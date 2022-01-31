Умер Леонид Куравлев, Воробьев обратился к жителям Подмосковья, россиянам индексировали пенсии. Неделя в фотогалерее

Владимир Путин подписал законы об индексации пенсий и пожизненном для педофилов-рецидивистов. Президент Казахстана рассказал о причинах массовых беспорядков в его стране. Скончался легендарный советский и российский актер Леонид Куравлев. В России начнутся исследования вакцины против коронавируса для детей от шести до 11 лет. Губернатор Московской области обратился к жителям. Генсек НАТО Столтенберг выступил с некоторыми важными заявлениями.

Об этих и других новостях России и мира за последнюю неделю — в фотогалерее «360».

Умер Леонид Куравлев

Скончался известный советский и российский актер Леонид Куравлев. В последнее время здоровье его подводило, он попал в больницу в Коммунарке. Тесты на ковид показали отрицательный результат, но у Куравлева обнаружили вирусную пневмонию.

В Коммунарке стало понятно, что артист не может самостоятельно принимать пищу. Ему сделали разрезы в желудке и провели трубки. Однако из больницы актера решили выписать в хоспис, поскольку его состояние оставалось тяжелым В воскресенье, 30 января, стало известно, что Леонид Куравлев умер.

Леонид Куравлев известен, в первую очередь, своими киноработами. Он прославился после ролей в таких фильмах, как «Афоня», «Начало», «Иван Васильевич меняет профессию» и множестве других советских кинохитов.

Губернатор обратился к Жителям Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 27 января выступил с ежегодным обращением к жителям региона, он назвал свое выступление «Власть для человека». Глава региона озвучил значимые достижения 2021 года и ключевые направления развития Подмосковья в 2022–2024 годах. В частности, рассказал, что все льготы и соцвыплаты, предусмотренные для жителей в 2021 году, сохранятся и в текущем году.

Также Воробьев рассказал, какие меры поддержки бизнеса и инвестиций действуют и запланированы на территории Подмосковья. Он отметил, что есть большие планы по развитию в регионе сферы здравоохранения, поддержки бизнеса и транспортной системы.

Индексация пенсий и пожизненное для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, некоторые из них широко обсуждались общественностью. В том числе, лидер страны подписал закон об индексации пенсий на 8,6%.

Ранее документ приняли в Госдуме и одобрили в Совете Федерации. В 2022 году средний размер пенсии для россиян составит 18 984 рубля.

Также президент подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Самое строгое наказание сможет получить человек, который повторно совершил преступление в отношении ребенка до 18 лет. такая же мера будет действовать, если нарушение закона сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением или совершалось в отношении двух и более лиц.

Токаев дал интервью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью на русском языке. Он рассказал, что беспорядки в стране спланировали профессионалы: некоторые из организаторов прибыли в Казахстан из-за рубежа — именно для этого протестующие ранее захватили аэропорт Алма-Аты. По словам лидера страны, имели место и мирные демонстрации, и явно заранее спланированные нападения с убийствами.

Токаев также добавил, что Казахстан не нуждается в международной помощи в расследовании беспорядков. Президент Казахстана отметил, что сам он собирается оставаться на своем посту не более двух сроков.

Исследования вакцины для детей

Вакцину от коронавируса в России начнут исследовать на детях. Такие испытания для пациентов от шести до 11 лет одобрил Минздрав, правительство сообщило о финансировании проекта. Разрешение на проведение исследований получил московский центр имени Гамалеи.

Известно, что в испытаниях примут участие 1100 добровольцев. Его цель — проверка безопасности и других критериев вакцины для детей. Испытания пройдут в Сеченовском университете и двух учреждениях Депздрава Москвы — Морозовской детской больнице и больнице имени Башляевой.

Заявления Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать дополнительные силы на территории Украины. Он подтвердил курс на усиление связей с Финляндией и Швецией.

Однако Столтенберг подчеркнул, что на текущий момент НАТО не планирует идти на компромисс с Россией по вступлению в альянс новых членов, в том числе Украины. По его словам, блок не пойдет на уступки по тем вопросам, на которых строилась вся его политика на протяжении десятков лет.