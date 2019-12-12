Повреждение сосуда

В комментариях к своему посту беспокоившимся за него людям Михаил Виноградов рассказал, что его выписали из больницы. Врачи сделали ему операцию на лимфатическом узле в паху. Туда попала инфекция, поэтому там все вспухло и загноилось. Журналисту установили дренаж, прописали курс антибиотиков и отправили домой. На вторые сутки из раны полилась кровь. О смерти журналиста на своей странице в Facebook сообщила его жена Екатерина Измалкова. «Весь день соболезнования и признания таланта и доброты моего мужа Михаила. Мне и Артемию это очень помогает», — написала она.

При воспалении лимфатического узла хирурги делают разрез зараженного участка, чтобы выпустить гной и проводят противовоспалительную терапию. Эти подробности операции рассказала «360» врач-лимфолог и член ассоциации лимфологов России Вера Макарова. При этом она отметила, что никогда не слышала, чтобы после операции открывалось кровотечение.

«Можно предположить, что произошло повреждение сосудов. Может быть, сразу это было незаметно» — отметила она.

По словам врача, нужно понимать, какой дренаж установили Михаилу. Если это была жесткая трубка, то она вполне могла травмировать сосуд, что привело к кровотечению. Но если ему установили мягкий дренаж, из силикона, то ничего произойти не могло.

Вера Макарова пояснила, что при сильном кровотечении всегда предусмотрена экстренная госпитализация. Почему врачи скорой не увезли журналиста в больницу она не понимает.

«Работают бригады по разному, к сожалению. Сам факт, если пациент говорит, что у него кровотечение, это не обсуждается, а оказывается помощь», — подчеркнула она.

Как лечили Виноградова

Департамент здравоохранения Москвы начал служебную проверку по факту смерти журналиста Михаила Виноградова. В пресс-службе ведомства рассказали, что операцию журналисту провели после воспаления на месте инъекций, которые он ставил себе самостоятельно.

Скорую пациент вызвал поздно вечером 9 декабря. Медики осмотрели Михаила, но кровотечения не нашли. Ему наложили асептическую повязку и рекомендовали приложить сверху холод.

Кроме того, врачи посоветовали обратиться к хирургу в местную поликлинику, что он на следующий день и сделал. Принявший его хирург кровотечения во время осмотра тоже не нашел, но выдал Михаилу направление на самостоятельную госпитализацию. Однако по неизвестной причине пациент в больницу не попал.

11 декабря днем скорая снова прибыла по адресу Михаила и срочно госпитализировала пациента в больницу из-за нагноения в области послеоперационной раны. В приемном покое больницы состояние пациента резко ухудшилось. Предположительно причиной стал внезапный разрыв бедренной артерии.

Вечером того же дня пациент умер из-за кровотечения, несмотря на все усилия медиков. Точную причину смерти установят только по результатам проведения вскрытия и выполнения специализированных тестов.

Свою проверку начали и московские следователи. В пресс-службе столичного главка СК заявили, что по ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.

«Надеялись, что выйдет в понедельник»

Коллеги Михаила Виноградова из редакции «Вечерней Москвы» поделились с «360» воспоминаниями о нем. Корреспондент Андрей Объедков рассказал, что Михаил был на больничном две недели. О том, что он ложится на операцию знали все.

«Он всегда жизнерадостным был и все надеялись, что выйдет в понедельник», — поделился он и отметил, что сейчас все от этой ситуации в шоке.

«В редакции его все любили. Был такой человек, что всегда пошутит, всегда можно было поговорить на любые темы. Мне лично всегда нравилось с ним беседовать. Это был один из немногих людей, который всегда мог порадоваться за результаты товарищей», — рассказал Андрей Объедков.

То, что редакция пребывала в шоке подтвердила и обозреватель «Вечерней Москвы» Оксана Крученко. «Все ждали, что он уже скоро выпишется из больницы и выйдет. Мы, честно говоря, не переварили еще эту информацию. Переписывались в чате, шутили буквально все и тут вот такая история», — поделилась она.

Редакция «360» присоединяется к соболезнованиям.