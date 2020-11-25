«Яндекс» в среду провел конференцию YaC, где рассказал о новинках компании — умная колонка «Станция Макс», возможность заказать еду с заправки в машину, сервис для привлечения клиентов и размещения рекламы. Новинки должны сделать жизнь проще, но в удобствах есть и обратная сторона.

Новинки «Яндекса»

Колонка

На конференции «Яндекс» показал новую колонку с голосовым помощником «Алиса» и LED-экраном. Гаджет назвали «Станция Макс». Она отличается от предшественницы трехполосным звуком, поддержкой видео в 4К HDR и наличием экрана. В станции пять динамиков, а ее общая мощность 65 ватт.

Экран колонки подстраивается под освещение комнаты. Когда устройство «молчит», оно показывает время. Но если что-то попросить, то «Алиса» дополнит голосовой ответ анимацией.

К станции прилагается пульт с микрофоном, чтобы отдавать голосовые команды на расстоянии. Предзаказать гаджет уже можно, а 1 декабря она появится в «Яндекс.Маркете». Стоимость устройства — 16 990 рублей.

Источник фото: YouTube / «Яндекс»

Заказ еды с заправки

У пользователей сервисов «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» появится возможность заказать кофе и выпечку с заправки. Сотрудники кафе на АЗС принесут еду в машину.

То есть водитель, заехав на заправку, сможет посмотреть меню в карточке станции. Он находится в разделе «Еда на АЗС». После оплаты автомобилист должен указать номер машины, после чего заказ принесут в течение пяти минут.

Сервис работает на 100 заправках «Нефтьмагистрали» и BP в Москве и Подмосковье. На других станциях сервис заработает позже.

Доставка по клику

Если раньше пользователь мог указать только диапазон времени, когда ему привезут заказ из интернет-магазина, то теперь он может поставить точное, вплоть до минуты. «Яндекс Go» начал тестировать так называемую «доставку по клику». Сервис позволяет выбирать точное время получения товара.

На следующий день после заказа товар прибывает в «Яндекс.Лавку», откуда можно вызвать курьера, который доставит товар до квартиры в течение 15-20 минут.

Пока услуга доступна примерно в 100 «Яндекс.Лавках» Москвы и работает только с «Яндекс.Маркетом». Каждый заказ застрахован на сумму до 500 тысяч рублей.

Удобный бизнес

У «Яндекса» появился сервис «Яндекс.Бизнес» — это приложение для привлечения клиентов и размещения рекламы в Интернете. Но на сервис есть подписка, которая стоит 7,5 тысячи рублей.

Пользователь должен задать бюджет в приложении, указать информацию о товаре и прикрепить его фотографии. После этого алгоритмы создают объявления в соответствии с параметрами, размещают их и распределяют бюджет.

Умные запросы

Поисковик «Яндекса» стал умнее благодаря нейросетям-трансформерам YATI. Теперь поиск стал лучше оценивать смысловую связь между запросами пользователей и содержанием документов в Сети. В «Яндекса» это обновление называют самым масштабным событием в работе по поисковым запросам за 10 лет.

Удобства порождают лень и наоборот

Технологии призваны освобождать время — сначала появлялись автомобили, микроволновые печи и сенсорные телефоны, а теперь разрабатываются элементы умных домов, а на замену сенсору пришел еще более ленивый голосовой помощник.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров по просьбе «360» объяснил, что любая технология создается, чтобы делать жизнь человека комфортнее и счастливее. Такова природа людей — они, как считается, движутся от боли к удовольствию. В представлении Жавнерова концепция выглядит чуть иначе, и правильнее сказать, что человек каждым своим поступком стремится сделать свою жизнь радостнее, комфортнее и счастливее. И если ему предлагают упростить то, что ему дискомфортно, он соглашается. Особенно если это удобно и доступно.

Другое дело, что все думают, что если они дают интернет в какие-то отсталые страны Африки или племена, то они начнут образовываться, развиваться. А в итоге они в интернете смотрят приколы про котиков. Такова наша природа и против нее мы пойти не можем Павел Жавнеров

Другими словами, человеку все сложнее быть самодисциплинированным, потому что благодаря технологиям у него освобождается время и остается энергия. И он ее тратит на упрощенные вещи.

Например, человеку не надо выходить из машины, чтобы заправиться, он в это время посмотрит Instagram. Если человеку привозят еду на дом, он включит сериал. Казалось бы, у человека много времени, он может заниматься собой, развиваться, ходить в зал, но в большинстве случаев люди подвержены этим импульсам (вроде желания посмотреть сериал или посидеть в Instagram), которые сложно игнорировать. Особенно если они доступны и легки в использовании.

Источник фото: Pixabay

«Любой человек может купить абсолютно все. Он может взять в ипотеку квартиру, машину в кредит, любой гаджет. Это настолько легко делается, что у него нет мотивации стать достойным этого. Он хочет это иметь, потому что сейчас есть тенденция в плане материальных благ — какая у тебя машина, есть ли квартира. Люди не стремятся соответствовать своей машине, квартире. Они стремятся получить машину, квартиру и не важно, что она взята в кредит», — сказал Жавнеров.

Из-за этого у людей даже появляются проблемы с деньгами, потому что они с ними легко расстаются. Сейчас в мире тоже происходит своеобразный естественный отбор, но если раньше побеждал сильный, то сегодня побеждает тот, кто смог «договориться со своими пороками».

По словам Жавнерова, в финансово неграмотным людям тяжело совладать с современными технологиями. А они в свою очередь делают людей ленивыми. Например, некоторым даже лень убрать уведомления на телефоне от тех организаций или приложений, которые им не нужны.

Чем больше человек уделяет внимание технологиям, тем меньше он уделяет внимание своей жизни, поэтому он и начинает играть по их правилам Павел Жавнеров

На физическое здоровье существование технологий тоже влияет. Если очень грубо подсчитать, то если в течение, например, года человек будет включать и выключать свет по голосовой команде, а не подходить к переключателю, то он сэкономит целый день жизни. И тут два варианта: либо эти сутки можно потратить на свое развитие, что благоприятно скажется на его жизни, либо он посмотрит еще один сериал и съест чипсы, что приведет к ухудшению самочувствия, быстрому старению, ожирению, слабости в мышцах, повышенному давлению, искривлению позвоночника.

Не стать рабом технологий можно, если помнить, что не все удобства являются удобствами и не всеми вещами нужно пользоваться. Чем меньше человек сбивает «фокус», тем больших результатов он достигнет. Если же он все время ведется на новые технологии, хочет их внедрить в свою жизнь, то он в итоге свой жизненный комфорт увеличит на сотые доли процента, когда при фокусировке мог увеличить в разы.