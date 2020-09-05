СОVID-19 уничтожает секс-индустрию. Обанкротился даже крупнейший бордель Европы

«Нам конец», — заявил журналистам директор Paschа Армин Лобшайд. Он рассказал, что публичный дом потратил все свои финансовые запасы за время запрета на проституцию, который ввели из-за пандемии. Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, где расположен бордель, сделала это пять месяцев назад. Лобшайд раскритиковал власти за то, что те не внесли ясности в так волнующий руководство отеля вопрос: когда именно заведение сможет возобновить работу.

«Мы не можем ничего планировать… Мы могли бы предотвратить банкротство, если бы были уверены, обратившись в банк, если бы знали, что в начале следующего года снова сможем работать», — заявил директор.

По его словам, пока его детище банкротится, секс-услуги в ФРГ продолжают оказывать, но анонимно и в обход государственной казны. Профсоюзы представительниц профессии не раз говорили, что закрытие официальных борделей сделает проституцию подпольной и приведет к высоким рискам для сотрудниц.

Тем временем, если верить сайту борделя, он самый крупный не только в Европе, но и в мире. Там работали порядка 120 девушек и около 80 человек обслуживающего персонала. В день в Paschа обслуживали до тысячи человек.

Семь этажей борделя отвели под сдаваемые сотрудницам 126 комнат. Девушки платили по 180 евро в сутки. В эту сумму входило питание, медобслуживание и 20 евро ежедневного налога, который требовали власти.

Только около трети дам были из Германии. Остальная часть работниц была из абсолютно разных стран. До времен COVID-19 заведение принимало клиентов круглосуточно. Они платили по пять евро за вход, после чего уже напрямую с девушками договаривались о цене вопроса. Так, оральный секс в Paschа обошелся бы в 50 евро. При этом организация обещала вернуть потраченные деньги, если клиент остался не доволен обслуживанием.

Это учреждение существовало с января 1972 года. Тогда оно стало первым многоэтажным борделем Европы. Городские власти давно хотели избавиться от квартала красных фонарей Kleine Brinkgasse, который расположился в центре. Поэтому-то руководство Кельна и выдало лицензию на строительство нового крупного борделя на городской окраине. Работавшие в районе Kleine Brinkgasse дамы подали в суд в связи с закрытием, но проиграли.

Коронавирусный удар по секс-индустрии

Ограничительные меры сильно ударили по всей сфере интим-услуг сразу же после введения. Девушки остались без работы и средств к существованию. Во многих странах работа борделей легализована, поэтому там куртизанки начали устраивать демонстрации и протесты.

«Проституция не несет большего риска заражения, чем другие услуги, связанные с телом: массаж, косметика или даже танцы либо контактные виды спорта», — заявила ассоциация секс-работников немецкого Гамбурга.

По словам организации, бордели могли бы легко придерживаться правил безопасности. В начале июня Профессиональный союз эротических и сексуальных услуг даже создал концепцию по гигиенической адаптации отрасли. К главным пунктам правил отнесли запрет на поцелуи, масочный режим и дезинфекцию клиентов.

«Да, на какое-то время из-за пандемии придется отказаться от поцелуев и тому подобного. Но секс-работницы будут подчиняться этим правилам, поскольку для них это единственная возможность заработать», — отмечала член правления профсоюза Сюзанне Бляйер Вильп.

В Германии закрыли далеко не все бордели. Во многих ужесточили правила гигиены, но это не помогло сохранить спрос. Выручка заведений упала более чем вдвое, а некоторым вовсе пришлось закрыться самим. Если у владельцев салонов появились проблемы с заработком, то у куртизанок еще и с закрытыми границами. Многие девушки приехали в Европу из других стран, а после начала пандемии не смогли вернуться домой.

«Коронавирус обернулся катастрофой. Я не могу заработать деньги с середины марта, мне даже спать негде», — рассказывала одна из девушек.

Похожая ситуация сложилась и в Нидерландах, но там проститутки открыли проект для помощи друг другу. Уже к середине марта им удалось собрать более четырех тысяч евро. Деньги распределили между секс-работницами. В Лондоне большинство из девушек перешло на дистанционное оказание услуг. Но такой вид работы приносит намного меньше денег.

«Вирус — это катастрофа для бизнеса, ориентированного на клиентов, и секс-работа здесь ничем не отличается. Большая часть моего дохода формируется за счет индивидуальных сеансов. Через онлайн-сервис я обычно зарабатываю немного денег», — рассказала Клео BBC News.

Не обошел коронавирус и азиатскую секс-индустрию. Начало пандемии не смог пережить целый город-бордель под названием Даулатдия. Бангладешские власти запретили проститутками работать, из-за чего примерно полторы тысячи девушек остались без средств к существованию.