Новатор на ТВ и душевный человек. Каким запомнят первую звезду прогноза погоды Александра Беляева

После многолетней борьбы с раком скончался географ-гидролог и известный телеведущий Александр Беляев. Несмотря на несколько операций и усилия врачей, он не смог справиться с онкологией. Коллеги запомнили Беляева теплым и душевным человеком.

Телевизионную карьеру Беляев начал строить далеко не в юном возрасте. Будущий популярный ведущий родился 5 января 1949 года в Москве. Он окончил одну из столичных школ и поступил на географический факультет МГУ. Беляев освоил специальность «Гидрология суши», а затем начал работать в проектно-изыскательском институте «Союзводоканалпроект».

Позже Беляев перешел в Институт географии РАН, где в 1987-м стал директором по научным вопросам. Кроме того, он руководил лабораторией экспериментальных исследований геосистем. Еще Беляев участвовал в зоологической экспедиции в пустыню Гоби. Он помог открыть новый вид пауков, который назвали «Гонофузий Беляевий».

Путь на телевидении начался в марте 1998 года. Тогда Беляев стал вести прогноз погоды на НТВ. За плечами ученого осталась озвучка документального сериала Animal Planet «Истории охотника за крокодилами», телеигра «Сразись с нацией», познавательная программа «Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей и…» и утренняя передача «Солнечно. Без осадков».

Борьба с раком

Сначала сообщалось, что врачи нашли рак легких у Беляева в 2011 году. Несмотря на это, ведущий рассказал о своей болезни только в 2017-м, после ухудшения состояния здоровья. Беляев перестал работать на телевидении, отправившись лечиться в центр онкологии имени Блохина.

«Готовлюсь к восстановительной операции. Движуха есть, выкарабкиваюсь наверх! Доктора Онкологического центра имени Блохина очень любезны со мной, постоянно следят за показателями здоровья. Но о полном излечении, к сожалению, говорить пока рано», — заверял тогда StarHit Беляев.

После завершения лечения ведущего снова пригласили вести прогноз погоды. Беляев поддержал идею, признавшись, что уже успел соскучиться по эфирам. Он продолжил работать после двух перенесенных операций и готовился к третьему хирургическому вмешательству. В итоге любимую работу пришлось оставить. Это произошло в 2018 году.

У меня плохая наследственность: у мамы был такой же диагноз… Жена умерла от лейкемии, сам подвергся хирургическим вмешательствам. Скрывать не буду, переживал непростой период, который негативно отразился на самочувствии Александр Беляев ученый и телеведущий.

Все проблемы со здоровьем привели к расстройству нервной системы. У Беляева нарушились речь и координация движений. При этом он не отчаивался и планировал поправиться, чтобы вернуться на канал. По словам ученого, за два сеанса химиотерапии ему пришлось принять такое количество таблеток, которое он не пил за всю свою жизнь.

Ситуация ухудшилась весной 2020 года. Ведущему сделали операцию по удалению абсцесса. Все прошло удачно, но в начале июля стало известно о еще одной операции.

«Случилось ужасное — резко поднялся сахар, я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль. Я пережил сложную девятичасовую операцию, ее делали аж две бригады», — сообщил Беляев.

При этом он отметил, что все эти годы боролся с раком прямой кишки, а не легких. Он пояснил, что диагноз звучал не лучшим образом, поэтому не стал опровергать информацию о легких. Ведущему поставили имплант в районе таза и отпустили домой в подмосковную деревню Мешково поправлять здоровье.

Днем 20 июля ведущий Андрей Малахов сообщил, что Беляев скончался в возрасте 71 года.

«Теплый, душевный человек»

Утро россиян на протяжении многих лет начиналось с прогноза погоды Беляева на НТВ. С экранов он ушел, доверив свою должность Прохору Шаляпину.

«У меня было с ним приятное очень знакомство. Он очень доброжелательный, всегда комплименты отвешивал моим пиджакам ярким, они ему нравились. На меня он произвел впечатление очень теплого, душевного человека в жизни», — поделился с «360» своими воспоминаниями Шаляпин.

Он добавил, что ему очень жаль слышать о смерти ведущего. Новость стала для певца неожиданностью. Он признался, что никогда не претендовал на звание метеоролога и всегда смотрел на Беляева, как на настоящего профессора.

«Мои соболезнования всем близким. Это утрата для метеорологии», — отметил Шаляпин.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что смерть ведущего стала большой утратой для метеорологического цеха.

Беляев был пионером в том смысле, что прогноз погоды начали преподносить именно с такой нестандартной и очень интересной подачей Евгений Тишковец.

Тишковец не был лично знаком с Беляевым. При этом он рассказал «360», что, еще будучи курсантом, наблюдал за работой незаурядного и выдающегося профессора, который преподносил погоду обывателям простыми и яркими фразами.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус напомнил, что Беляев был не только ведущим прогноза погоды, но еще и ученым-преподавателем.

На его счету более сотни научных работ. Я лично, к большому моему сожалению, не знал лично Александра Вадимовича, но постарался многое перенять из его рассказов о погоде, которые он сумел превратить из сухих перечислений цифр и атмосферных объектов в маленький всегда оптимистичный спектакль Михаил Леус.

Коллега ведущего по Институту географии РАН Аркадий Тишков рассказал «360», что 50 лет проработал вместе с Беляевым.

«Для меня это очень близкий человек. Мы пришли вместе в Институт географии после университета. <…> Мы прошагали практически всю жизнь вместе. <…> Саша очень много выступал в студенческом театре и вообще был артистической личностью», — отметил Тишков.

Он добавил, что Беляев хорошо пел и имел музыкальное образование. Именно таким было первое впечатление о будущем ученом. Затем началась уже серьезная работа в институте и эфире. По словам Тишкова, Беляев был яркой личностью, талантливым человеком, большим ученым и новатором телевидения.