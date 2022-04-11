Умер Жириновский, фейк вокруг Бучи, убийц российских пленных опознали. Неделя в фотогалерее

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни. Иностранные СМИ не смогли пройти мимо этого события, но осветили его максимально нетактично. В зарубежной прессе появилось расследование об убийствах в Буче, заявляющее о причастности к трагедии российских военных. Эксперты и очевидцы произошедшего опровергли «доводы» западной пропаганды. В Сети распространилось видео с очередными издевательствами над российскими пленными. Преступников быстро нашли в соцсетях. Об этих и других событиях с 4 по 10 апреля — в фотогалерее «360».

Умер Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве. О его смерти сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В начале апреля 75-летний политик был госпитализирован с коронавирусом. До последнего момента в СМИ появлялись противоречивые данные о здоровье Жириновского. Однако чуда не произошло, одного из самых известных и одиозных российских политиков не стало.

Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания состоялась 8 апреля. Отпевал политика патриарх Московский и всея Руси Кирилл — он сам изъявил желание провести заупокойное богослужение.

Первым проститься с политиком приехал президент РФ Владимир Путин. В церемонии также приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и многие другие.

Иностранные СМИ не смогли обойти вниманием смерть Владимира Жириновского, но сделали они это максимально нетактично. Мировые издания «Би-би-си», Reuters, The Washington Post опустились до банальных оскорблений: они назвали покойного шутом, фанатиком, смутьяном и даже антисемитом, который якобы страдал склонностью к агрессии.

Страсти по Буче

Издание The New York Times опубликовало расследование об убийствах в Буче. Снимки со спутника частной компании якобы должны доказать, что тела появились на одной улице города еще при российской армии. При этом «доказательства» грешат массой помарок и несостыковок: как трупы сохранились за три недели плюсовых температур; как, уезжая, их объехала российская техника; почему на фасадах домов нет следов от «массового расстрела»?

Фейк о причастности российской армии к убийствам мирных жителей Бучи легко опровергнуть с помощью видео, которые снимали украинцы до 3 апреля. На всех роликах улицы пусты, а местные жители не говорили об убийствах. Тела появились только после того, как полиция Украины объявила комендантский час.

В свою очередь, специалисты также заявляют о том, что версия об убийстве жителей Бучи военнослужащими ВС РФ не выдерживает никакой критики. Первое, что бросается в глаза — «выкладка тел». Они расположены на одном отдельно взятом участке улицы, дальше она остается абсолютно чистой от трупов — это очень хорошо можно рассмотреть на видео.

К тому же, расположение тел противоречит версии украинской стороны о том, что российские солдаты якобы убивали местное население, уезжая из города. Дело в том, что проехать между телами можно только петляя, а тяжелая техника на это не способна.

Сомнения в правдивости украинской версии вызывает и состояние домов — на фасадах и деревьях не видно следов расстрела.

Убийц российских пленных опознали в соцсетях

В Интернете получило распространение видео с издевательствами над российскими пленными. Представители вооруженных формирований Украины смеются и добивают лежащих в лужах крови российских солдат. Преступников нашли в социальных сетях.

Опознать удалось как минимум троих. Речь идет об Алексее Антонюке из Киева, Алексее Куцирине, в соцсетях которого в качестве места жительства указана Москва, а также о боевике Грузинского легиона Теймуразе Хиназишвили. Последний воюет на Украине более восьми лет. Ранее его замечали в компании экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили.

Россия вышла из Совета по правам человека ООН

Генассамблея ООН 7 апреля одобрила резолюцию о приостановке участия РФ в Совете по правам человека. За проголосовали 93 государства. Еще 24 высказались против, а 58 — воздержались. Документ подготовили несколько западных стран, в том числе США, Украина и Латвия. Принятие резолюции означает, что РФ сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и возможности выступать.

В результате РФ приняла решение досрочно выйти из СПЧ ООН.

Эксперты отметили, что, хотя организация сама по себе мифологическая, наличие в ней российской позиции крайне важно. Именно РФ является противовесом США, внутри которых регулярно нарушаются права человека. И именно это не устроило американскую сторону.

Западные СМИ сменили риторику

Западные СМИ начали менять риторику в отношении ситуации на Украине, а также по отношении к России в целом. Стало появляться все больше материалов, в которых РФ перестала представать в качестве «вселенского зла». Кроме того, иностранные корреспонденты стали рассказывать о национализме, с которым лично столкнулись во время командировок на Украину.

