Готов умереть ради Трампа. Американец 13 часов провисел на высоте 16 этажа из-за убеждений, которые не озвучил

В США мужчина забрался на небоскреб Trump Tower в Чикаго и свесился на веревке с 16 этажа. Он требовал разговора с Трампом, грозясь убить себя в противном случае. Спасателям потребовалось более 13 часов, чтобы уговорить мужчину спуститься на землю.

Все началось в воскресенье со звонка в правоохранительные органы и пожарную службу Чикаго. Звонивший угрожал покончить с собой. Как оказалось, мужчина висел на веревке на небоскребе Trump Тоwer. Одной рукой он держался за веревку, а в другой держал нож. Им он грозился перерезать веревку, если кто-то попытается его поднять.

Мужчина требовал возможности поговорить с президентом Дональдом Трампом или представителями СМИ. В случае отказа он все так же угрожал самоубийством. В сети появилось видео, на котором можно услышать часть его требований.

«Здравствуйте все. Я являюсь членом Black Lives Matter, и я хочу поговорить с Трампом перед выборами. Я не хочу умирать, но если кто-то попытается дернуть эту веревку, я порежу ее и вероятно умру. Но я не хочу умирать», — говорит мужчина.

На другом видео он заявляет, что реализовывает свое конституционное право на протест, предусмотренное для него Биллем о правах. Об этом пишет Daily Mail.

«Это мирный протест», — сказал он, добавив, что не «ломает магазины» и не делает ничего «незаконного».

Мужчина добавил, что просто хотел, чтобы его голос был услышан, и выразил опасения, что общество в настоящее время сталкивается с «огромной проблемой». Впрочем, уточнять, о какой проблеме идет речь, он не стал.

Он отметил, что если Трамп думает, что он сумасшедший, то это не так.

Из-за сложившейся ситуации полиция перекрыла движение транспорта вокруг небоскреба, а также собрала большую команду специалистов, чтобы спасти мужчину. Они вели с ним диалог примерно с 18:00 по местному времени и до раннего утра. По словам переговорщиков, они пробовали самые разные тактики.

О положении дел информировал и представитель полиции Чикаго Том Ахерн в своем Twitter. В 07:00 по местному времени он написал, что ситуация была мирно разрешена путем переговоров.

Мужчина не получил никаких травм и был доставлен в полицию на допрос.

Многие пользователи соцсетей недоумевают, как он смог продержаться так долго в подвешенном состоянии на огромной высоте. К тому же температура там явно оставляла желать лучшего.

Самого Трампа в этот момент не было в Чикаго. В воскресенье утром президент присутствовал на церковной службе в Лас-Вегасе, а во второй половине дня выступил на митинге в Карсон-Сити.