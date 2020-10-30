Умирающего ветерана выписали из волгоградской больницы. Главврач и родственники не сошлись во взглядах на лечение

Врачи выписали умирающего пенсионера из волгоградского госпиталя ветеранов войн. Тревогу забила дочь, приехавшая забирать мужчину. Она несколько минут кричала и плакала, чтобы медики увезли старика обратно и оказали ему помощь. Мужчина умер в реанимации.

«Развилась внезапная коронарная смерть»

Накануне в интернете появился страшный видеоролик: на крыльце больницы в инвалидном кресле сидит истощенный пенсионер без сознания, женщина за кадром кричит и плачет, спрашивая медиков, почему ее отец в таком состоянии. Люди в защитных костюмах говорят, что врачи скоро придут.

Автор видео — жительница Волгограда Галина Курапова, пенсионер в инвалидном кресле — ее 87-летний отец, труженик тыла Владимир Молчанов.

«И вот мне выкатывают на каталке полутруп с нитевидным пульсом. Вместо того чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой», — рассказала Курапова.

На видео, которое женщина снимала, видно, что медицинский персонал довольно долго не предпринимает никаких действий, чтобы помочь пациенту. Пока женщина кричит в истерике и спрашивает, почему ее отец в таком состоянии, медики только оправдываются.

Спустя некоторое время — по словам Галины, только когда подключились свидетели происходящего, — ветерана на коляске все же увезли обратно в больницу. Потом Галине сообщили, что ее отец скончался.

Руководитель ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов уверяет, что «в приемном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть, его перевели в отделение реанимации, где еще на протяжении часа ему проводились реанимационные мероприятия».

«Женщине не пришлось настаивать — ушло время на то, чтобы пришли врачи и начали оказывать помощь. <…> Больного сразу забрали не туда, где он находился, а в отделение реанимации, чтобы спасать его жизнь», — комментирует врач происходящее на видео.

Выписали с пневмонией

Каким образом пенсионера выписали из коронавирусного госпиталя, разрешили семье забрать его, несмотря на то, что был поставлен предварительный диагноз «коронавирусная пневмония», — загадка. До того, как Владимир Молчанов попал в областной клинический госпиталь ветеранов войн, он лежал в другой больнице, где ему и поставили диагноз.

«В госпиталь отца положили 21 октября. По телефону я пыталась наводить справки о его состоянии, оказалось, что в реанимации его нет, хотя состояние было плохое. Потом врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате, лежит, как собака, на полу и будет решаться вопрос о его переводе в „ковидную психушку“. Звучали даже такие фразы, что „ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет“», — рассказала Галина Курапова.

В обоих медицинских учреждениях специалисты не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть коронавирус и пневмонию. По словам Олега Кириллова, провести большую часть необходимых исследований Молчанову было просто невозможно — мужчина страдал деменцией после перенесенного инсульта.

«Для осознанного контакта он был недоступен, у него были грубые нарушения поведения. Оказывать медицинскую помощь в таких условиях, как и диагностику, невозможно», — объяснил врач.

«Этот случай для нас является основанием для того, чтобы провести мероприятия по оказанию неотложной помощи сотрудниками приемного отделения. Но, вообще, сама по себе проблема внезапной смерти у граждан пожилого возраста — это одна из самых актуальных проблем во всем мире», — заключил Кириллов.

Галина Курапова рассказала, что труп ее отца до сих пор находится в морге. Вскрытие пока не проводили — не хватает патологоанатомов, как и во многих других российских больницах. Когда сможет похоронить отца, никто сказать не может.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что после смерти пенсионера проводится проверка. Помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина также сообщила «360», что проверка со стороны ведомства уже идет.

Страшная закономерность

Случай Галины Кураповой и Владимира Молчанова, к сожалению, не единственный. С начала пандемии подобные сообщения поступают с завидной регулярностью. Например, еще в апреле этого года москвичку выписали из больницы, так как не нашли повода для продолжения госпитализации.

За день до выписки она поступила в больницу с подозрением на COVID-19, но тест показал отрицательный результат. Уже у подъезда собственного дома женщине стало плохо — социальные работники, которые провожали ее из больницы, вызвали скорую.

В итоге женщина скончалась на лавочке у подъезда — за 11 минут, которые потребовались скорой на дорогу, сердце остановилось. В депздраве Москвы уверяли, что коронавирус у женщины не подтвердился — ни в больнице, ни после вскрытия.

В июне в Карачаево-Черкесии скончался ветеран Великой Отечественной войны — тоже после выписки из больницы. Диагноз COVID-19 осложнялся сопутствующими хроническими заболеваниями.

По сообщениям местных СМИ, мужчине не оказали должную медицинскую помощь — даже не назначили обследования для подтверждения коронавируса и дальнейшего перевода в специализированный стационар. Его выписали и рекомендовали продолжить лечение на дому.

В июле в больницу Сургута поступил 39-летний пациент с подозрением на коронавирус. Состояние было тяжелое — в какой-то момент он даже не мог самостоятельно есть. Но в конце месяца его уже выписали с пометкой «здоров».

Через два дня мужчина скончался. Потом в больнице заявили, что у пациента было тяжелое онкологическое заболевание и он сам отказался от медицинской помощи — настоял на том, чтобы его выписали. Следственный комитет завел уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи.