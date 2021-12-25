«Умер» по документам. Житель Ногинска не может возить онкобольную жену к врачу из-за ошибки ГИБДД

Житель Ногинска остался без водительских прав из-за того, что инспекторы ГИБДД перепутали его с умершим тезкой. На иждивении у мужчины находится супруга с онкозаболеванием. Теперь они могут ездить на химиотерапию и получать лечение в нужном объеме. Сын лишившегося прав водителя рассказал, что семья не понимает, как им поступать в такой ситуации. Права могут восстановить только к февралю. В ГИБДД на запрос «360» пока не ответили.

Докажи, что ты не умер

Сын водителя Дмитрий Киселев рассказал, что узнал о допущенной ошибке со стороны инспекторов, когда ехал к отцу в Ногинск на их семейном автомобиле. Этот Mercedes был записан на его родителя.

«На Щелковском шоссе меня подрезает автомобиль ДПС, требуют остановиться и выйти из машины, потом объясняют тем, что владелец автомобиля умер, машина снята с учета, и требуют сдать документы, снять номера и отвезти машину на эвакуаторе», — поделился он.

Киселев в ответ объяснил, что все в порядке — владелец автомобиля жив. Для этого мужчина связался с отцом по видеосвязи. Тот прислал фото паспорта, себя вместе с документом, но сотрудники Госавтоинспекции все равно сняли номера и изъяли автомобиль.

На следующий день выяснилось, что в Барнауле умер человек, данные которого полностью совпадали с данными отца Киселева. Даже дата рождения была такая же. Конечно, такая ситуация происходит не каждый день. Но, по мнению мужчины, этой ошибки можно было бы избежать, если бы сначала проверили информацию, место жительства реально умершего человека, а не сразу снимали автомобиль с учета и аннулировали права его отца.

Никто не знает, что делать

Киселев добавил, что гаишники сначала вообще приняли его за угонщика, разговаривали с ним несколько грубо. Но потом, когда он стал звонить отцу, показал фото документов, они поняли, что происходит какая-то неразбериха. Начали более лояльно разговаривать. Даже пошли навстречу и помогли догнать автомобиль до удобной частной парковки.

«В данный момент автомобилем я пользоваться не могу, потому что он снят с регистрационного учета, у него отсутствуют номера. Также мы не можем пользоваться вторым автомобилем, который находится у отца. Из-за аннулированного водительского удостоверения отец не может в принципе водить никакое транспортное средство», — пожаловался Киселев.

Он отметил, что из-за того, что такая ситуация произошла впервые, никто не знает, что делать, куда обращаться семье. Правоохранители сказали им написать обращение, но порядка дальнейших действий нет и разъяснений им никто не дает.

Мы написали заявление в полицию о том, что нарушены наши права, а действия ГАИ неправомерны. Этим оперативники сейчас занимаются. Но пока не могут ничего пообещать и сказать. Мы написали жалобу и обращение на сайте гибдд.рф. Там нам сказали, в течение 30 дней рабочих ответят. То есть у нас полтора месяца уже не будет ни автомобиля, ни возможности им управлять. И сейчас мы еще планируем в прокуратуру обратиться Дмитрий Киселев сын пострадавшего водителя.

Мама без лечения

И без того неприятная ситуация усугубляется тем, что мать Дмитрия тяжело болеет. У нее онкологическое заболевание, она инвалид первой группы. Отец возит ее на химиотерапию из Ногинска в Москву и Балашиху.

«Автомобиль жизненно необходим моей семьей, потому что у меня мать — инвалид первой группы с онкозаболеванием и отец сопровождает ее на все процедуры, пользуясь при этом личным автомобилем, у которого есть инвалидный знак. Но сейчас у них нет такой возможности», — сказал Киселев.

Семье приходится тратить дополнительные средства на такси, хотя лечение и так стоит очень больших средств. Сын лишенного прав водителя уточнил, что всего у них есть два автомобиля. Один — Mercedes, который изъяли на Щелковском шоссе. Им пользовался он. Второй — Volkswagen — у отца. На нем он с матерью каждую неделю ездил в поликлинику, онкоцентры на процедуры, в магазин. Теперь такой возможности нет.

Сейчас автомобиль, которым я пользуюсь, находится на частной парковке. Я им управлять не могу, второй находится во дворе у родителей, им они тоже пользоваться не могут. Обеспечивать лечение маме не получается, они не могут выехать со двора. Куда бы они ни поехали, их первые же гаишники остановят Дмитрий Киселев сын пострадавшего водителя.

Отдельно Киселев обратил внимание, что когда у Mercedes скручивали номера, часть болтов замерзла. В итоге, по его словам, госзнаки просто вырвали вместе с креплениями. Вопрос, кто будет восстанавливать повреждения машины, тоже остается открытым.