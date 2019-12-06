Приключения Умки на Чукотке. Чем закончится соседство людей с белыми медведями

В чукотское село Рыркайпий снова пришли белые медведи. В этом году их порядка 60. Местные на время отменили все общественные и развлекательные мероприятия. Детей в школу и детский сад отвозят и привозят на автобусах. За безопасностью села следит «Медвежий патруль». «360» р

На Чукотке такое случается часто: из-за теплого начала зимы достаточно прочный лед долго не образуется, поэтому медведи не могут уйти в море на охоту. В селе Рыркайпий с медведями так уже соседствовали в 2014-м и 2018-м.

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Раз в год медведи в любом случае проходят несколько чукотских сел, потому что исторически они основывались в местах, наиболее благоприятных для охоты, в том числе и морской. И эти места обычно совпадали с путями миграции этих хищников, об этом «360» сообщил специалист по белым медведям Андрей Болтунов. Он также рассказал, что осенью на Чукотке бывает от нескольких тысяч до сотен тысяч моржей.

Этой осенью недалеко от села было несколько десятков тысяч моржей. Они уходят в Берингов пролив, но поскольку моржи — животные суетливые, они друг дружку давят в суете. Остается несколько десятков, иногда сотен погибших моржей Андрей Болтунов.

Причем мертвых животных волны могут разнести по всему берегу. Раньше, по словам специалиста, местные жители просто выбрасывали тела моржей в море — собирали, отвозили в море и оставляли там, чтобы трупы животных не лежали на берегу. Андрей Болтунов также рассказал, что еще в 2005 году он работал на мысе Кожевникова, тогда его исследовательская команда предложила местным жителям создать кормовое пятно.

«Если моржей, погибших после того, как лежбище ушло, просто бросить там, где они есть, во-первых, это антисанитария — там 700 метров до поселка. Во-вторых, когда придут медведи, они будут ходить, и контролировать их довольно сложно. А мы предложили собирать моржей куда-то в кучку в стороне от поселка. И это срабатывает — медведи идут по берегу, пока льда нет, обычно идут с запада на восток, натыкаются на эти кормовые пятна и там останавливаются», — объяснил Болтунов.

Обычно, как рассказал «360» Андрей Болтунов, белые медведи охотятся на тюленей, нерпу и морского зайца, а возможность полакомиться моржовым мясом, которое даже не нужно добывать, есть только на Чукотке. Но задерживаться дольше необходимого, когда лед встанет, медведи не будут. «[В марте] нерпа начинает рожать детенышей в снежных норах на льду, медведи об этом знают, для них это лучшее лакомство. И тогда они бросают все и бегут все уже, ни один медведь на берегу не останется», — объяснил Болтунов.

Не нападут

Андрей Болтунов утверждает, что белые медведи априори не рассматривают человека как свою добычу, в отличие, например, от бурых. «У белых это, скорее, стечение каких-то несчастливых обстоятельств», — добавляет он.

Хотя вероятность того, что кто-нибудь из хищных гостей заглянет в само село, есть. Как сказал Болтунов, если кому-то из них станет скучно, потому что медведи по своей природе очень любопытные животные. И в такой ситуации самое главное — не кормить белого медведя человеческой едой.

«Из-за того, что мы еду готовим, вкус становится более насыщенным — от такой кормежки медведи могут не захотеть отказываться. А моржи похожи на их обычный рацион, поэтому и расстанутся они с ним ради нерпы легко, им надоедает одно и то же есть», — заключил Болтунов.