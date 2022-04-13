Украинские военнослужащие в Мариуполе, добровольно сдающиеся в плен российской армии, прекрасно понимают, что у них нет выбора, кроме как умереть или сложить оружие. Этому примеру могут последовать и другие командиры вооруженных формирований. Об этом рассказал политолог Евгений Михайлов. Далее — прямая речь собеседника «360».

На мой взгляд, это ожидаемо. Хотя я думал, что они начнут сдаваться раньше. Сейчас замкнулся котел и командиры стали принимать вполне разумные решения для сохранения своих подчиненных, иначе было бы полное уничтожение. Надеюсь, все остальные поступят так же.

Не ожидаю этого от батальона «Азов»* и других националистических формирований. Они сами понимают, что их участь будет более трагична, чем солдат ВСУ, они вряд-ли сдадутся. В ближайшие дни мы еще увидим подобные сдачи, хотя их не так много осталось украинских солдат.

Там в основном националистические подразделения. Все логично, они поняли, что заканчиваются провиант и боеприпасы. Никто им не помогает, никто не собирается деблокировать Мариуполь. Они приняли единственное правильное решение — надежда вернуться к своим семьям. Их никто не будет пытать, как пытают солдаты ВСУ наших пленных.

Умереть или спастись

Подобного можно ожидать от других солдат, но для военного нет ничего позорнее сдачи. У них этот вариант более благожелателен. Эти ребята понимают, что мы отвечаем за свои слова. Если вы складываете оружие, вас проверяют, будет передержка, а потом возвращаетесь к семьями, гарантированно сохранена жизнь. У них выбор невелик: либо погибнуть, либо сдаться и вернуться к семьям.

Подобный шаг сподвигнет и других командиров спасти свои подчиненных, если они настоящие командиры. Если они просчитали все варианты, если нет возможности прорваться и спастись, в этом мы убедились, что никто никого не выпустит из Мариуполя. Если без загонов в голове, то можно своих солдат спасти.

А если командир неадекватен, то тогда погибнут простые солдаты, за которых он несет ответственность. Правильно показывают интервью офицеров ВСУ, которые говорят о том, что принимали решение сдаться в плен, чтобы спасти своих подчиненных. Надеюсь, его примут и другие.

Сомневаюсь в том, что в нынешних информационных условиях у солдат не было возможности узнать о возможности спасти себя путем сдачи в плен. Вопрос в том, что внутри самих подразделений есть те, кто готов стрелять в спину тем, кто сдается. Может быть, сложившие оружие были ликвидированы самими морпехами. Но то, что они не знали, я сомневаюсь.

Обмен Медведчука на тысячу украинских морпехов

Сложно предполагать, как поступит высшее руководство России. Знаю, что Медведчук адекватный политик, готовый выстраивать партнерские отношения с нашей страной. Но, обмен одного на тысячу?

Вопрос в другом, готова ли Россия отдать тысячу человек, которых могут наказать за сдачу? Будут ли какие-то положительные моменты от этого. Им могут предъявить, мол, искупите вину и идите снова в бой. Они будут убивать наших солдат. В современной политике я ничему не удивляюсь. Вариант, что Медведчука обменяют на тысячу, вижу сомнительным.