Умер Герман Витке. Он написал рэп-гимн поколения «Делай как я» и песню «Ля-ля-фа»

В Москве умер Герман Витке. Хотя его самого знало не так уж много россиян, практически вся страна пела хиты, для которых он написал стихи. Артисты были уверены, что у поэта легкая рука, и даже название групп, которое он придумывал, делало их успешными. Сам поэт считал, что главное — верить в себя и свое дело.

Из-за чего умер Герман Витке

Утром 12 августа в Москве умер Герман Витке. Поэт всего месяц не дожил до своего 54-летия. Причиной смерти стал сердечный приступ. По словам близких, у автора хитов отечественной эстрады сердце пошаливало настолько, что зимой и весной пришлось лечиться в больнице. Где и когда будут проходить похороны и прощание, пока не сообщается.

Звезды российской эстрады поспешили высказать свои соболезнования. Композитор Илья Зудин, который сотрудничал и дружил с поэтом, назвал его одним из лучших поэтов-песенников. Музыкант подчеркнул, что Витке умел наполнять тексты глубоким смыслом и игрой слов, а сам при этом был открытым человеком, фантазером, стремящимся жить на все сто.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что шокирован новостью о смерти поэта, который придумал его «главную песню». Певец подчеркнул, что именно участие Витке — замечательного, талантливого и творческого человека — обеспечило группе хороший старт. Кроме того, именно ему «Иванушки» обязаны свои названием.

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Успех пришел вместе с рэпом

Герман Витке родился в сентябре 1968 года в московской семье, имеющей немецкие корни. Среди родных были потомственные военные. Как вспоминал сам поэт в интервью на радио Marbella, мать и отец были меломанами. В доме постоянно звучало все — от классики до джаза, рок-н-ролл, тяжелый рок. Под такой удивительный аккомпанемент юный поэт (стихи он писал с детства) окончил столичную школу № 8, отслужил в армии и получил диплом МГИМО.

Хотя сотрудничать с отечественным шоу-бизнесом Витке начал с 1989 года, первая песня на его стихи «выстрелила» только два года спустя. Витке написал для Богдана Титомира «Кайф», «Секс-машина», «Сила» и «Делай как я». Последняя песня, по словам продюсера и телеведущего Ивана Демидова, стала настоящим «гимном поколения». Причем успех был обусловлен не только текстом, но и общей стилистикой композиции, которую тоже предложил поэт: он показал исполнителю клипы MC Hammer и предложил двигаться в подобном направлении.

После оглушительного успеха рэп-куплетов Витке, что называется, стал звездой в узких кругах. Хотя в 1992 годe вышла первая публикация его стихов в журнале «Юность», поэта воспринимали лишь как автора хитов и старались заполучить у него стопроцентно успешную песню. Притом что его тексты распевала вся страна, широкая публика практически не знала, кто их придумал. Всех волновали только исполнители.

Музыкальный царь Мидас

В 1992 году Витке написал для Леонида Агутина все песни дебютного альбома «Босоногий мальчик», который принес исполнителю победы в трех номинациях фестиваля «Песня года — 1994». Кстати, работа над альбомом строилась не в привычном ключе «сначала стихи, а потом музыка». Тут музыка появилась первой, а потом на нее накладывался текст, который должен был уместиться в рамки ритмики, рассказывал в интервью «Музыкальной правде» поэт.

Он писал песни Анжелике Варум, Филиппу Киркорову, Марине Хлебниковой, Льву Лещенко, Кристине Орбакайте, Алене Апиной, Татьяне Овсиенко, Валерию Леонтьеву, Ирине Понаровской, Ладе Дэнс, Сергею Крылову, Борису Моисееву, Николаю Баскову — и это далеко не полный перечень. Проще назвать тех звезд, которые обошлись без песен Витке, вроде Аллы Пугачевой. Были и группы: «Рондо», «А-Студио», «Сливки», «Динамит», «VIP», «Иванушки International». Последним, кстати, именно поэт и придумал название, как и группе Агутина — «Эсперанто».

