-украинских отношений или отношений в Центральной Восточной Европе», — сказал Межевич.

По его словам, объятия Зеленского с президентом Польши довольно показательны: после победного завершения Россией специальной операции Западная и, возможно, часть Центральной Украины будет дрейфовать в направлении Польской Народной Республики.

«Ведь все это уже было. В начале XVII века граница проходила по Днепру, а Киев был пограничным городом, который принадлежал полякам. Почитайте Шевченко, Гоголя, Костомарова, нельзя же читать только инструкции американского посольства», — заметил профессор.

Он добавил, что сегодня идет превращение Украины в объект игры польских сил. Напрямую они не станут входить в страну, но будут старшими управляющими по Западной и, возможно, Центральной Украине.

Украина сама отдает независимость

Политолог Никита Донцов пояснил «360», что новый закон сделает возможным свободный ввод польских миротворцев и специалистов на территорию Украины. Решение о новом законе было принято после приезда в Киев президента Польши Анджея Дуды. Политик выступил с речью в Верховной раде 22 мая.

Сценарий, что Польша хочет взять под контроль западную часть Украины, становится все более и более реальным, отметил политолог. Похоже, что новый законопроект станет продолжением слов польских политиков, которые заявляли, что хотят видеть пространство Польши и Украины без границы.

«Фактически Польша поглощает территорию Западной Украины, берет ее под контроль. И если со стороны Украины будут приняты дополнительные законодательные меры, то этому также будет подведено и юридическое обоснование», — пояснил Донцов.

По его словам, такие законопроекты изнутри разлагают государственность страны. Украина отказывается от суверенитета в пользу соседнего государства, снимая ограничения и упрощая продвижение через государственную границу.

Источник фото: ria.ru

«Таким образом, с территории Польши на Украину теперь может заходить кто хочет: военные, различного рода специалисты и технологи, грузовые компании, которые могут активнее вывозить украинские запасы зерна. Думаю, что это один из шагов по ликвидации Украины как самостоятельного суверенного государства», — резюмировал политолог.

Сейчас страна разделена на несколько частей и продолжает путь по ликвидации самой себя как государственного образования, отметил Донцов.

РФ действует только в своих интересах

В России нет практики наделять особым статусом иностранцев. Политолог уточнил, что существуют разного рода договоры с другими странами, в первую очередь из СНГ. Это позволяет россиянам передвигаться без виз, упрощает процедуру трудоустройства и уплаты налогов.

«Российские договоры представляют для нас дополнительные возможности: позволяют расширять рынки сбыта, привлекать дополнительную рабочую силу. То есть эти решения направлены на усиление страны, на расширение возможностей и экономических, и геополитических», — подчеркнул Донцов.

Он добавил, что все эти решения принимались в соответствии с российскими национальными интересами. Украинское же правительство принимает инициативы не просто против национальных интересов своей страны, но и в интересах других стран, в частности Польши.