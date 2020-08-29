facebook_pixel
    29 августа 2020, 05:30

    Защитника природы «дядю Уэста» растерзали львы. Он растил их с младенчества и защищал от нападок

    Ксения Дагаева

    Южноафриканского защитника природы растерзали два белых льва, которых мужчина спас и поселил у себя дома, пишет The Guardian. Трагедия произошла, когда животных выводили на прогулку. Что могло спровоцировать хищников?
    Защитника природы «дядю Уэста» растерзали львы. Он растил их с младенчества и защищал от нападок

    Первой агрессивно начала вести себя львица. Правда, сначала, недоброжелательно она была настроена не к мужчине, а к другому льву. Затем она набросилась на 69-летнего защитника природы, известного как «дядя Уэст».

    65-летняя супруга погибшего Гилл следовала за ним на машине. Она попыталась отвлечь внимание животных на себя, но опоздала. «Она изо всех сил пыталась спасти своего мужа, но не смогла», — заявила семейный адвокат Марина Бот.

    Родственники Уэста Мэтьюсона считают, что нападение произошло в результате грубой игры хищников. После случившегося львов редкого окраса погрузили в сон и перевезли в центр вымирающих видов. Позже их планируют выпустить в дикую природу.

    Мэтьюсон владел популярным сафари-лоджем Lion Tree Top Lodge в провинции Лимпопо, ЮАР. Он спас напавших на него львов от так называемой «законсервированной охоты». Это означает, что на животных либо охотятся в закрытом помещении, либо зверей попросту разводят специально для охоты.

    К «дяде Уэсту» хищники попали еще совсем детенышами. Он поселил спасенных хищников в вольере в своем доме. Мужчина сам вырастил животных и привык общаться с ними, играть довольно непосредственно.

    У Мэтьюсона и его жены — четыре сына и шесть внуков. «Семья убита горем из-за потери мужа, отца и деда», — говорится в заявлении адвоката. «Они находят утешение и мир в том факте, что он умер, живя своей мечтой, находясь на природе и со своими львами».

    По данным СМИ, убийство «хозяина» не первое на счету этих белых львов. Три года назад большие кошки Мэтьюсона вырвались из вольера и растерзали мужчину, который работал на соседнем участке, пишут журналисты. Тогда «дядя Уэст» сказал, что его подопечные не агрессивны и что он гуляет с ними по три-четыре часа в день.

    Новости SMI.FM