Казалось, что все, к чему прикасался Витке, было просто обречено на успех. Уже в 1996 году он признавался, что был одним из самых высокооплачиваемых поэтов, пишущих песни. О нем говорили, что он дорого берет за свою работу, но она того стоит. Поэт не стесняясь это подтверждал — пояснял, что, называя цену, отталкивается от доходов артиста.

Вайкуле заставила переделывать песню 19 раз

Поэт выпустил собственную книгу стихов в 1995 году. Однако это парижское издание так и не стало сенсацией для россиян. Большинству в те времена было не до книг, а кто автор песен, по-прежнему интересовало только исполнителей, желающих получить хиты, которые сделают их популярными. И Витке писал, не забывая отщипывать свою долю пусть не от пирога славы, но от гонораров тех, кто озвучивал его стихи.

Работалось не всегда гладко: некоторые исполнители придирчиво требовали изменить тексты. Рекордсменом по правкам считалась Лайма Вайкуле, для которой Витке написал хиты «Милый, прощай», «Мамбо» и «Агент 007». Хотя певица имела реноме достаточно холодного и отстраненного человека, поэту пришлось написать без малого 19 вариантов второго куплета для песни «Юрмала», пока она, наконец, не понравилась латвийской звезде.

А вот знаменитая песня «Все в твоих руках» была написана буквально за два часа. К Витке и Агутину обратился продюсер Олег Некрасов, которому требовалась песня для его протеже Натальи Княжинской. Они быстро справились с задачей, однако проект был закрыт, и композиция, которая стала любимой у обоих авторов, осталась невостребованной. Чтобы «не пропадать добру», песню решили передать ее Анжелике Варум, рассказывал поэт в эфире испанского радио Marbella.

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Песни так же разнообразны, как и одежда

К 2018 году поэт успел написать тексты для почти полутысячи песен. Он честно признавался, что из них «порывов души» было не более 25%, остальное — работа, выполненная максимально профессионально. Писал даже корпоративные произведения для «Газпрома» и «Аэрофлота». Витке сравнивал это с пошивом одежды: есть повседневный наряд, есть парадные наряды на выход, а есть — уникальные и созданные звездами индустрии моды. Все они не отменяют друг друга и должны быть отменного качества.

Если долго ждать вдохновения, продукты в холодильнике могут закончиться Герман Витке поэт и продюсер.

Витке действительно писал качественные тексты для песен. Некоторые из них забывались довольно быстро, иные, как «Все в твоих руках», остаются на слуху десятилетиями. Работая на «попсу», поэт умудрялся дружить с музыкантами и исполнителями, которые были максимально далеки от эстрады, например с блестящим Александром Башлачевым. Трудно представить себе два более полярных творческих да и жизненных пути.

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Никого не пускал в личную жизнь

Несколько лет назад поэт попробовал записать песни в своем собственном исполнении. Он признавался, что поддался на многочисленные уговоры в те времена, когда практически все поэты-песенники решили выйти на сценку как певцы. В конце концов Витке тоже рискнул сделать запись, однако обнародовать ее не спешил, отговариваясь тем, что она требует сведения и доработки. При этом одним из главных качеств успешного человека он называл веру в себя и свое дело.

Однажды поэт стал героем криминальной хроники: осенью 2018 года его ограбили в столичной сауне на Малой Почтовой улице. В правоохранительных органах сообщили, что неизвестный похитил у Витке 90 тысяч рублей. Сам пострадавший никак не комментировал ситуацию — он вообще старался не афишировать свою линую жизнь.

Известно, что на рубеже веков поэт женился на певице Ирине Дюковой. Он писал песни для нее и для ее отца, украинского шансонье Семена Дюкова, более известного как Семен Канада. У пары родился сын Артем, однако впоследствии Дюкова и Витке развелись. Именно бывшая жена сообщила о смерти поэта на его странице в соцсети.