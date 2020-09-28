Умерший румын станет мэром города. Править с того света он будет не один

В Румынии на выборах в коммуне Девеселу победил кандидат Ион Алиман. Он получил 1057 из 1600 голосов, но есть одна загвоздка — Алиман умер за десять дней до выборов. Так жители хотели почтить его память. Это далеко не первый раз, когда на выборах побеждает умерший.

Ион Алиман дважды был мэром Девеселу и должен был стать им в третий раз. За десять дней до выборов он умер от осложнений, связанных с COVID-19. Выборы в Румынии прошли 27 сентября.

Его смерть наступила слишком поздно, чтобы исключить его имя из воскресных бюллетеней. Весть о кончине Иона быстро распространилась по коммуне с населением чуть более 3000 человек. В день выборов Ион отметил бы свое 57-летие.

Как пишет The Republic, жители восхищались им и хотели как-то почтить его память, поэтому в день выборов 1057 из 1600 избирателей все равно проголосовали за него. Когда результаты стали известны, местные жители посетили его могилу, чтобы зажечь свечи. Некоторые говорили: «Это ваша победа» и «Вы будете нами гордиться, мы знаем, что откуда-то с высоты вы смотрите».

Алиман был членом левой Социал-демократической партии, известной как СДП, как и его заместитель Николае Добре. Последний сказал, что «ни один из других претендентов не пользовался таким же доверием со стороны избирателей».

Добре тоже голосовал за Алимана.

Покойники в США

В Штатах голосовать за покойников стало уже делом немного привычным. Там наблюдалось минимум десять таких случаев. Один из первых произошел еще в 70-х годах прошлого века. Тогда без вести пропал самолет с пятью людьми, в том числе демократами Хейлом Боггсом и Ником Бегичем. Оба баллотировались на переизбрание в Палату представителей. Их искали в течение 39 дней, но так и не нашли. Несмотря на то, что мужчин признали мертвыми, их все равно переизбрали.

Самая недавняя история случилась в 2018 году. Тогда владелец публичного дома и звезда реалити-шоу Деннис Хоф выиграл выборы в Неваде, хотя и был мертв уже почти месяц. Убирать его имя из списков было поздно, а голосовать за демократического кандидата люди не хотели. Позже на его место назначили другого республиканца.

В 2000 году через 38 дней после смерти в авиакатастрофе на выборах в Сенат штата Миссури победил губернатор Мел Карнахан. Его место заняла жена до внеочередных выборов 2002 года.

В Миссури опять проголосовали за покойника в 2009 году. Жители города Уинфилд очень любили своего мэра Гарри Стоунбрейкера и хотели, чтобы он выиграл четвертый срок. И ему это удалось с ошеломляющими 90% голосов. Правда, отслужить этот срок он не смог, ведь умер до выборов от сердечного приступа. Впрочем, его смерть только укрепила уже завоеванную им популярность.

В начале 2010 года избиратели в небольшом городке Трейси-Сити подарили победу с огромным отрывом Карлу Гири. Более 70% голосов были даны в пользу умершего человека. Гири умер от сердечного приступа за месяц до выборов. Некоторым избирателям его победа казалась своего рода данью уважения, а для других это было меньшим из двух зол. Его жена говорила, что в день его смерти ей звонили люди с соболезнованиями и говорили, что все равно проголосуют за Гири.

В списке победителей-мертвецов есть не только мужчины, но и женщины. Пэтси Минк была выдающимся политиком, проработавшим 12 сроков в Палате представителей штата Гавайи. Согласно Национальному залу женской славы, в 1964 году Минк стала «первой цветной женщиной, избранной в национальный законодательный орган и первой американкой азиатского происхождения». Проработав в администрации президента Картера и будучи членом городского совета Гонолулу, Минк вернулась в Палату представителей США в 1990 году. В ней она работала до самой смерти в 2002 году.

Минк умерла от пневмонии за несколько недель до дня выборов. На похоронах ее память почтили тем, что вновь переизбрали в Конгресс.

Дженни Оропеза была сенатором штата Калифорния с 2006 году и была переизбрана на эту должность в 2010 году. И это несмотря на то, что за две недели до выборов она скончалась от рака печени. Поскольку смерть случилась слишком близко к дню выборов, ее не смогли убрать из списка кандидатов. Интересно, что Оропеза в принципе не вела активную кампанию из-за своей болезни, но все равно победила.