Например, британский еженедельный журнал The Economist опубликовал материал, в котором заявил: более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах. И лишь 36% населения земного шара живут в противостоящих РФ государствах.

The New York Times, в свою очередь, неожиданно подтвердила подлинность видео, на котором запечатлена расправа ВСУ над ранеными и взятыми в плен российскими солдатами. В нем украинские военные выстрелами в голову в упор добивают россиян.

По мнению экспертов, это говорит о том, что в западном обществе происходит некий раскол.

Следы европейских наемников

Российские военные на оставленных ВСУ и нацбатами территориях обнаруживают не только иностранное вооружение, но и элементы обмундирования европейских военных. В Мариуполе нашли зеленые береты Французского иностранного легиона. При этом официально ни одна страна не отправляла своих солдат на Украину.

Первый головной убор обнаружили 4 апреля — вместе с кокардой, предположительно, с личным номером солдата. Причем элемент экипировки оказался в бывшей воинской части нацбатальона «Азов»* на территории аэропорта Мариуполя.

По данным Теlеgrаm-каналов, берет с кокардой и личным номером действительно принадлежит французскому солдату — из 13-й полубригады иностранного легиона, мотопехотных войск. По данным издания, бойцы этого подразделения участвовали во французских военных операциях на территории Африки и Ближнего Востока.

По словам экспертов, появление свидетельств того, что на стороне Украины воюют французские солдаты, ожидаемо и закономерно, так как Франция является одним из главных зачинщиков и бенефициаров конфликта.

Атака ВСУ на Рубежное

Украинские военнослужащие перед отходом из города Рубежное в ЛНР подорвали цистерну в первом цехе химического завода «Заря». Подрыв цистерны с кислотой устроили с учетом розы ветров — в это время его направление было в сторону освобожденного села Кудряшовка.

По словам представителей ЛНР, террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. В резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров.

Также могут пострадать районы, пока подконтрольные Украине — Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск. В этих населенных пунктах проживает более 300 тысяч мирных граждан.

В ГУ МЧС России заявили, что облако паров азотной кислоты, образовавшееся при взрыве цистерны в Рубежном, не дойдет до Белгородской области.

Новые санкции от ЕС

Европа утвердила новый — пятый по счету — пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет импорта угля из России, а также продление ограничений на ввоз в ЕС цемента, древесины, морепродуктов, алкоголя и изделий из резины.

Также Европа запретила экспорт в Россию передовых полупроводников, авиатоплива, квантовых компьютеров и программного обеспечения на сумму 10 миллиардов евро. Ограничения вводятся в отношении российских и белорусских автотранспортных компаний. Им запрещено перевозить товары автомобильным транспортом на территории ЕС. Морским судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС.

По словам экспертов, банковская сфера и наука не обойдутся без полупроводников для квантовых компьютеров. А вот запрет на импорт в Европу угля, цемента и древесины не окажет существенного ущерба.

G7 отказались от газа за рубли

Политик на Западе по-разному отреагировали на решение России брать плату за газ рублями. Некоторые из них не увидели в этом решении ничего особенного и поддержали переход на сделки в национальной валюте. К числу таких стран относятся, в частности, Словакия и Молдавия. Латвийская энергокомпания Latvijas Gāze также готова покупать российский газ за рубли. По данным организации, такой способ расчета не нарушает режим санкций. Армения тоже обсуждает с Россией возможность расчетов за поставляемый природный газ в рублях.

При этом страны «Большой семерки» (G7) пока не согласились на покупку газа в рублях. По мнению экспертов, о отказавшиеся от газа РФ загоняют себя в «каменный век».

Компания Intel ушла из России

Американская корпорация Intel вслед за прекращением поставок продукции объявила о приостановке всех бизнес-операций в России. Эксперты отмечают, что это ударит по отрасли и компаниям, которые производят компьютерную технику. Проблемы из-за дефицита микрочипов начались в мире еще задолго до событий на Украине, поэтому ситуация только усложнится.

А вот для обычных пользователей в одночасье радикально ничего не поменяется. Компьютеры проработают столько, на сколько хватит ресурса. Проблемы могут возникнуть лишь с покупкой новой техники. Адекватную замену американским процессорам придется поискать. Зато с программным обеспечением российские специалисты точно смогут что-то придумать, подчеркивают специалисты.