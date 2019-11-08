Умер главный козел России. Тимур любил Меркель и дружил с тигром

В Приморском парке скончался самый знаменитый козел России. Тимур прославился дружбой с тигром Амуром, за которой страна наблюдала с не меньшим интересом, чем за перипетиями «Дома-2» и «Санта-Барбары».

О смерти Тимура в Приморском сафари-парке рассказала его опекун Эльвира Головина. По ее словам, до последних дней козел жил в замечательных условиях, за его здоровьем следили сразу три врача, а директор парка выполнят все просьбы опекуна. Причиной смерти стали преклонный возраст и болезнь, приведшая к остановке сердца.

После смерти Тимура кремировали, на месте захоронения урны планируют поставить бронзовую скульптуру козла. Печальная новость расстроила поклонников бесстрашного, как они говорят, Тимура. Люди пишут соболезнования и скорбят как по человеку.

Род отважных козлов

Шутливые соболезнования «семье Тимура» через «360» передал подмосковный сыровар Олег Сирота. В 2017 году для козла проводили смотр невест. Несмотря на очарование козочек Ксюши из Татарстана и Саиры из Марий-Эл, сердце «жениха» покорила своенравная и бодливая красотка Меркель.

Еще бы — на кастинге она попросту отлупила конкуренток, рогами доказав право стать супругой необычного козла. После, так сказать, медового месяца Сирота забрал подопечную домой, где та 25 января 2017 года родила Тимуру козленка Студента.

Подмосковная Меркель забодала Трампа Подробнее

«Это уже взрослый козлище, так что род Тимура будет продолжен, это будет род отважных козлов. Но, конечно, я даже не знаю, как сообщать эту новость Меркель, она тоже в преклонном возрасте, не знаю, как переживет или не переживет. Хотя она, конечно, бодрячком у нас, недавно бодала гостей сыроварни», — сказал Сирота.

Выбирать невесту, как это было в истории его родителей, Студенту не будут. Копытный вырос ловеласом и крутит роман сразу с тремя породистыми козочками одновременно. «Золотая молодежь, сами понимаете. Даже не знаю, что делать. Но хорошо, не с козлами, а то бы не знаю, чем бы это кончилось!» — посетовал сыровар.

Тигр Амур и козел Тимур

Козел Тимур прославился осенью 2015 года. Тогда его привели на съедение в вольер тигра Амура. Однако хищник, к удивлению сотрудников сафари-парка, копытного не тронул. Возможно, потому что тот оказался довольно борзым: тигра не боялся, вел себя вызывающе и на жертву ни капли не походил.

Козел Тимур встретился с тигром Амуром в Приморском парке Подробнее

Вся страна с замиранием сердца ждала новостей из Приморья. В вольере приятелей одно время даже работала веб-камера, и можно было посмотреть, что же там делают Тимур и Амур.

Животные тем временем своеобразно подружились. По крайней мере, мирно сосуществовали бок о бок, играли и прогуливались. Козел даже выселил Амура из домика, и хвостатый был вынужден ночевать на снегу на крыше жилища. Поэтому животных начали разлучать на ночь.

Но через пару месяцев отношения между приятелями охладели. Виной тому козлиный характер Тимура. Копытный регулярно бодал и толкал хищника. Тот поначалу терпел, но постепенно начал отвечать оплеухами. В итоге 26 января козел наступил на тигра, хищник трепанул его за загривок и отбросил в сторону.

После этого копытного свозили на лечение в Москву. Друзья разлучились навсегда.