Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за того, что министр культуры Владимир Мединский оскорбительно высказался в адрес старосты одного из районов Праги. Он прокомментировал решение чешского чиновника убрать памятник маршалу Коневу, который был возведен как дань уважения воинам Красной Армии, погибшим при освобождении страны от фашистов. «360» попытался разобраться в этой непростой ситуации.

В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, где располагается памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение переместить скульптуру в один из музеев. На месте монумента будет возведен памятник героям, которые в 1945 году освободили Прагу от фашистских захватчиков. Сейчас проводится конкурс, по эскизам победителя которого он и будет создан, сообщил глава района Ондржей Коларж.

Это сейчас модно?

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что многие страны восточной Европы, которые были освобождены от фашизма советскими солдатами, взяли моду бороться с памятниками советским солдатам, «которые за себя уже постоять не могут».

«Какой-то муниципальный совет какого-то района Прага-6 принял такое решение. Ведь когда ставился памятник, этому радовалась вся страна, вся Чехословакия — тогда это была одна держава — в благодарность Красной армии, которая освободила Прагу и Чехословакию от фашистских захватчиков. А то, что сейчас происходит, понимаете, спрятать в музей, в который не каждый придет, для чего это делается? При этом они говорят, что „мы даем задание на разработку памятника освободителям Праги“. Слушайте, а кто кроме Красной Армии Прагу освобождал? Американцы что ли? Или британцы?», — сказал Джабаров во время беседы с «360».

Памятник маршалу Коневу в Праге. Источник фото: РИА «Новости»

Позиция президента Чехии

Ситуация с памятником возмутила президента страны Милоша Земана. Он заявил, что это — «позор» для страны, так как монумент олицетворял память всем советским воинам, которые пали во время освобождения Праги и Чехословакии.

«Я думаю что совершенно верно сделал замечание по этому поводу президент Чехии господин Земан, который сказал, что ему стыдно за такое решение. 13 тысяч солдат Красной армии погибло, освобождая Прагу, и 150 тысяч погибло, освобождая Чехословакию от фашизма. Ну и в знак благодарности они теперь решили все эти памятники убрать, спрятать подальше от людских глаз», — отметил Джабаров.

Политолог Евгений Бень подчеркнул, что позиция президента Чехии всегда была «гораздо более терпимой к России по сравнению с лидерами ряда других стран».

«Скорее всего в Чехии просто не отдают себе отчет, что накануне 75-летия Победы они совершили неблаговидную и непродуманную акцию. Чехам надо просто одуматься, чтобы ни в коем случае подобное не повторялось», — сказал он.

Президент страны подчеркнул, что решение было принято не на государственном уровне и не является выражением какого-либо спора с Россией.

«Никакой это не спор. Это один выкрик [старосты Праги-6]. Если этот памятник отвезут [в музей], то, возможно, на этом месте господин староста начнет строить подземные гаражи», — отметил Земан.

Маршалы Советского Союза Иван Конев, Алексей Леонов и Семен Буденный (справа). Источник фото: РИА «Новости»

Реакция России

Российское диппредставительство в Чехии возмущено принятым решением о переносе памятника. Оно надеется, что ситуация благополучно разрешится, и памятник останется на «своем историческом месте». В российском посольстве в Чехии напомнили о Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве между Москвой и Прагой и выразили надежду, что власти страны обеспечат охрану памятнику маршала Конева — в соответствии с этим документом.

Решение главы района Ондржея Коларжа возмутила и министра культуры Владимира Мединского. Он заявил, что памятник Коневу был установлен местными жителями, которые были благодарны советским солдатам за свое освобождение. Самого Коларжа Мединский назвал «гауляйтером местного масштаба» (Gauleiter высшая партийная должность в фашистской Германии — прим. ред.).

«Очень печально, что Чехия как-то вдруг проявила себя с памятником маршала Конева не очень благовидно. И совершенно справедливо по этому поводу и Мединский, и наши СМИ выражают негодование. Стоит отметить, что хорошо, что выражают, правильно. Пускай они проявляют недовольство. Потому что сейчас, пока, они перенесли в музей, и в общем там были какие-то причины градостроительного характера. И в музее тоже памятник маршалу Коневу — я уверен в чешском благоразумии — обретет достойное место. Но это пока что. Мы знаем, что осквернение памятников победы Красной армии над фашизмом превращается в эпидемию. А стоит только начать, и все это может обернуться неприятными последствиями», — пояснил Бень.

Посольство России в Чехии. Источник фото: Посольство России в Чехии / Facebook

Реакция Чехии

Министерство иностранных дел Чехии решило, что высказывание Владимира Мединского оскорбительно по отношению к главе района Прага-6. Из-за этого они вызвали к себе российского посла Александра Змеевского. Ему напомнили, что на основании Договора, о котором ранее упоминало диппредставительство РФ, между странами должно существовать взаимное уважение. Кроме того, в МИДе подчеркнули, что решение о переносе памятника является внутренним делом республики.

«Они могут убрать памятник — это нормально. А то, что наш министр высказал свою позицию — это ненормально. А смысл-то в чем его позиции: глава небольшого района определяет судьбу памятника, который касался всей страны», — возмутился таким поступком Джабаров.

Евгений Бень, в свою очередь, считает, что решение МИДа вызвать российского посла продиктовано не только словами Мединского в адрес главы Праги-6. Не является ключевым фактором тут и решение перенести памятник. Бень предположил, что в этом замешаны силы, которые настроены на укрепление влияния Европы и НАТО, и очень остро реагируют на страны, которые не хотят продолжать конфронтацию с Россией.

По его словам, как раз эти антироссийские силы используют сегодняшнюю ситуацию, чтобы «не допустить наметившегося смягчения» отношений РФ с Евросоюзом. Их задача заключается в том, чтобы «усугубить положение».

«Памятник Конева и последующий вызов российского посла являются непосредственным отражением тех коллизий, которые происходят сейчас в Евросоюзе в отношении России», — отметил он.

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Чешской Республике А. В. Змеевский. Источник фото: Посольство России в Чехии / Facebook

Как это повлияет на отношения между странами?

Джабаров считает, что эта ситуация «не будет способствовать улучшению отношений» между Россией и Чехией.

«Конечно, появится определенная нестабильность в отношениях. Я думаю, что это не красит [Чехию], хотя мы всегда к Чехии и в прошлом — к Чехословакии относились дружески, дружелюбно и с большим уважением относились и к чешскому народу. Я надеюсь что все-таки вот этот господин, который принял такое решение, не олицетворяет позицию всех чехов», — заключил он.

Евгений Бень выразил надежду на то, что конфликт вокруг памятника разрешится благополучно.

«Ситуация неприятная с памятником, но мне кажется, что благоразумие обеих сторон, а прежде всего — Чехии, потому что она, скорее всего невольно, допустила такой вызывающий шаг — возобладает, как уже неоднократно бывало в российско-чешских отношениях, и все это перемелется. Хочется на это надеяться», — сказал он.