Унесенные холода. Кому в России достался снег на Новый год

Погода не успела подготовить для жителей московского региона зимнюю сказку. К Новому году станет только теплее, и такая обстановка сохранится на все праздники. В других уголках России, особенно в Сибири, погода преподнесет сюрпризы.

Новогоднее тепло

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с «360» отметил, что в столичном регионе и средней полосе европейской части России 29 и 30 декабря температуры будут на два-три градуса ниже нормы. Но уже в среду столбики термометров поднимутся до −3…−1 градуса. В четверг, 31 декабря, — около нуля. А в новогоднюю ночь будет в районе нуля градусов.

В первые дни нового года температура будет выше нормы над центром европейской части России <…>. Температура воздуха суточная будет заметно, на четыре-пять градусов, выше нормы Александр Синенков.

Это значит, что днем на первой неделе нового года температура будет в районе −4…−1 градуса, а по ночам столбики термометров не будут опускаться ниже значений −5…−6 градусов.

В праздничные дни будет преобладать облачная погода с небольшими снегопадами. Однако снежный покров не увеличится слишком сильно. Вероятно, выпадет до двух сантиметров осадков.

Сибирь забрала все морозы

В других российских регионах тоже есть предварительные прогнозы погоды на первую новогоднюю неделю. Например, в Приморье уже объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов.

В горных районах ожидают до −38 градусов, на побережье — до −15. Во Владивостоке днем столбики термометров опустятся до −15 градусов, а ночью — до −22.

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По словам Синенкова, холоднее всего будет в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области и Якутии. Там температуры опустятся до −38…−32 градусов. Конкретно в Якутске еще холоднее — в районе −40…−37 градусов. Даже в Норильске будет не так морозно — до −32…−29 градусов.

В первые дни нового года холод будет и в районе Оймякона — до −42 градусов. Судя по прогнозу на 28 декабря, сейчас там −52 градуса.

В Новосибирской области ожидают 35-градусные морозы. Административный центр Алтайского края Барнаул после потепления до −10 градусов, которое ожидается перед Новым годом, на праздниках погрузится в 25-градусный мороз днем и температуры до −30 ночью.

В Красноярском крае 2–3 января температура понизится до −30 градусов.

Погода в других частях России

Чуть ближе к Москве и Подмосковью погода будет полегче. Например, в Нижнем Новгороде ожидается −6 градусов в первые три дня нового года. В Ярославской областихолодным будет только вторник, 29 декабря. Потом температуры повысятся до −4…−1 градуса.

В Воронежской области ничего примечательного в плане изменения температур не предвидится. Новый год будет, можно сказать, теплым — ноль градусов. В первых числах января 2021 года столбики термометра не опустятся ниже −4 градусов.

В Самарской области погода будет комфортная и без превышения климатической нормы: не будет ни аномального похолодания, ни потепления. Сильных осадков тоже не ожидается.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге температура будет аномально теплой. Вплоть до новогодней ночи она будет выше нормы на четыре-восемь градусов, но после 31-го числа может опуститься.

В Челябинске синоптики обещают снежную погоду в новогоднюю ночь. Такая же погода сохранится и 1 января. Весь день будет идти снег, а температура составит −16…−13 градусов.