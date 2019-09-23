Блогеры разбили «небьющийся» iPhone 11. Но их уличили в лукавстве

20 сентября по всему миру стартовали продажи последних моделей компании Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Разработчики заявили, что в гаджетах использовалось самое крепкое стекло, в прочности которому уступают предыдущие модели «яблочных» смартфонов. Блогеры решили проверить, так ли это, и провели для iPhone 11 краш-тест. В результате, экран разбился при падении с высоты меньше одного метра.

Редактор ресурса Tom’s Guide Марк Спунауэр решил провести собственный эксперимент и проверить прочность новых моделей iPhone. Он снял видео, во время которого уронил гаджет на землю с высоты меньше одного метра, а затем показал, что с ним стало. После падения и стекло, и задняя панель смартфона покрылись трещинами.

Большое лукавство модных блогеров

«Защитное стекло не для того, чтобы бросать на пол его, а для того, чтобы когда в кармане попадут какие-то твердые предметы, чтоб не царапалось. Те, кто пользуются iPhone, очень нежно к нему относятся, клеят защитное стекло. Знаете, вещь такой цены, мягко скажем — немаленькой, не для того, чтобы над ней издеваться и пробовать ее сломать. Это уже изыски — найти изъян. Да и нет таких телефонов, чтобы уронить их, и они не пострадали. Там же нет титановых сплавов, космических», — рассказал «360» шеф-редактор «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

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Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в свою очередь отметил, что не доверяет подобным краш-тестам, которые проводят блогеры. Он считает, что все это — «большое лукавство». Во-первых, большинство пользователей никогда не работают с дорогими смартфонами без чехлов.

«Чаще всего, если мы тратим на смартфон тысячу долларов или больше, мы покупаем хотя бы недорогой чехол, потому что очевидно, что любое стекло бьется. Нет такого стекла сейчас в мире, которое бы не разбилось», — отметил он.

Кроме того, Рябинин заявил, что большинство подобных тестов очень сильно зависят от простой случайности.

«Недостаточно провести один краш-тест. Их нужно делать даже не десятки, и не сотни, а тысячи. На производствах тесты длятся месяцами, и в них участвуют тысячи аппаратов. То, что делают блогеры — это, по сути, одно большое лукавство. То есть это показуха и развлечение, а не полезные тесты. В этих тестах огромный процент случайности. Верить им — обманывать самих себя. В одном тесте он упадет под одним углом, в другом — под другим углом, и везде разные результаты», — пояснил он во время беседы.

«Охладить фанатов-айфонщиков» не получилось

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Леонтий Букштейн отметил, что вообще не принимает всерьез подобные тесты. Он считает, что это — просто шутка, «даже если делали серьезные люди», и не понимает, что именно они пытались доказать таким образом. Если их целью была попытка «охладить фанатов-айфонщиков», то все напрасно, так как они все-таки любят эту марку и верят в нее.

В отношении стекла, которое, по словам создателей гаджета, было закалено при помощи двойного ионного обмена, у Букштейна также возникли сомнения. Он отметил, что подобные неразбиваемые стекла существуют, но используются для телефонов, которые предназначены для работе в полевых условиях, а не в городе.

«Это просто красивая фраза, маркетинг. Ну как в стекле может быть ионный обмен. Поэтому [к фразе] „двойной ионный обмен“ остается только добавить „с излучениями, пойманными с Марса нашей космической станцией“. Это все — маркетинг. Это из области взаимообмена фантазиями. Вот вы фантазируете, что он (iPhone — прим. „360“)самый лучший в мире, а мы фантазируем, что мы его вот так сделали», — пояснил он.

Руководитель Hi-Tech Mail.ru считает, что покупателям следует уделять больше внимания чехлу и защитной пленке, которые страхуют смартфон гораздо больше, чем любая обновленная версия стекла.

«Ни одно стекло не защитит смартфон от серьезного падения на асфальт или кафель или бетон. Стоит понимать, что физику мы не обманем, и новые смартфоны будут только дороже в ремонте, а не прочнее», — заключил Рябинин.