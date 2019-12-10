Вдохновитель Ice Bucket Challenge умер в США. Пит Фрейтс боролся с болезнью сам и помогал другим

В понедельник умер бывший бейсболист Пит Фрейтс. Он страдал «болезнью Стивена Хокинга» — боковым амиотрофическим склерозом (БАС). «360» вспоминает, как Фрейтс сам боролся с болезнью, как помогал другим и какую роль в этом сыграл Iсе Вuсkеt Сhаllеngе.

В 2012 году 27-летнему Фрейтсу, профессиональному бейсболисту и выпускнику Бостонского колледжа, поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз». Болезнь развивается быстро, так что уже через два года он не мог самостоятельно передвигаться. БАС — это дегенеративное заболевание центральной нервной системы, уже через несколько лет люди не могут не только двигаться, но и говорить, даже дышать — наступает атрофия мышц.

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В 2014-м до Фрейтса дошла и эстафета Ice Bucket Challenge, где участники должны облиться ведром ледяной воды, перечислить 100 долларов в фонд по борьбе с БАС (ALS Association) и передать эстафету еще троим людям. Этот флешмоб направлен на распространение информации о БАС и помощь в его изучении, потому что до сих пор лечения для этой болезни нет.

«Есть люди, у которых нет моей системы поддержки и моих преимуществ, и я хочу им помочь», — говорил Фрейтс изданию The Salem News в 2012.

Причем даже после того как Фрейтс узнал о страшном диагнозе, он не отчаялся. В 2013-м году он женился на любимой девушке, а через год у них родилась дочь. За следующие шесть лет Фрейтс был номинирован на звание человека года Times Magazine, его любимая бейсбольная команда Red Sox провела в его честь несколько игр, его неоднократно награждали как вдохновителя года, в 2017-м вышла книга о Фрейтсе, за экранизацию которой взялся Netflix.

Пит Фрейтс умер в возрасте 34 лет в окружении семьи 9 декабря после продолжительной борьбы с БАС. Его похоронят в родном штате Массачусетс.

«Он был благородным борцом, который вдохновлял всех нас использовать наши таланты и силы на служение другим», — говорится в заявлении семьи Фрейтсов, опубликованном на сайте Бостонского колледжа.

«Наши сердца разбиты потерей Пита Фрейтса, нашего героя, члена команды, наставника и брата. Они изменил мир», — говорится в официальном аккаунте сборной по бейсболу Бостонского колледжа в Twitter.

Феномен Ice Bucket Challenge

После того как Фрейтс принял участие в Iсе Вuсkеt Сhаllеngе, этот флешмоб широко разошелся по социальным сетям. Знаменитости и простые люди по всему миру начали делать в фонд пожертвования. Одними из самых известных участников Iсе Вuсkеt Сhаllеngе стали основатель Microsoft и Facebook Билл Гейтс и Марк Цукерберг, музыканты Честер Беннингтон, Eminem, певица Рианна, политик Владимир Жириновский, бывший президент США Джордж Буш-младший, актеры Бен Аффлек, Том Круз и многие другие. В итоге благодаря этому челленджу и медийной поддержке фонду удалось собрать более 200 миллионов долларов.

Значительная часть средств, которую удалось получить с помощью флешмоба, пошла на научные исследования, поддержание различных медицинских организаций и предоставление больным БАС услуг по уходу.

Но после окончания челленджа Ассоциация стала получать значительно меньше пожертвований, так как большинство участников флешмоба не продолжили финансово поддерживать борьбу с БАС. Тем не менее сворачивать свою деятельность до прежних объемов Ассоциация не намерена.

«Мы не можем перестать поддерживать новые клиники, открытию которых мы способствовали, не можем снизить финансирование научных исследований, пока в мире остается БАС», — считают в Ассоциации по борьбе с заболеванием.

Фонд семьи Питера Фрейтса, помогающий пациентам с прогрессирующим БАС в их желании оставаться с родными и близкими как можно дольше, а также спонсирующий исследования по теме БАС, призвал всех неравнодушных сделать пожертвование.