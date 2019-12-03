Будущих водителей оставят без «площадки». И это умные перемены от ГИБДД

Схема получения водительских прав изменится в следующем году. Пока это выглядит как однозначное упрощение экзамена по вождению — ГИБДД в 2020 году отменит «площадку». Но так ли все просто?

С 1 октября 2020 — это предварительная дата — ГИБДД изменит экзамен на получение водительского удостоверения. Тестирование на закрытых площадках исчезнет из регламента экзамена на права категорий B (легковые автомобили, мотоколяска), C (грузовики) и D (автобусы), сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, передают «АвтоВести».

Экзамен на площадке и в городе планируют объединить. Ликвидация этого разделения по этапам является чуть ли не основным нововведением в области подготовки водителей. Проект ранее критиковали в обществе и даже в стенах Минэкономразвития, но ГИБДД, видимо, от инициативы не отказалась. В апреле 2019 года Минэкономразвития и ГИБДД пришли к единому мнению, а проект готовится для подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По словам Гилякова, это не единственные изменения и корректировки нормативно-правовых актов, однако о других он подробно не рассказал.

После появления новости об изменении правил в Академии водительского мастерства предложили убрать из теста «змейку» — маневр, когда нужно объезжать конусы. Руководитель организации Александр Каминский объяснил сайту радиостанции «Говорит Москва», что при сдаче на права следует приблизить экзамен к реальным условиям на дороге и исключить из него ненужные элементы.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Астапкович

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил РИА ФАН, что у ГИБДД были объективные причины, чтобы исключить вождение на закрытых площадках. Например, маленькое количество экзаменаторов — в некоторых регионах люди ждут сдачи теста месяцами.

В идее ГИБДД есть и минусы. Например, риск необъективной оценки навыков кандидата в водители. Когда проходит экзамен на площадке, есть четкие критерии оценки, соблюдение которых просто отследить. В городских условиях данные пункты труднее и соблюсти, и проконтролировать их выполнение.

Автоэксперт Вячеслав Субботин отметил, что «площадка» — довольно жесткая часть экзамена. Ее не стоит убирать, но необходимо сделать более лояльной. «Принимать экзамен должны не люди в погонах, так как начинающие водители из-за этого теряются. Также людям нужно разрешить самостоятельно сдавать на права», — сказал Субботин «Известиям».

Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с «Радио Комсомольская правда» сказал, что «площадка» действительно устарела.

«„Площадка“ нужна, чтобы практиковать навыки, но она ничего не дает. Стерильных условий на дороге не существует. Поэтому „площадка“ хороша как тренинг. Но в качестве экзамена она абсолютно бессмысленна», — сказал Крохмаль.