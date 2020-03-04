Умные остановки, дороги и подъезды. Подмосковье стало лидером рейтинга «IQ городов»

В тройку лучших городов-миллионников попали Москва (81,19 балла), Казань (52,58) и Санкт-Петербург (50,37). Лучшие среди крупных подмосковные Химки (66,32) с Балашихой (59,38) и Тюмень (58,31). Реутов (71,35), Серпухов (63,5) и Электросталь (61,88) вошли в топ-3 по большим городам. А Дубна (72,48), Ивантеевка (62,18) и Наро-Фоминск (41,02) обошли остальные административные центры.

Рейтинг «IQ городов» наглядно показывает уровень цифровизации, а также эффективность решений властей по проекту «Умный город». Индекс рассчитывают по 10 направлениям. Они включают 47 показателей — решения в области городского управления, ЖКХ, городской среды, общественного транспорта, туризма и сервиса, общественной и экологической безопасности. В этом году Минстрой оценивал 191 город страны.

ЦУР и японский опыт

Проект «Умные города» стартовал в России в 2018 году. С 2019-го он проходит в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Возможно, главным достижением стало появление Центра управления регионом. Аналогов в России пока нет. Он стал настоящей палочкой-выручалочкой: в него стекаются жалобы жителей муниципалитетов. Сотрудники оперативно обрабатывают заявки, подбирают оптимальные решения проблем и контролируют их выполнение.

Сейчас в проекте «Умные города» участвует 23 населенных пункта Подмосковья. Для более эффективного управления региональные власти планируют перенять японский опыт. В июне 2019 года стало известно, что корпорация Urban Renaissance Agency хочет участвовать в реализации транспортных проектов Подмосковья.

Подъезды и экозарядки

Пионерами проекта стали Реутов, Ивантеевка и Дубна. Так, например, в Дубне появились умные подъезды. Посмотреть, кто пришел, и открыть входную дверь теперь можно с помощью смартфона. Причем даже если человека нет дома.

Это удобно, если ребенок потерял ключи, а родители не могут отлучиться с работы. Или если есть опасения, что в гости к пожилым членам семьи пожалуют мошенники. Открывающее дверь приложение можно использовать для постановки квартиры на охрану или оповещения об утечках газа, воды и появлении дыма.

Кроме того, в муниципалитете появились модули подзарядки гаджетов, работающие от ветрогенераторов и солнечных батарей. Один из них, с бесплатной раздачей Wi-Fi, установили на берегу любимого рыбаками Иваньковского водохранилища. Разработчиками экологичной зарядки стали две местные компании. Позднее они планируют установить такие модули по всему административному центру. А еще — приложение, контролирующее состояние дорог.

Остановки и дороги

В 2020 году в Солнечногорске появятся первые в регионе умные остановки. На них можно будет не только подзарядить смартфон, но и вызвать такси, узнать расписание движения транспорта. Все павильоны оснастят тревожными кнопками и устройствами для распознавания языка жестов.

В Реутове установили мусорные контейнеры с искусственным интеллектом. Они самостоятельно сообщают диспетчерам о наполненности и необходимости вызвать мусоровоз. Их появление позволит городу сэкономить на вывозе мусора и поможет выстроить оптимальный маршрут автомобилей. Кроме того, в муниципалитете создается сеть умных мачт городского освещения, куда вмонтированы станции зарядки для электромобилей.

В Красногорске в рамках проекта «Умная дорога» построят необычный крестообразный надземный переход, который поможет разгрузить движение на одном из самых напряженных участков. А на Волоколамском шоссе действует автоматизированная система управления дорожным движением из 13 светофоров. Ее работу контролируют в ЦУР.