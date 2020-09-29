Умер эмир Кувейта. Каким было его правление и кто придет на смену

Эмир Кувейта Сабах IV скончался на 92-м году жизни в США, он был одним из старейших глав государств мира. Новым главой Кувейта должен станет младший брат покойного, которому уже исполнилось 83 года. Что известно о великовозрастной династии арабских правителей?

Смерть эмира

Сабах аль-Ахмед ас-Сабах IV на протяжение последних 16 лет был эмиром Кувейта. Это небольшое арабское государство, которое находится на берегу Персидского залива и граничит с Ираком и Саудовской Аравией.

Шейх Сабах почти 40 лет служил в МИДе Кувейта перед тем, как стать эмиром — верховным правителем. Он выступал в качестве посредника в переговорах Катара, Ирана и других стран Персидского залива

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Сообщения о смерти Сабаха IV начали поступать еще утром 29 сентября, но только в середине дня государственное телевидение прервало обычное вещание. В эфир транслировали чтение Корана, что означает смерть одного из членов правящей семьи. После этого власти официально объявили о кончине правителя.

В июле 2020 года эмир перенес тяжелую операцию (по некоторым данным, ему удалили две опухоли) в Кувейте, после которой его перевезли в американскую клинику. Тогда часть полномочий эмира Сабах передал своему младшему брату — наследному принцу Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху. До самого последнего момента официальные источники говорили о том, что состояние здоровья эмира стабильное, он идет на поправку.

До того, как занять первую должность в государстве, шейх Сабах на протяжении четырех десятилетий возглавлял МИД Кувейта. Он стал известен благодаря ряду демократических реформ, например, Сабах IV разрешил женщинам занимать посты госслужащих, дал им право голоса и сделал закон о СМИ более мягким.

Ему также приписывают важную роль в переговорах между Катаром, Ираном и странами Персидского залива, президенты США и Франции отмечали вклад кувейтского эмира в стабилизацию ситуации в регионе. Под эгидой ООН Сабах IV организовывал ряд встреч глав враждующих группировок во время гражданской войны в Йемене.

Он также выделял значительные средства для устранения сирийского гуманитарного кризиса и делал пожертвования в пользу сирийских беженцев. Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун даже назвал Сабаха одним из лидеров гуманитарной деятельности во всем мире.

Сабах в том числе поддерживал и отношения с Россией. В частности по просьбе Владимира Путина он смягчил приговор россиянке Марии Лазаревой. В 2018 году ее осудили на 10 лет каторги в Кувейте за хищение и растрату государственных средств, в 2019-м дело было пересмотрено, а наказание увеличено еще на пять лет. В январе 2020 года срок снизили до семи лет.

Пожилой наследник

Унаследовать престол после Сабаха должен его младший брат, 83-летний Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, который правил страной во время болезни эмира. Однако сегодняшняя ситуация во многом напоминает процесс прихода самого Сабаха ко власти в Кувейте.

В годы его службы премьер-министром, эмир Кувейта Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался, а его наследнику было уже 75 лет. Тогда из-за тяжелой болезни главного претендента на престол занять пост эмира Кабинет министров предложил Сабаху.

Шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте.

Он был назначен наследным принцем 7 февраля 2006 года в нарушение традиции семьи ас-Сабах, по которой правящий эмир и наследный принц представляют ее различные ветви — аль-Ахмед и ас-Салем.

Шейх Наваф на протяжение почти 60 лет занимал государственные должности в Кувейте. С 1978 года он вошел в Кабинет министров и служил министром внутренних дел, обороны, социальных дел и труда.

В частности, Шейх Наваф занимал пост губернатора провинции Хавалли с 1962 по 1978 года, а также был главой МВД с 1978 по 1988 года. После этого он занял пост министра обороны (с 1988–1991 гг.)

После освобождения Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был назначен министром социальных дел и занятости, эту должность он занимал с апреля 1991-го по октябрь 1992 года. Позже, в 1994 году, Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал заместителем командующего Национальной гвардии. На этом посту он проработал до 2003 года. В июле того же года он вторично занял пост министра внутренних дел, который занимал до февраля 2006-го.

В том же 2003-м Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал также заместитель премьер-министра, и через несколько месяцев в том же году — 1-й заместитель премьер-министра.