Умер сын основателя Hilton. Он больше 50 лет был главой компании и оставил детей без наследства

Отели Hilton можно увидеть практически в любом уголке мира. Это стало возможным благодаря стараниям не только основателя сети, но и бывшего владельца Баррона Хилтона. За 30 лет отельер сколотил огромное состояние, но перед смертью отдал 97% прибыли на благотворительность.

Свой путь Баррон Хилтон начинал в далеком 1937 году в Лос-Анджелесе. В то время его отец Конрад Хилтон уже открыл несколько отелей, но юноша не торопился присоединяться к его делу. В годы Второй мировой войны он служил на флоте в качестве фотографа, а потом задумался об авиации и поступил в летную школу.

С карьерой летчика не сложилось. Хилтон почувствовал предпринимательскую жилку, начав оттачивать навыки в новой для себе сфере. Он стал соучредителем MacDonald Oil Company и основал одну их первых компаний по аренде самолетов под названием Air Finance Corporation.

В 1959 году Хилтону предложили купить лос-анджелесскую команду американской футбольной лиги. Бизнесмен согласился и назвал ее «Чарджерс». Через некоторое время он перевез спортсменов в Сан-Диего, где построил для них новый стадион.

Первый Hilton

Говоря о Барроне нельзя не вспомнить про его знаменитого отца Конрада Хилтона, который создал гостиничную империю. Сейчас, отдыхая в гостинице, и не задумываешься о таких вещах, как магазины в холле, количество звезд и круглосуточная уборка номеров. А ведь именно Конрад стал их основоположником, развивая мировую сеть из одной маленькой ночлежки. Кстати, первый крошечный отель завел предпринимателя в крупные долги. Чтобы открыть Hotel Mobbly ему пришлось занять у родственников и взять кредит в банке.

В 1966 году Баррон сменил своего отца на посту президента правления Hilton Hotels Corp. Взамен ему пришлось полностью отказаться от футбольной деятельности.

Фотограф и казино

Получив новую должность Хилтон сразу принялся за дело, расширив сеть еще на два отеля в Лос-Анджелесе. Таким образом, он получил новый источник дохода — казино. Бизнесмен решил применить в деле свои навыки фотографа и задумался, как изменить систему наблюдения в игровых залах. Раньше за посетителями следили с помощью зеркал на потолке, но Хилтон предложил использовать камеры видеонаблюдения. Сейчас ими никого не удивишь, а тогда это был настоящий прорыв. Кроме того, Баррон представил новые игровые автоматы Pot o 'Gold, которые также приносили хорошие деньги.

«Маргарита»

Отели Hitton знамениты не только своим количеством, качеством сервиса и казино. Именно этой гостинице приписывают появление коктейля «Маргарита», который сейчас можно заказать в любом баре. Когда и как именно изобрели напиток точно не известно, но все логично связывают его с девушкой с таким же именем. Многие считают, что в конце 1940-х годов коктейль попробовал один из сыновей Конрада и «Маргарита» ему так понравилась, что он ввел ее во всех отелях сети. Кто знает, может это сделал именно Баррон.

97% на благотворительность

Умер бывший владелец отелей Hilton Баррон Хилтон Подробнее

Баррон управлял Hilton 30 лет, после чего оставил гостиницы своему преемнику Стиву Болленбаху, который провел серию слияний. В 2007 году частная инвестиционная компания приобрела Hilton Hotels Corporation, состоящую из 2,8 тысячи отелей с 480 тысячами номеров в 76 странах мира. Позже сеть переименовали в Hilton Worldwide, Inc. известная теперь как Hilton, Inc. При этом Хилтон оставался председателем совета директоров.

В декабре 2007 года Баррон объявил, что пойдет по стопам отца и оставил около 97% своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов благотворительному фонду. Точно также перед смертью поступил Конрад, который отправил на благотворительность 97% заработанной прибыли. Но интересная деталь заключается в том, что после смерти отца Хилтон пытался оспорить завещание через суд. Через несколько лет ему удалось отсудить часть денег.